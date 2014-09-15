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Haftanın en iyi Android oyunları 15 Eylül

5 yıl
21,4b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Haftanın en iyi Android oyunları programımız kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Bu hafta sizler için 5 farklı oyunu değerlendiriyoruz. Herkese iyi oyunlar
Haftanın en iyi Android oyunları programımız kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Bu hafta sizler için 5 farklı oyunu değerlendiriyoruz. Herkese iyi oyunlar

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Gece772 5 yıl
Shadow Fight 2 güzel oyun
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Killerboy33 5 yıl
Mobil platformda sıklmadan oynadıgım tek oyun Clash of Clans 100 Levelı dewvırdık bakalım :)
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AdiqeCaLe 5 yıl
Shadow Fight 2'de son güncelleme ile çok kasıyordu.Düzeltildi mi bilmiyorum.Google Play'deki yorumlar da herkes bu kasma problemnde yakınıyordu.
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thestell 5 yıl
İndirilecek bi oyun goremedim
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acura07 5 yıl thestell
shadow fıght 2 guzel oyun :) sarıor yanı...

22 lwl ım 4. bolumdeyım


ama oyun bı sure sonra kasıyor. 2 guncelleme ılede cozemedıler :D

4 oyun felan oynuyorsun takılmalar baslıyor
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ardicli2000 5 yıl
Hangi oyun olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun bir yerden sonra benim canım sıkılıyor. Size de öyle olmuyor mu? Bıkmıyor musunuz oynamaya. Hele ki koşu oyunları falan. Aman aman....
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TrMhMt 5 yıl
Prime world defenders oyununu 2-3 haftadir oynuyorum ama oyun bir noktadan sonra cok zorlasiyor. Hele hele bazi map'lerde cok az kule konulacak alan oldugu icin akin akin gelen ve 25. levele kadar yukseltilmis kulelere sahip olmaniza ragmen bolumu bitirmek imkansiz.

Bazen bunu yapan yapimici hangi kafa ile yapmis bu oyunu diye dusunmuyor degilim.

Mobil platformlarda en sevdigim oyun turudur kule savunma ve item bulma oyunlari. PWD oyunu malesef vasat bir oyun. Sanirim Kingdom rush oyunun yerini doldura bilecek oyun bir sure daha gelmeyecek gibi.
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Kuralsiz111 5 yıl ardicli2000
ardicli2000

Hangi oyun olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun bir yerden sonra benim canım sıkılıyor. Size de öyle olmuyor mu? Bıkmıyor musunuz oynamaya. Hele ki koşu oyunları falan. Aman aman....

aynn her oyun bı yerden sonra sıkıo bu sanırım telefonda kısıtlı ekranda kısıtlı hareketlerle oynamaktan kaynaklanıyor (mesela stf4 ) ayrıca yuksek boyutlu oyunda ındıremıyorum (asphalt vs.oyunlar)telefonda acayip yer işgal ediyo burdan telefon alacaklara yada değiştiriceklere tavsiyem kesinlikle oyun oynamak için 1500 liranın ustunde fılan bı telefon alıcaksanız 16gb lık versıyon almayın az daha para koyun 32 yada 64 luk modellerı alın 3-4 oyun atsam telefon kasıo
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Lil Bloodred Ridin Hood 5 yıl
Shadow fight 2 güzel oyunda yeni güncelleme ile kasmaya başladı
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bLind 5 yıl
Run forrest dediği bildiğin subway surfers tanıtmaya gerek yoktu bence.
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Lightr 5 yıl
Shadow fight 2 iyi gibi gözüküyor
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Infinite_Dreams 5 yıl
Stella diğerlerindeki tadı vermedi. Vurdulu kırdılı değil pek :)
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armantoygar9 5 yıl Lightr
Lightr
Shadow fight 2 iyi gibi gözüküyor

Shadow fight 2 guzeldir ama bir sure sobra sıkmaya basliyor
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Fenomenon 5 yıl
spidermani hiç beğenmedim. altı üstü bi koşu oyunu ama 400mb yer kaplıyor.
stella da indirmedim kız oyunu :)
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Kuralsiz111 5 yıl Fenomenon
Fenomenon

spidermani hiç beğenmedim. altı üstü bi koşu oyunu ama 400mb yer kaplıyor.

stella da indirmedim kız oyunu :)

ironman 3 de koşu oyunu gibi önüne çıkanları topluyosun ama kapladığı alan spidermanın 3 katı
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mu5tafa 5 yıl
Angry birds in kaç tane oyunu oldu sayamadım valla.
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