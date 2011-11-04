HTC'nin 720p ekranlı yeni telefonu Rezound mercek altında

HTC uzun süredir merakla beklenen üst seviye akıllı telefonu Rezound'ı resmi olarak duyurdu. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Rezound aynı zamanda 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisi ve Beats Audio teknolojisiyle sınıfının öne çıkan modellerinden biri olacak gibi görünüyor. HTC Rezound'ın detayları bu videomuzda.

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