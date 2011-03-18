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HTC'nin Android tableti Flyer, 600£'dan Clove'un ön sipariş listesinde

8 yıl
10,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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HTC'nin Android tableti Flyer, 600£'dan Clove'un ön sipariş listesinde
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HTC'nin geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımını gerçekleştirdiği Android tablet Flyer, İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Clove'un ön sipariş listesinde vergiler dahil 600 Pound fiyat etiketiyle yerini aldı. Clove cephesinden gelen bilgilere göre Flyer, nisan ayının ortalarına doğru firmanın stoklarına girmeye başlayabilir.

HTC Flyer'ın teknik özelliklerini sizler için gün yüzüne çıkaracak olursak, 1.5 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan tablet, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.4 versiyonunu kullanıyor. İşletim sistemine HTC Sense arayüzü eşlik ediyor. Kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı sağlayan HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veren tablette 7 inç boyutunda ve 600 x 1024 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 32 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Kapasiteyi microSDHC kartlarla arttırabilme olanağı sunulmuş.

Fotoğraf çekimi için otomatik odaklama özellikli 5 megapiksel kameraya, video görüşme için 1.3 megapiksel kameraya sahip tablet Wi-Fi 802.11n, Bluetooth ve GPS teknolojileriyle donatılmış. Tablete gereken enerjiyi ise 4000 mAh'lık batarya sağlıyor.

HTC'nin Android tableti Flyer, 600£'dan Clove'un ön sipariş listesinde
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http://blog.clove.co.uk/2011/03/16/htc-flyer-coming-april-available-to-pre-order-at-clove/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
bana kalırsa cihaz her şeyiyle mükemmel ama fiyatı şaka gibi. türkiyede 1300 tl yi geçerse fiyatı alamam :(
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DEMIGOD 8 yıl
cihaz güzel ama pahalı. ipad2 ile aynı fiyat. bence tutunabilmesi için biraz fiyat kırması lazım yoksa sonu motorola xoom gibi olucak.
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Chaghatai 8 yıl
bence bu kadar pahalı olmasının sebebi htc scribe ve onlive desteği, onnlive desteği bedavaysa oyuncular düşünebilir, ama yoksa her türlü çok pahalı. ben yine hdmi olsa bu fiyata rağmen alırdım, tasarımı da güzel :)
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outside 8 yıl
youtube.com/...

mükemmel bi şey yapmış adamlar.
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BlessedSoul 8 yıl
Cihaza çıktıktan sonra kısa bir süre içinde Honeycomb güncelleştirmesi gelecek, bunu bilerek yorum yapın. Ha yine de pahalı mı, pahalı.
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Batuist 8 yıl
ölü doğmuş bir üründür. tablet bile demiyorum çünkü cep telefonu işletim sistemiyle tablet olmayacağını galaxy tabden gördüm.. hiçbir halta yaramazlar... bari şu saat gadgetının komple ekranı kaplayacak şekilde yeniden yapsaydılar emanet gibi duruyor ekranda...
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Rock_Rage 8 yıl
Bu fiyata bunu bu ozellikler Supermis gercekten kapıs kapıs satılır :)Guldurdun beni htc cift cekirdekli ipad 499$ iken bu donanım ve 2.4 surum ile fazla sansın olmıyacaktır.
SAYGILARLA
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ZZ RAT 8 yıl
yazıktır bu paraya,
HTC bu sefer hayalkırıklığına uğrattı.
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