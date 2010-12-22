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Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -3-

8 yıl
86,1b
1
iPod / iPod Touch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda birbirinden farklı oyun türlerine ait 5 iPhone/iPod Touch oyunu inceledik. RPG, Tower Defense, FPS gibi türlerden 5 güzel oyun sizleri bekliyor.

Bu videomuzda birbirinden farklı oyun türlerine ait 5 iPhone/iPod Touch oyunu inceledik. RPG, Tower Defense, FPS gibi türlerden 5 güzel oyun sizleri bekliyor. 2010 yılının en iyi iOS oyunları olarak nitelendirebileceğimiz bu oyunlarla sizleri baş başa bırakalım.

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AlpTraum 8 yıl
rage hd nasıl indiricem ya usa storede var sadece
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dreampowder 8 yıl
çko güzel oyunlar, video için teşekkürler


şu tower defense oyunları bende hastalık gibi nerede olursa olsun günlerce uğraştırıyor
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1 9 0 7 8 yıl
İnfinity blade gercekten muhteşem bir oyun tavsiye ederim.
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TAVCI 8 yıl
Guzel paylasım, tesekkurler, devamını beklıyoruz
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MAVİT 8 yıl
İphone almak ıcın sebepler cogalıyor :-)
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Twelve 8 yıl
ign halt etmiş

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zippyengin 8 yıl
Ara ara bu şekilde video inceleme yapmanız çok iyi oluyor, teşekkürler. Fakat sürekli takip ettiğim bu video incelemelerde 2. kez bir sorunla karşılaşyorum ve artık yazma gereği duydum.
1. Neden oyunların linkleri verilmiyor? Bu şekilde oyunlara ulaşmamız daha kolay olacaktır.
2. Vermiş olduğunuz oyunların Türkiye AppStore da olup olmadığınıda videoda belirtirseniz yada açıklama olarak yazarsanız çok iyi olacaktır. Şundan dolayı, vermiş olduğunuz oyunları benim gibi Türkiye AppStore kullanan biri olarak aratmaya kalktığımda bulamıyorum. Sonradan uyanıyorum ki bu oyun USA AppStore da mevcutmuş.
3. Oyunlar ücretsiz mi yoksa ücretli mi? Ücretliyse fiyatı nedir? Bu gibi detaylarıda geçerseniz çok makbule geçecektir.
İyi çalışmalar. Saygılarımla...
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JeiCeei 8 yıl
HD İZLE yazan sağ üst köşedeki oyunun adını söylermisiniz acaba izlemek işkence ..
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blckhm 8 yıl
test
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sadtneverdie 8 yıl
Çok yararlı daha sık aralıklarla bu tür videolar hazırlanırsa harika olacak.
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radyasyo_N 8 yıl
Yok ki ayfonumuz indirip oynayalım. Arkadaşlara söyleyeyim onlar indirsin oynarım
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Batuist 8 yıl

sadtneverdie

Çok yararlı daha sık aralıklarla bu tür videolar hazırlanırsa harika olacak.

evet aynen katılıyorum hatta android platformu içinde istiyoruz..
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Batuist 8 yıl
son iki oyun gerçekten harikaymış.. inceleme için teşekkürler..
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GreldoR 8 yıl
Güzel inceleme olmuş elinize sağlık ama bir eleştiri yapmak istiyorum;
Videoyu çektiğiniz kamerayı ve iphonu bir yere sabitleyip çekseniz daha şık olur. Böyle kamera sağa sola kaydımı çok amatörce bir iş oluyor.
Kolay gelsin iyi çalışmalar.
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Ryan Oreily 8 yıl
güzel bir inceleme olmuş.
GreldoR a katılıyorum.
bencede çekilen kamera sabit olmalı.
devamını bekliyoruz teşekkürler
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Chromer 8 yıl
İşte beklenen video teşekkürler ama dungeon hunter 2 nin olmamasına şaşırdım doğrusu
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fotifoti 8 yıl
telefonu bir yere oturtsaymışınız iyi olurmuş :)
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