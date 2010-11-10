Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -2

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Mobil işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış oyun ve uygulamaları incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda iPod Touch ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz 5 oyuna yer verdik.
Mobil işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış oyun ve uygulamaları incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda iPod Touch ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz 5 oyuna yer verdik.
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İphone 2G en son 3.x.x surumleri destekliyor ancak sizin yuklemek istediginiz surum 4.x yani ust surum,maalesef yukleyemezsiniz
Oyun tarihinin -bana göre- gelmiş geçmiş en eğlenceli oyunu tartışmasız Angry Birds'dür... Çevremde oyunlarla hiç işi olmamış ve olmayacak olan onalarca kişi bu oyuna deli oluyor.
O muhteşem sesler, kuşların mimikleri falan... Yok böyle bir şey ya.
Tower bloxx zevkli oyundur, bende tavsiye ederim oynamayanlara
ekleme: videoda play'e basmadan önce arkaplanda en iyi 5 android oyunu yazıyor