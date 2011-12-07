Haftanın en iyi Android oyunları -26

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Hiç birini beğenmedim. Ben size güzel oyunları bu başlık altında toplayacağım..
forum.donanimhaber.com/...
|speedX3d boost'un tamı tamıyla kopyası
|Ya şu videoyu veriyorsunuz iyi güzel de konu içine bari tanıttığınız oyunların adını yazın. Herkeste sınırsız internet yok...
|bence de uygulamalar içinde video tanıtımı yapılırsa çok iyi olur kaan bey
| fruit ninja yı göremiyorum geçen haftamı vardıki
çünkü güzel baya
Dh misafirine katılıyorum videolu tanıtım daha iyi olur
DH Misafiri
Katılıyorum, oyunların çoğundan haberimiz oluyor zaten.
|ben izeldim rekalamı çünkü 'reklamı geç'e tıklanmıyor
|Güzel inceleme olmuş, teşekkürler.
|Tüm Oyun ve Uygulamlara forum.donanimhaber.com/... Buradan Ulaşabilirsiniz
|ücretli oyunlar türkiye android marketten indiriliyor mu?
|TTnetin reklamını kim sonuna kadar izleyebildi söyleyin bakalım. Tebrik edeceğim onu :)
|oyun bilmmem ama iphone en iy tel
|ücretli oyunlarda incelenirse bence dahah iyi olur cunku bedava oyunlar hep dandik oluyor
|Bence haftanın değil belki de ayın veya yılın en iyi uygulaması Yandex. Ankara ve İstanbul'un panoramik fotoğraflarını cepten insanlara gösterince ağızlarının açık kaldığını görmek güzel bir duygu.
|Sonunda haftalık düzene girdi sanırım. Bir daha bozulmaz inşallah.
|Çok teşekkürler inşallah hep böyle düzenli devam eder yalnız gun strike güzeldi hele fotoğraf çeken adama sesli güldüm :D
Elindeki klavyeyi yavaşça yere bırak,ve sakin ol.
Şaka gibi ya,izlemeyin kardeşim o zaman videoyu.