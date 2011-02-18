Haftanın en iyi iOS oyunları -5

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış olan oyunları inceledik. Bu haftaki videomuzda yer verdiğimiz oyunların tamamı kullanıcılara sundukları GameCenter ve çoklu oyuncu modlarıy
Bu videomuzda iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış olan oyunları inceledik. Bu haftaki videomuzda yer verdiğimiz oyunların tamamı kullanıcılara sundukları GameCenter ve çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çekiyor.
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ilgimi çeken oyun olmadı
Şu an için N8 için yapabiliriz ama tek bir model ve Gameloft ve EA'e ait oyunlarla bu tür programların çekilmesinin pek bir manası yok. Amacımız gizli kalmış yada devasa oyun dünyasından seçmeleri göstermek.
Windows Phone 7 'ye bir çok yazılımcı destek veriyor. Birde standartları olan bir cihaz yani bir oyun tüm cihazlarda aynı yada birbirine yakın davranıyor.
Ayrıca oyun isimleride sabitlenirse video'dan önce, hangi incelemelerin yapılacağına dair fikrimiz olur.
Teşekkürler.
Fruit Ninja eskide olsa Gamecenter automatch yani otomatik rakip bulma özelliğinin en çok kullanıldığı oyun olduğu için dahil edildi.
İnceleme için tşk ederiz. Fruit Ninja gerçekten çok zevkli bir oyun özellikle de arkadaşlarınla oynayınca
Forumda Turnuvası bile yapıldı Daha büyük bir turnuvası da yakında yapılacak
Game Center ile arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz oyunlar arttıkça hayat daha güzel olacak
Bu arada gercekten eski oyunlari inceliyorsunuz. Mesela fruit ninja. O oyunun cikari bayagi oldu.
Bence appstoreden ve installioustan o hafta ya da o ay en cok ilgi ceken uygulamalari ya da oyunlari inceleyin