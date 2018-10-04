Haftaya A101 marketlerde Honor 7C sürprizi

Uygun fiyatlı teknoloji ürünleri dendiği zaman artık akla ilk gelen perakende marketler çıtayı yükseltmeye başladı. Gelecek hafta A101 marketlerde Honor 7c modelinin Türkiye pazarına girdiğini göreceğiz.

Huawei’nin Mart ayında tanıttığı uygun fiyatlı Honor 7c modelinin ülkemizde resmi distribütör tarafından satışa sunulması zaten bir süredir bekleniyordu. Modeli ilk satışa sunma hakkını A101 marketler almış görünüyor.

Honor 7c özellikleri ve fiyatı

11 Ekim A101 marketlerde satışa sunulacak olan Honor 7c modeli 5.99 inç büyüklüğünde ve 1440x720px çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. 18:9 görüntü oranı ile ince çerçeveler elde edilmiş.

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Honor 7C gücünü Snapdragon 450 işlemcisinden alıyor. Telefon iki farklı RAM ve depolama kombinasyonuna sahip: 4 GB RAM, 64 GB arttırılabilir depolama ve 3 GB RAM, 32 GB arttırılabilir depolama. Ülkemizde ise 3GB RAM seçeneği olacak.

Çift arka kameralı Honor 7C’nin birincil arka kamerası 13 MP çözünürlüğünde, ikincil arka kamerası 2 MP çözünürlüğünde. Ön yüzde de 8 MP çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor. Hem ön hem de arka kamera ile bokeh efektli fotoğraflar çekilebiliyor.

Honor 7C, ekran kilidini açmak için iki farklı yöntem sunuyor: Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği. Yüz tanıma için herhangi bir özel sensör olmadan, ön kamera yardımıyla yüz taraması yapabiliyor. Parmak izi okuyucu, telefonun arka bölümüne konumlandırılmış.

3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Honor 7C modeli çift SIM desteği de sunuyor. 3GB RAM seçeneği normalde 115 Avro olarak fiyatlandırılmıştı. A101 marketler ise 1399TL seviyesinden satacak.