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Haftanın en iyi Android oyunları -29-

7 yıl
185,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Android işletim sistemli cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunları tanıttığımız bu programımızda sizleri birbirinden farklı 5 yeni oyun bekliyor.

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Al Capone! 7 yıl en beğenilen
Kusra bakmayın ama, çok kötü bu oyunlar.Sizden Modern Combat 3, Brothers in Arms gibi, Gangstar gibi, 9mm gibi oyunları bekliyorum
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Firaristt 7 yıl
İnceleme için teşekkürler :)
Ortalamanın üzerinde grafikler buysa biz ne diye Galaxy Nexus, S, S2, Note, Sensations, veya diğer güçlü cihazları alıyoruz merak ettim.Bu incelemedekiler orta seviye bir cihaz için ortaın üstü grafiklerdir, üst seviye bir cihaz için ise düşüktür... Sadece internet içinse veya video izlemek içinse ne diye bu kadar güçlü GPU koyuyorlar? 9mm, Modern Combat 3, GTA3(incelenmişti), Asphalt 6, NFS Hot Pusuit(sanırım incelenmişti) veyahut marketteki diğer üst seviye cihazlar için olan oyunlar incelenmiyor acaba? Tamam market ülkemizde kapalı olabilir ama istedikten sonra parasını verip alabiliyoruz uygulamaları...O yüzden ücretli uygulamaların da incelenmesini istiyoruz. Dışarıdan bakınca Android platformuna hiç düzgün oyun yok mu denecek gibi oyunlar bunlar. Bir birinin benzeri oyunları da lütfen incelemeyin. Angry Birds'ü bilen diğer türevlerini de kolayca bulabilir isterse... Bu video inceleme olmamış bana kalırsa çünkü oyunlar grafikten yoksun ve önceden incelenen oyunların hep benzerleri. CS gibi multiplayer FPS oynanabilen platformda gidip bu oyunların incelenmesi bana kalırsa biraz saçma olmuş. Çok daha iyi grafiklere, seslere ve konuya sahip oyunlar varken bunlar pek en iyi olmuyor o yüzden...grafik veya ses her şey değildir belki ama oyunun hissini veren en önemli şeylerdir. BSC'de Modern Combat 3 incelemesinde de gördüğümüz gibi grafiksel olarak gerçekten üst düzey bir oyun olmasına rağmen incelenmiyorken tutup en alt seviye Android cihazlarda oynanacak oyunların incelenmesi de bizim gibi üst seviye cihaz kullanıcılarının bir işine yaramıyor.
En uzun mesefeye gitmeye, toptan sapandan bir şeyler atmaya, zombileri linç etmeye bıktık artık. O kadar güçlü donanıma sahip cihazlar varken ona göre de oyun ve uygulama incelenmesini bekliyoruz haliyle. Sizi kırmak veya incitmek istemiyorum ama şu incelemelere sağlam bir şeyler lazım...
İnceleme için teşekkürler :)Ortalamanın üzerinde grafikler buysa biz ne diye Galaxy Nexus, S, S2, Note, Sensations, veya diğer güçlü cihazları alıyoruz me...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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bozok_53_45 7 yıl
angry birds çakması oyunları hiç tanıtmayın lütfen.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşın oyunları tanıttığı tlefonun markası nedir acaba?
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kojiro 7 yıl
Kaan abi bıktık bu doodlelardan.
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DH Misafiri 7 yıl
ekrana basık tutmak değil,
ekrana basılı tutmak olacak doğrusu...
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eco67 7 yıl
haftanın en iyi oyunları bölüm 30 ne oldu neden silindi merak ettim çok rabet gördü :)
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theasus 7 yıl eco67
eco67

haftanın en iyi oyunları bölüm 30 ne oldu neden silindi merak ettim çok rabet gördü :)

Konu gözüküyor ama linke tıklayınca açılmıyor bende anlayamadım. Herhalde yakında ekleyeceklerdir.
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Kaladdune 7 yıl
Oyunları incelediğiniz telefonun markası nedir tam çözemedim de lütfen çok acil mesaj atacak olan arkadaşlara teşekkür ediyorum :D
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VYC Majoris 7 yıl
S2 galiba.
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peymacun 7 yıl
Fieldrunners bulun indirin harika
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Volkanbaba 7 yıl
Aynı oyunlar nerdeyse her hafta
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Puller 7 yıl
Mobil surumde neden acamiyoruz video lari ?
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muarız 7 yıl
modern combat 3 harika
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DH Misafiri 7 yıl
Yahu bahsettiğiniz oyunlar ücretli ve türkiyeye satışları yok. Koskoca donanımhaber çalıntı oyunlarla mı inceleme yapsın? Hayır incelese bile ki mutlaka google payout hesabı açabilecek bir yol bulabilirler. biz nasıl indreceğiz oyunu? Korsan yollarla mı?
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spawn1990 7 yıl
Teşekkürler paylaşım için
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theasus 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yahu bahsettiğiniz oyunlar ücretli ve türkiyeye satışları yok. Koskoca donanımhaber çalıntı oyunlarla mı inceleme yapsın? Hayır incelese bile ki mutlaka google payout hesabı açabilecek bir yol bulabilirler. biz nasıl indreceğiz oyunu? Korsan yollarla mı?


Android Markette yok diye Türkiye satışları olmadığı anlamına gelmiyor. Farklı marketlerden parasını vererek alabiliyorsunuz. Gameloft gibi bazı yapımcılardan da direkt olarak alabilmeniz mümkün.

Bu arada yanılmıyorsam diğer oyun tanıtımlarına bakılırsa GTA 3 gibi markette paralı olarak verilen oyunların geçen haftalarda tanıtımı yapıldı. Ancak ben sorunun ücretli ücretsiz oyun olayında olduğunu düşünümüyorum.

Muhtelemen hazırlayan arkadaş da birçok Android kullanıcı gibi oyun bulmakta zorlanıyor. Son 1 ayda pek de adamakıllı bir oyun çıkmadığını düşünüyorum.


Bence asıl sorun Android uygulama pazarının çöplüğe dönmesidir.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu adam süper :)
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Pretended 7 yıl
Dayı aşırı tipsizsin artı oyundan bahsederken de mimik, pozitiflik sıfır. Hesabı ödememişiz gibi bakıyorsun.

Uzak dur allasen.
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Batuist 7 yıl
basket güzelmiş video için teşekkürler..
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