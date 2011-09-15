HTC'nin 10.1-inç büyüklüğündeki ilk tableti Jetstream'i inceledik

Tablet bilgisayar yarışına 7-inç boyutundaki Flyer modeliyle giriş yapan HTC, çok uzun süredir merakla beklenen 10.1-inç büyüklüğünde tableti Jetstream'i (kod adı Puccini) geçtiğimiz günlerde duyurdu. Şu an için sadece Amerika pazarına sunulan tablet, Sense arayüzü ve çift çekirdekli Snapdragon işlemcisiyle, Honeycomb tabanlı diğer tabletlerden ayrılmayı başarıyor.

Bu videomuzda HTC Jetstream'le gerçekleştirdiğimiz ön incelememizde edindiğimiz deneyimlerimizi aktarıyor, cihazın kullanım özellikleri ve detaylarına bakıyoruz.