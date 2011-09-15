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HTC'nin 10.1-inç büyüklüğündeki ilk tableti Jetstream'i inceledik

7 yıl
133,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar yarışına 7-inç boyutundaki Flyer modeliyle giriş yapan HTC, çok uzun süredir merakla beklenen 10.1-inç büyüklüğünde tableti Jetstream'i (kod adı Puccini) geçtiğimiz günlerde duyurdu. Şu an için sadece Amerika pazarına sunulan tablet, Sense arayüzü ve çift çekirdekli Snapdragon işlemcisiyle, Honeycomb tabanlı diğer tabletlerden ayrılmayı başarıyor.
Bu videomuzda HTC Jetstream'le gerçekleştirdiğimiz ön incelememizde edindiğimiz deneyimlerimizi aktarıyor, cihazın kullanım özellikleri ve detaylarına bakıyoruz.
 

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fx57 7 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

İncelemelerinizi takip ediyorum,lakin bunlar sadece teknik bilgilerden öteye geçmiyor.Örneğin google uygulamalarının nasıl kullanıldığı,e-kitap okuma özelliğinin durumunu,tablet bilgisayarı bir laptop veya masaüstü bilgisayar performansında iş hayatında kullanabilir miyiz gibi konularda da test edip sunarsanız veya incelemeleriniz bunlarla ilgili ekran görüntüleri de verirseniz sevinirim.Zira buradakilerin hepsi bu teknik detayları zaten oradan buradan okuyabiliyor ve sizler kadar da teknik özelliklerine önem vermiyor.

İyi çalışmalar.


Merhaba,

Stüdyomuz dışında çektiğimiz ön inceleme videoları genellikle henüz çıkmamış veya Türkiye'ye gelmemiş ürünler için ilgili lansman veya etkinlikteki deneyimlerimizi içerdiğinde genellikle ana özelliklere değinmeye çalışıyoruz. Ancak bu ürünler elimize ulaştıkça detaylı incelemelerini de sizlerle paylaşıyoruz. Örneğin HTC EVO 3D için ön inceleme yayınlanmış ardından telefon elimize ulaşınca detaylı incelemesini de sunmuştuk.

HTC Puccini, Nokia N9 ya da Xperia Play gibi ön incelemesini yayınladığımız ürünlerin örnekleri inceleme için geldiğinde detaylı video incelemeleri de sitemizdeki yerini almış olacak.

Teşekkür ederim.

İyi geceler,

Erdi ÖZÜAĞ
Donanimhaber.com
DH Misafiriİncelemelerinizi takip ediyorum,lakin bunlar sadece teknik bilgilerden öteye geçmiyor.Örneğin google uygulamalarının nasıl ku...
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iDenis 7 yıl
yalnız tabletler çekilen fotoğrafta cok güzel poz vermissiniz :D
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DH Misafiri 7 yıl
İncelemelerinizi takip ediyorum,lakin bunlar sadece teknik bilgilerden öteye geçmiyor.Örneğin google uygulamalarının nasıl kullanıldığı,e-kitap okuma özelliğinin durumunu,tablet bilgisayarı bir laptop veya masaüstü bilgisayar performansında iş hayatında kullanabilir miyiz gibi konularda da test edip sunarsanız veya incelemeleriniz bunlarla ilgili ekran görüntüleri de verirseniz sevinirim.Zira buradakilerin hepsi bu teknik detayları zaten oradan buradan okuyabiliyor ve sizler kadar da teknik özelliklerine önem vermiyor.
İyi çalışmalar.
İncelemelerinizi takip ediyorum,lakin bunlar sadece teknik bilgilerden öteye geçmiyor.Örneğin google uygulamalarının nasıl kullanıldığı,e-kitap okuma özelliğini...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
patka
Amerika dan getirme imkanım var fakat merak ettiğim Türkçe dil desteği var mı ve Türkiye ye getirtirsem herhangi bir teknik sorun yaşarmıyım.?Tşk..

Ebayda 240 Usd ye aldim dun elime ulasti malesef Turkce menu destegi yok
ve sim kilitli
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EstrEmO 7 yıl
Player uçmuş video gözükmüyor ama reklam çalışıyor.
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SonyStyle 7 yıl
Tablet pazarı kızışmaya devam ediyor.Akıllı olan firma şöyle bir yol izleyebilir:
'bizim tabletimizi alırsanız secure.firma.com/... adresine login olup 100 Gb online hdd hizmetinden yararlanabilir,HD videolarınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz'
gibi
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06ensar 7 yıl
nerden temin edebiliriz bu tabletten alamak isterdim..ayrıca bunlarda Türkçe dil var değilmi arkadaşlar...
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thelayka 7 yıl
reklamı geç e tıklanamıyor neden koyuyorsunuz mecburuz yani reklam izlemeye...
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Troll King 7 yıl
tam aklıma yatacaktı ki buldum eksiğini usb host desteklemiyor
youtube.com/...
şöyle bir durum olurmu bilmem
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DH Misafiri 7 yıl
bence galaxy tab 10.1 yerine tercih edilebilecek tek tablet bu ,ne zaman gelir ki bu tablet türkiye'ye ? bilgisi olan var mı
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esTFyz 7 yıl
HTC'yi tebrik ediyorum Tablet pazarınada girdi ve başarılı oldu, BlakBerry gibi eline yüzüne bulaştırmadı. Sense arayüzüyle birleşen tablet çok hoş olmuş başarılılarının devamını bekleriz HCT rekabeti artırın yeni teknolojiye yer açın ;)
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netron80 7 yıl
bu yeni modelde de htc flayer dekı gıbı kalem kullanılıyor mu? onun ıcın programı var mı?
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eeevrim 7 yıl
HTC Tablet piyasasına eklemiş olduğu baharatlarıyla Lezzetini katmış tebrik etmek lazım Umarız Türkiye'yede gelir...
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ZZ RAT 7 yıl
keske boyutlari galaxy tab 10.1 gibi olsaydi, o zaman tadindn yenmezdi.
belki Avrupa icin uretecekleri Wi-fi modelde agirlik ve kalinlik azalir.
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fat304h 7 yıl
Ne diyelim .d
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bafbaf 7 yıl
Mobee marka tabletleride incelemeye alırmısınız ?
T1200 modeli var 3D oyun destekliyor,dört gözle bekliyorum.
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