HTC'nin 720p ekranlı yeni telefonu Rezound mercek altında

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC uzun süredir merakla beklenen üst seviye akıllı telefonu Rezound'ı resmi olarak duyurdu. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Rezound aynı zamanda 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisi ve Beats Audio teknolojisiyle sınıfının öne çıkan modellerinden biri olacak gibi görünüyor. HTC Rezound'ın detayları bu videomuzda.
Paylaş Tweetle
Beni sinir eden video bitince videoyu tekrar oynat dediğinde tekrar videonun dolmasını beklemek.
Telefona gelince sıradan akıllı bir telefon işte.Önemli olan rakiplerinden ucuzmu olacak pahalı mı?
Not: Aleti öncelikli olarak müzik ve internet, sonra uygulamalar için alacağım.
doğmamış bebeğe don biçiyoruz ama sgs2den daha iyi şuan benim gözümde
kulaklik fiyatini üzerine ekleyecek halleri yok bence sonucta adamlarin kendi malı sayılır artık o