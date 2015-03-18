HTML 5 temelli içerik uygulaması Hype, yeni güncellemesiyle profesyonel sürümüne kavuştu

Mac OSX sistemler ile kullanıcıların kodlama bilgisine ihtiyaç duymada HTML 5 formatında hareketli ve etkileşimli içerikler oluşturmasına imkan veren Hype uygulaması, güncellendi 3.0.1 sürümüyle hem yeni özellikler kazandı hem de daha önce müjdelenen profesyonel sürümüne kavuştu.

Temel olarak HTML 5 formatında hareketli / animasyonlu içerikler hazırlanmasına imkan tanıyan ve bu açıdan OSX platformunun en güçlü alternatifleri arasında yer alan Hype, yeni güncellemesiyle öncelikle yenilenmiş bir arayüze kavuştu. Ayrıca bünyesine 24 yeni zamanlama özelliği, bağımsız sahne boyutu, HTML erişebilirlik geliştirmeleri ile zaman tünelini kopyala yapıştır ya da yeniden ayarlama destekleri dahil edilen ve birçok performans geliştirmesi alan uygulama, en büyük yenliği ise profesyonel versiyonuyla kazandı. "Hype Professional" olarak isimlendirilen bu yeni sürüm, kullanıcılarına ekstra olarak seçilen cihaz ekran boyutuna uyum sağlayabilen tasarım, anahtarlar ya da kodlar olmadan kullanılabilen gerçeki fizik, yeni sembol destekleri, daha iyi odaklanma suna siyah arayüz, düzenlenebilir zamanlama fonksiyonu, ızgara, isteğe bağlı düzenlenebilir arayüz, şablonlar ve OAM widget aktarma gibi destekler sunuyor.

Artık çok daha profesyonel bir seçenek haline gelen Hype, standart olarak 50$, Pro versiyonuyla ise 100$ fiyat etiketleriyle buradan satın alınabiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

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https://itunes.apple.com/us/app/hype-2/id685096913?mt=12&ign-mpt=uo%3D4