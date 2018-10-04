Haftaya A101 marketlerde Honor 7C sürprizi

Uygun fiyatlı teknoloji ürünleri dendiği zaman artık akla ilk gelen perakende marketler çıtayı yükseltmeye başladı. Gelecek hafta A101 marketlerde Honor 7c modelinin Türkiye pazarına girdiğini göreceğiz.
Huawei’nin Mart ayında tanıttığı uygun fiyatlı Honor 7c modelinin ülkemizde resmi distribütör tarafından satışa sunulması zaten bir süredir bekleniyordu. Modeli ilk satışa sunma hakkını A101 marketler almış görünüyor.
Honor 7c özellikleri ve fiyatı
11 Ekim A101 marketlerde satışa sunulacak olan Honor 7c modeli 5.99 inç büyüklüğünde ve 1440x720px çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. 18:9 görüntü oranı ile ince çerçeveler elde edilmiş.Ayrıca Bkz. "Android uygulamaları Windows 10 ekranına yansıtılabilecek"
Honor 7C gücünü Snapdragon 450 işlemcisinden alıyor. Telefon iki farklı RAM ve depolama kombinasyonuna sahip: 4 GB RAM, 64 GB arttırılabilir depolama ve 3 GB RAM, 32 GB arttırılabilir depolama. Ülkemizde ise 3GB RAM seçeneği olacak.
Çift arka kameralı Honor 7C’nin birincil arka kamerası 13 MP çözünürlüğünde, ikincil arka kamerası 2 MP çözünürlüğünde. Ön yüzde de 8 MP çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor. Hem ön hem de arka kamera ile bokeh efektli fotoğraflar çekilebiliyor.
Honor 7C, ekran kilidini açmak için iki farklı yöntem sunuyor: Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği. Yüz tanıma için herhangi bir özel sensör olmadan, ön kamera yardımıyla yüz taraması yapabiliyor. Parmak izi okuyucu, telefonun arka bölümüne konumlandırılmış.
3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Honor 7C modeli çift SIM desteği de sunuyor. 3GB RAM seçeneği normalde 115 Avro olarak fiyatlandırılmıştı. A101 marketler ise 1399TL seviyesinden satacak.
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Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53
GP Adreno 506, 5.83 ekran ,4000mah lık bataryası ile 1500 Tl bandında satıldığı ortamda ,snapdragon 450 işlemcili bir cihaza 1400 TL çok fazla.
Yine de A101,Bim vb mağazalardan alışveriş yapan potansiyel müşterilerin çoğunluğunun profilini düşününce , bu tür teknik detaylara kafa yormadan ,sorgulama dan,kampanyalı fiyata cihaz aldığını sanıp,kendine veya ,eş dost çoluk çocuğuna alacaktır.
Donanımhaber de bu haberi okuyup,mobile bölümü takip eden gidipte A101 den bu cihazı bu fiyata almaz zaten.Almamalı.
Bu cihaz alınıp kullanılmaz değil,özellikle bütçeden dolayı (seçme şansı olmayan) çoluk çocuğuna,Anne Baba na vs telefonla 5 işlem den fazlasını yapmayana alırsın paşa paşa kullanırlar.
Sorun bu fiyata yakın daha iyi seçenekler varken, Bu cihaza 1400 TL verilecek olması.