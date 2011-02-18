Haftanın en iyi iOS oyunları -5

Bu videomuzda iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış olan oyunları inceledik. Bu haftaki videomuzda yer verdiğimiz oyunların tamamı kullanıcılara sundukları GameCenter ve çoklu oyuncu modlarıy

Bu videomuzda iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış olan oyunları inceledik. Bu haftaki videomuzda yer verdiğimiz oyunların tamamı kullanıcılara sundukları GameCenter ve çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çekiyor.