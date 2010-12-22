Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -3

Bu videomuzda birbirinden farklı oyun türlerine ait 5 iPhone/iPod Touch oyunu inceledik. RPG, Tower Defense, FPS gibi türlerden 5 güzel oyun sizleri bekliyor.

Bu videomuzda birbirinden farklı oyun türlerine ait 5 iPhone/iPod Touch oyunu inceledik. RPG, Tower Defense, FPS gibi türlerden 5 güzel oyun sizleri bekliyor. 2010 yılının en iyi iOS oyunları olarak nitelendirebileceğimiz bu oyunlarla sizleri baş başa bırakalım.

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