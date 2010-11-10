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Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -2-

9 yıl
70,9b
1
iPod / iPod Touch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış oyun ve uygulamaları incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda iPod Touch ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz 5 oyuna yer verdik.

Mobil işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış oyun ve uygulamaları incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda iPod Touch ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz 5 oyuna yer verdik.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar bn yenı ıphone 2 aldım oyun indirirmio yok 4.0 yok 4.2 dio ndn indirmio cvp verirseniz sevinirim
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bloodstar 8 yıl
daha ne desinki oyunları o versiyonları istiyo işte.sen iphone 2 den bahsediyosun o sürümleri yükleyemeyeceğin için haliyle oyunlarıda yükleyemezsin.
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AhmedKaymakcı 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaslar bn yenı ıphone 2 aldım oyun indirirmio yok 4.0 yok 4.2 dio ndn indirmio cvp verirseniz sevinirim

İphone 2G en son 3.x.x surumleri destekliyor ancak sizin yuklemek istediginiz surum 4.x yani ust surum,maalesef yukleyemezsiniz
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funkmaster 9 yıl
İlk 2 oyun aynı mantık zaten.
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Chidori 9 yıl
Bandicoot u denemek isterim:)
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Bunnymn 9 yıl
Ellerinize sağlık. Bandicoot'u indiriyorum şuan :)
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Chromer 9 yıl
Tower bloxx un facebook üzerinden oynanması dışında pek bir ilginç tarafı yok gibi multitouch özelliği olan bi alete göre biraz basit kalmış
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Karn-ı bahar 9 yıl
bandicoot sanki revolt'a benziyor
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zippyengin 9 yıl
crash bandicoot Türkiye app store da çıkmıyor :/ nedir bu ayrımcılık anlamam yapıyorsan bir oyun dünya çapında herkes kullansın oynasın...
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BluePage 9 yıl
crash oldukça güzel bir oyun s60 telefonların gözdesiydi bir ara :)
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Erasmus78 9 yıl
Ne street Fighter, ne COD serisi ne de Crysis..
Oyun tarihinin -bana göre- gelmiş geçmiş en eğlenceli oyunu tartışmasız Angry Birds'dür... Çevremde oyunlarla hiç işi olmamış ve olmayacak olan onalarca kişi bu oyuna deli oluyor.
O muhteşem sesler, kuşların mimikleri falan... Yok böyle bir şey ya.
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Batuist 9 yıl
street fighter gerçekten güzel olmuş ve listede birinci sırada olmassa olmazdı zaten..
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South Korean 9 yıl
teşekkürler

Tower bloxx zevkli oyundur, bende tavsiye ederim oynamayanlara

ekleme: videoda play'e basmadan önce arkaplanda en iyi 5 android oyunu yazıyor
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