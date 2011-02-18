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Haftanın en iyi iOS oyunları -5-

8 yıl
70,2b
1
iPod / iPod Touch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış olan oyunları inceledik. Bu haftaki videomuzda yer verdiğimiz oyunların tamamı kullanıcılara sundukları GameCenter ve çoklu oyuncu modlarıy

Bu videomuzda iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış olan oyunları inceledik. Bu haftaki videomuzda yer verdiğimiz oyunların tamamı kullanıcılara sundukları GameCenter ve çoklu oyuncu modlarıyla dikkat çekiyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EnoswzRobtreson 7 yıl
Şu fruit ninja yı bir türlü sevemedim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Brk58 8 yıl
oyunlara bayıldım süperler
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K.a.a.N 8 yıl
süper oyunlar var
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DH Misafiri 8 yıl
Hocam teşekkürler. bu bölümün kesilmeden haftalık rutine bağlamasını diliyorum.
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South Korean 8 yıl
video için teşekkürler

ilgimi çeken oyun olmadı
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DH Misafiri 8 yıl
symbian teller içinde olsa keşke :)
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gun 8 yıl

DH Misafiri

symbian teller içinde olsa keşke :)


Şu an için N8 için yapabiliriz ama tek bir model ve Gameloft ve EA'e ait oyunlarla bu tür programların çekilmesinin pek bir manası yok. Amacımız gizli kalmış yada devasa oyun dünyasından seçmeleri göstermek.
Windows Phone 7 'ye bir çok yazılımcı destek veriyor. Birde standartları olan bir cihaz yani bir oyun tüm cihazlarda aynı yada birbirine yakın davranıyor.
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Rwenzori 8 yıl
Ellerinize sağlık, İphone için oyunların yanı sıra, en iyi uygulamalar, ipuçları , aksesuar tanıtımı gibi (reklamda sağlar)yenilikler zenginleştirilebilirse çok daha iyi olabilir...
Ayrıca oyun isimleride sabitlenirse video'dan önce, hangi incelemelerin yapılacağına dair fikrimiz olur.


Teşekkürler.
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SenSusLanKoylu 8 yıl
Trenches Harika bir oyun
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EsT 8 yıl
Tesekkurler
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gun 8 yıl
Bu bölüm gamecenter özelliğini kullanarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çoklu oyuncu desteğine sahip yani multiplayer destekli oyunları içerdiğinden.
Fruit Ninja eskide olsa Gamecenter automatch yani otomatik rakip bulma özelliğinin en çok kullanıldığı oyun olduğu için dahil edildi.
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Ahmet© 8 yıl

gun

Bu bölüm gamecenter özelliğini kullanarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çoklu oyuncu desteğine sahip yani multiplayer destekli oyunları içerdiğinden.

Fruit Ninja eskide olsa Gamecenter automatch yani otomatik rakip bulma özelliğinin en çok kullanıldığı oyun olduğu için dahil edildi.


İnceleme için tşk ederiz. Fruit Ninja gerçekten çok zevkli bir oyun özellikle de arkadaşlarınla oynayınca



Forumda Turnuvası bile yapıldı
Daha büyük bir turnuvası da yakında yapılacak


Game Center ile arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz oyunlar arttıkça hayat daha güzel olacak
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jvcjvc 8 yıl
star battalion guzele benziyor,indireyim dedim 200 kusur mb eve gelince indirecegim mecburen.

Bu arada gercekten eski oyunlari inceliyorsunuz. Mesela fruit ninja. O oyunun cikari bayagi oldu.

Bence appstoreden ve installioustan o hafta ya da o ay en cok ilgi ceken uygulamalari ya da oyunlari inceleyin
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erci501 8 yıl
symbian 3 oyunlarını da istiyoruz. lütfen
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Chidori 8 yıl
Guzel inceleme olmus.
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prooge 8 yıl
neden hep eski oyunlar inceleniyor ?
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