Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -2

Mobil işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış oyun ve uygulamaları incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda iPod Touch ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz 5 oyuna yer verdik.

Mobil işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış oyun ve uygulamaları incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda iPod Touch ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz 5 oyuna yer verdik.