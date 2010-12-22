Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -3

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda birbirinden farklı oyun türlerine ait 5 iPhone/iPod Touch oyunu inceledik. RPG, Tower Defense, FPS gibi türlerden 5 güzel oyun sizleri bekliyor.
Bu videomuzda birbirinden farklı oyun türlerine ait 5 iPhone/iPod Touch oyunu inceledik. RPG, Tower Defense, FPS gibi türlerden 5 güzel oyun sizleri bekliyor. 2010 yılının en iyi iOS oyunları olarak nitelendirebileceğimiz bu oyunlarla sizleri baş başa bırakalım.
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şu tower defense oyunları bende hastalık gibi nerede olursa olsun günlerce uğraştırıyor
1. Neden oyunların linkleri verilmiyor? Bu şekilde oyunlara ulaşmamız daha kolay olacaktır.
2. Vermiş olduğunuz oyunların Türkiye AppStore da olup olmadığınıda videoda belirtirseniz yada açıklama olarak yazarsanız çok iyi olacaktır. Şundan dolayı, vermiş olduğunuz oyunları benim gibi Türkiye AppStore kullanan biri olarak aratmaya kalktığımda bulamıyorum. Sonradan uyanıyorum ki bu oyun USA AppStore da mevcutmuş.
3. Oyunlar ücretsiz mi yoksa ücretli mi? Ücretliyse fiyatı nedir? Bu gibi detaylarıda geçerseniz çok makbule geçecektir.
İyi çalışmalar. Saygılarımla...
evet aynen katılıyorum hatta android platformu içinde istiyoruz..
Videoyu çektiğiniz kamerayı ve iphonu bir yere sabitleyip çekseniz daha şık olur. Böyle kamera sağa sola kaydımı çok amatörce bir iş oluyor.
Kolay gelsin iyi çalışmalar.
GreldoR a katılıyorum.
bencede çekilen kamera sabit olmalı.
devamını bekliyoruz teşekkürler