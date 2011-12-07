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Haftanın en iyi Android oyunları -26-

7 yıl
116,2b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Haftanın en iyi Android oyunları programımızın bu bölümünde, Android Market'te yayınlanan 5 adet popüler ve ücretsiz oyuna yer verdik. Samsung'un Nvidia Tegra 2 işlemcili telefonu Galaxy R üzerinden tanıttığımız oyunlarla herkese iyi eğlenceler.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
isagold 7 yıl en beğenilen
android uygulamalara da bir el atsanız güzel olacak oyunları zaten arayıp beğenirsek indiriyoruz uygulama videoları bekliyoruz
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Silent Guardian 7 yıl haymatloshan
haymatloshan

Şiddet içeren oyunlar tanıtmazsanız sevinirim.

Elindeki klavyeyi yavaşça yere bırak,ve sakin ol.

Şaka gibi ya,izlemeyin kardeşim o zaman videoyu.
haymatloshanŞiddet içeren oyunlar tanıtmazsanız sevinirim.Elindeki klavyeyi yavaşça yere bırak,ve sakin ol....
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nickenegerekvar 7 yıl
Elindeki klavyeyi bırak ve git tv'nin başına yumurcak tv'y aç.
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F5 7 yıl
Hiç birini beğenmedim. Ben size güzel oyunları bu başlık altında toplayacağım..
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DH Misafiri 7 yıl
speedX3d boost'un tamı tamıyla kopyası
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shadowtr 7 yıl
Ya şu videoyu veriyorsunuz iyi güzel de konu içine bari tanıttığınız oyunların adını yazın. Herkeste sınırsız internet yok...
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DH Misafiri 7 yıl
bence de uygulamalar içinde video tanıtımı yapılırsa çok iyi olur kaan bey
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ShoyoHinata 7 yıl
fruit ninja yı göremiyorum geçen haftamı vardıki
çünkü güzel baya
Dh misafirine katılıyorum videolu tanıtım daha iyi olur
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Kelâg 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bence de uygulamalar içinde video tanıtımı yapılırsa çok iyi olur kaan bey

Katılıyorum, oyunların çoğundan haberimiz oluyor zaten.
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attakkann1 7 yıl
ben izeldim rekalamı çünkü 'reklamı geç'e tıklanmıyor
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Kelâg 7 yıl
Güzel inceleme olmuş, teşekkürler.
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BuYaZ 7 yıl
Tüm Oyun ve Uygulamlara forum.donanimhaber.com/... Buradan Ulaşabilirsiniz
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Burak1916 7 yıl
ücretli oyunlar türkiye android marketten indiriliyor mu?
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homebird 7 yıl
TTnetin reklamını kim sonuna kadar izleyebildi söyleyin bakalım. Tebrik edeceğim onu :)
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teknotekkk 7 yıl
oyun bilmmem ama iphone en iy tel
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blizzard3 7 yıl
ücretli oyunlarda incelenirse bence dahah iyi olur cunku bedava oyunlar hep dandik oluyor
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simplycity 7 yıl
Bence haftanın değil belki de ayın veya yılın en iyi uygulaması Yandex. Ankara ve İstanbul'un panoramik fotoğraflarını cepten insanlara gösterince ağızlarının açık kaldığını görmek güzel bir duygu.
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Yedaself 7 yıl
Sonunda haftalık düzene girdi sanırım. Bir daha bozulmaz inşallah.
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ulaulas 7 yıl
Çok teşekkürler inşallah hep böyle düzenli devam eder yalnız gun strike güzeldi hele fotoğraf çeken adama sesli güldüm :D
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