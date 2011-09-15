HTC'nin 10.1-inç büyüklüğündeki ilk tableti Jetstream'i inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tablet bilgisayar yarışına 7-inç boyutundaki Flyer modeliyle giriş yapan HTC, çok uzun süredir merakla beklenen 10.1-inç büyüklüğünde tableti Jetstream'i (kod adı Puccini) geçtiğimiz günlerde duyurdu. Şu an için sadece Amerika pazarına sunulan tablet, Sense arayüzü ve çift çekirdekli Snapdragon işlemcisiyle, Honeycomb tabanlı diğer tabletlerden ayrılmayı başarıyor.
Bu videomuzda HTC Jetstream'le gerçekleştirdiğimiz ön incelememizde edindiğimiz deneyimlerimizi aktarıyor, cihazın kullanım özellikleri ve detaylarına bakıyoruz.
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Merhaba,
Stüdyomuz dışında çektiğimiz ön inceleme videoları genellikle henüz çıkmamış veya Türkiye'ye gelmemiş ürünler için ilgili lansman veya etkinlikteki deneyimlerimizi içerdiğinde genellikle ana özelliklere değinmeye çalışıyoruz. Ancak bu ürünler elimize ulaştıkça detaylı incelemelerini de sizlerle paylaşıyoruz. Örneğin HTC EVO 3D için ön inceleme yayınlanmış ardından telefon elimize ulaşınca detaylı incelemesini de sunmuştuk.
HTC Puccini, Nokia N9 ya da Xperia Play gibi ön incelemesini yayınladığımız ürünlerin örnekleri inceleme için geldiğinde detaylı video incelemeleri de sitemizdeki yerini almış olacak.
Teşekkür ederim.
İyi geceler,
Erdi ÖZÜAĞ
Donanimhaber.com
İyi çalışmalar.