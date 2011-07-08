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Haftanın en iyi iOS oyunları -11-

8 yıl
57,8b
1
iPod / iPod Touch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Haftanın en iyi iOS oyunları programımızın bu bölümden sizler için 5 yeni iOS oyununa yer verdik. Birbirinden farklı türlere hitap eden oyunlarla herkese iyi eğlenceler.

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EnoswzRobtreson 7 yıl
Bad Request... bilmemne diye yazı çıkıyor.
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isimbulamadim 8 yıl
CyberII
Street Fighter 4 VOLT un androide çıkma olasılığı var mı?

Geçtim SF4 Volt'u, düz SF 4'ün iphone versiyonu çıkalı 1 yıldan fazla olmuş ama hala Android'e gelebilmiş değil. Yani bence şimdilik hayal. Capcom'un sitesinde 8-9 ay öncesinin "üzerinde çalışıyoruz" tarzı yazılar var ama yalan olduğu açık. Gerçi sebebi de belli. iphone kullanıcıları Android kullanıcılarına göre paralı uygulama satın alma konusunda açık ara önde. Dolayısıyla dikkat ederseniz paralı uygulamaların çoğu ilk önce iphone'a çıkıyor ve planladıkları maddi geliri elde ettikten sonra Android'e portlanmaya başlıyor. Biz burada kullanıcılar olarak açık kaynak açık kaynak diye bağırıp Android özgürlüktür diye yırtınıyoruz (gerçi bunlar da tartışılır) ama uygulama geliştiricileri için para tabiki daha önemli. Önce para, sonra özgürlük. Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ve biz Android kullanıcıları olarak bunlara alışsak iyi olacak. Daha doğrusu Android ne zaman %60-70 civarı pazar payına ulaşır, ancak o zaman rahat ederiz diye düşünüyorum.
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CyberII 8 yıl
Street Fighter 4 VOLT' un androide çıkma olasılığı var mı?
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DH Misafiri 8 yıl
Android de isteriz Kaan ARLI!!!
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EstrEmO 8 yıl
Android oyunlarına bu aralar ara verdiniz baya hayrola telefonunuz mu bozuldu.
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BuYaZ 8 yıl
android istiyoruz
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ÖmerI 8 yıl
androidi bekliyoruz.
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JonnyCaqe 8 yıl
Bu videolari severek izliyorum,cok guzel insallah bitmez :)
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Fx_57,5 8 yıl
nıjalı oyun android içinde var cok zevkli
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Chidori 8 yıl
DH den beklenildigi gibi güzel inceleme.
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BuYaZ 8 yıl
Android Telefonlarıda Bekliyoruzzzz
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