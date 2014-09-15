Haftanın en iyi Android oyunları 15 Eylül

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Haftanın en iyi Android oyunları programımız kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Bu hafta sizler için 5 farklı oyunu değerlendiriyoruz. Herkese iyi oyunlar
Haftanın en iyi Android oyunları programımız kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Bu hafta sizler için 5 farklı oyunu değerlendiriyoruz. Herkese iyi oyunlar
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22 lwl ım 4. bolumdeyım
ama oyun bı sure sonra kasıyor. 2 guncelleme ılede cozemedıler :D
4 oyun felan oynuyorsun takılmalar baslıyor
Bazen bunu yapan yapimici hangi kafa ile yapmis bu oyunu diye dusunmuyor degilim.
Mobil platformlarda en sevdigim oyun turudur kule savunma ve item bulma oyunlari. PWD oyunu malesef vasat bir oyun. Sanirim Kingdom rush oyunun yerini doldura bilecek oyun bir sure daha gelmeyecek gibi.
aynn her oyun bı yerden sonra sıkıo bu sanırım telefonda kısıtlı ekranda kısıtlı hareketlerle oynamaktan kaynaklanıyor (mesela stf4 ) ayrıca yuksek boyutlu oyunda ındıremıyorum (asphalt vs.oyunlar)telefonda acayip yer işgal ediyo burdan telefon alacaklara yada değiştiriceklere tavsiyem kesinlikle oyun oynamak için 1500 liranın ustunde fılan bı telefon alıcaksanız 16gb lık versıyon almayın az daha para koyun 32 yada 64 luk modellerı alın 3-4 oyun atsam telefon kasıo
Shadow fight 2 guzeldir ama bir sure sobra sıkmaya basliyor
stella da indirmedim kız oyunu :)
ironman 3 de koşu oyunu gibi önüne çıkanları topluyosun ama kapladığı alan spidermanın 3 katı