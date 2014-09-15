Haftanın en iyi Android oyunları 15 Eylül

Haftanın en iyi Android oyunları programımız kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Bu hafta sizler için 5 farklı oyunu değerlendiriyoruz. Herkese iyi oyunlar

Haftanın en iyi Android oyunları programımız kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Bu hafta sizler için 5 farklı oyunu değerlendiriyoruz. Herkese iyi oyunlar