Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

HTC'nin 720p ekranlı yeni telefonu Rezound mercek altında

7 yıl
185,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC uzun süredir merakla beklenen üst seviye akıllı telefonu Rezound'ı resmi olarak duyurdu. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Rezound aynı zamanda 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisi ve Beats Audio teknolojisiyle sınıfının öne çıkan modellerinden biri olacak gibi görünüyor. HTC Rezound'ın detayları bu videomuzda. 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
EddyCue 7 yıl en beğenilen
hay tivibunuza
Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 7 yıl
Anlamadıgım şu dün gece son saatlerde verilen haberle bunun arasında ne kadar fark? Sadece video olarak sunulmuş burada. Video da telefonun ilk incelemesi felan yok hiç birşey yok.Dün akşam donanımhaberi sayfasında sürekli yenileme yapıyor htc konferansını izlemek için hiç bir şey yayınlanmadı ama reklam haberleri olunca 1 saniye dahi geçikmiyor. DH durum iyi degil
Anlamadıgım şu dün gece son saatlerde verilen haberle bunun arasında ne kadar fark? Sadece video olarak sunulmuş burada. Video da telefonun ilk incelemesi felan...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whitesharky 7 yıl
kim ne derse desin htc

1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
doktor dire yaaa=))))))))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bartsimpsons 7 yıl
Rezoundun Avrupa versiyonu olmaz, çünkü zaten var, Sensation XE..Bu özelliklerde yakında farklı bir model olarak Avrupa versiyonu çıkar ama bence, çıkması lazım..Da artık çıksın bende telefon almak istiyorum 2 aydır, model bekliyorum ya :D..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 7 yıl
Tivibu reklamları hoşunuza gitmeyebilir ama bence müzik çok güzel.Bir kere izleyin şu reklamı sonuna kadar güzel söylüyorlar :)
Beni sinir eden video bitince videoyu tekrar oynat dediğinde tekrar videonun dolmasını beklemek.
Telefona gelince sıradan akıllı bir telefon işte.Önemli olan rakiplerinden ucuzmu olacak pahalı mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALPEREN_06 7 yıl
burada önemli bir ayrıntının belirtilmesi atlanmış gibi.bu ses teknolojisi(b.a) şimdiye kadar ki gibi sadece kulaklık ile iletilen ses kalitesinin artışına yönelik mi yoksa gerçek anlamda bir b.a ses işlemcisi kullanılması ile birlikte profesyonel bir ses çıkışı sağlanmış mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omrfrktrk 7 yıl
Mutlaka birgün benimde olacak. Özellikle kulaklıklarına bayıldığım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elektroman91 7 yıl
abi nefret ediyorum bu olaydan ya htc daha yeni model cıkarmadımı ya! 3 4 ayda bir yeni model cıkartıyolar cok gıcık. bu yuzden apple ı cok seviyorum adamlar her yıl belli zamanda yeni model çıkartıyo insanların elindeki cihazın degerini dusurmuyo. iphone un fiyatına laf edenler 2. el fiyatlarınada baksınlar iphone alan adam zarar etmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
samsung her zaman daha önde...ne htc ne apple ne bi' başkası...zaten samsung 1.4 Ghz lik cihazını piyasaya sürdü...samsung ne yaparsa hep bi üstünü çıkarmaya çalışıyorlar...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Phantaxy 7 yıl
Sizce inatla bu telefonu mu beklemeliyim, yoksa yumulayım mı Sensetion XE'ye? Fazla fark var mı aralarında? Olsa bile ne kadar fark eder ki?

Not: Aleti öncelikli olarak müzik ve internet, sonra uygulamalar için alacağım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

samsung her zaman daha önde...ne htc ne apple ne bi' başkası...zaten samsung 1.4 Ghz lik cihazını piyasaya sürdü...samsung ne yaparsa hep bi üstünü çıkarmaya çalışıyorlar...

doğmamış bebeğe don biçiyoruz ama sgs2den daha iyi şuan benim gözümde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ölü ozan 7 yıl
benim notebook un ekranından ble daha yüksek lan çözünürlük .)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BerlinDuvarındakiÇatlak 7 yıl
vay be adamlar yapıyor abi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dt.Görkem 7 yıl
umarım bu sadece piyasa yoklamasıdır ve 2000mah lık bir pille(en az) piyasaya çıkarlar.. bu kadar harika özellikleri bi telefona topla üstüne tırt pil koy.. oldu mu htc.. hatta evo 3d m var belki 2. tel olarak bunu bile alabilirim diye düşünüyordum... hadi be htc şaka yaptık 2250 mah pil vardı deyin be :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sedat. 7 yıl
Sonra izlicem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4mylove 7 yıl
Satılık sensetion 5452882022
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali19841984 7 yıl
pahalı olacaga benziyor beatsbydre.com/... stil dre
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doancrula 7 yıl ali19841984
ali1984

pahalı olacaga benziyor beatsbydre.com/... stil dre

kulaklik fiyatini üzerine ekleyecek halleri yok bence sonucta adamlarin kendi malı sayılır artık o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
9,1b izlenme · 15 sa. yeni video
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,9b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,2b izlenme · 1 gün
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,4b izlenme · 3 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
11,7b izlenme · 2 gün
11:28
HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi
15,8b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,4b izlenme · 3 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim