HTC'nin Android tableti Flyer, 600£'dan Clove'un ön sipariş listesinde

HTC'nin geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımını gerçekleştirdiği Android tablet Flyer, İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Clove'un ön sipariş listesinde vergiler dahil 600 Pound fiyat etiketiyle yerini aldı. Clove cephesinden gelen bilgilere göre Flyer, nisan ayının ortalarına doğru firmanın stoklarına girmeye başlayabilir.

HTC Flyer'ın teknik özelliklerini sizler için gün yüzüne çıkaracak olursak, 1.5 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan tablet, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.4 versiyonunu kullanıyor. İşletim sistemine HTC Sense arayüzü eşlik ediyor. Kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı sağlayan HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veren tablette 7 inç boyutunda ve 600 x 1024 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 32 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Kapasiteyi microSDHC kartlarla arttırabilme olanağı sunulmuş.

Fotoğraf çekimi için otomatik odaklama özellikli 5 megapiksel kameraya, video görüşme için 1.3 megapiksel kameraya sahip tablet Wi-Fi 802.11n, Bluetooth ve GPS teknolojileriyle donatılmış. Tablete gereken enerjiyi ise 4000 mAh'lık batarya sağlıyor.

http://blog.clove.co.uk/2011/03/16/htc-flyer-coming-april-available-to-pre-order-at-clove/