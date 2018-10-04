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Haftaya A101 marketlerde Honor 7C sürprizi

Bir süredir ortalıkta dolaşan A101 marketlerde Honor 7C satılacağı iddiaları gerçekleşti. 11 Ekim A101 marketlerde Honor 7C modeli satışı başlıyor. Honor 7c özellikleri ve fiyatı haberimizde
7 ay
29,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya A101 marketlerde Honor 7C sürprizi

Uygun fiyatlı teknoloji ürünleri dendiği zaman artık akla ilk gelen perakende marketler çıtayı yükseltmeye başladı. Gelecek hafta A101 marketlerde Honor 7c modelinin Türkiye pazarına girdiğini göreceğiz.

Huawei’nin Mart ayında tanıttığı uygun fiyatlı Honor 7c modelinin ülkemizde resmi distribütör tarafından satışa sunulması zaten bir süredir bekleniyordu. Modeli ilk satışa sunma hakkını A101 marketler almış görünüyor.

Honor 7c özellikleri ve fiyatı

11 Ekim A101 marketlerde satışa sunulacak olan Honor 7c modeli 5.99 inç büyüklüğünde ve 1440x720px çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. 18:9 görüntü oranı ile ince çerçeveler elde edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Android uygulamaları Windows 10 ekranına yansıtılabilecek"

Honor 7C gücünü Snapdragon 450 işlemcisinden alıyor. Telefon iki farklı RAM ve depolama kombinasyonuna sahip: 4 GB RAM, 64 GB arttırılabilir depolama ve 3 GB RAM, 32 GB arttırılabilir depolama. Ülkemizde ise 3GB RAM seçeneği olacak.

Çift arka kameralı Honor 7C’nin birincil arka kamerası 13 MP çözünürlüğünde, ikincil arka kamerası 2 MP çözünürlüğünde. Ön yüzde de 8 MP çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor. Hem ön hem de arka kamera ile bokeh efektli fotoğraflar çekilebiliyor.

Honor 7C, ekran kilidini açmak için iki farklı yöntem sunuyor: Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği. Yüz tanıma için herhangi bir özel sensör olmadan, ön kamera yardımıyla yüz taraması yapabiliyor. Parmak izi okuyucu, telefonun arka bölümüne konumlandırılmış.

3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Honor 7C modeli çift SIM desteği de sunuyor. 3GB RAM seçeneği normalde 115 Avro olarak fiyatlandırılmıştı. A101 marketler ise 1399TL seviyesinden satacak.

 

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MaSSive 7 ay en beğenilen
An itibari ile Xiaomi A2 lite modeli ,3gb ram ,32gb depolama, çift kameralı ,snapdrogan 625 Android 8.1 Android One
Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53
GP Adreno 506, 5.83 ekran ,4000mah lık bataryası ile 1500 Tl bandında satıldığı ortamda ,snapdragon 450 işlemcili bir cihaza 1400 TL çok fazla.

Yine de A101,Bim vb mağazalardan alışveriş yapan potansiyel müşterilerin çoğunluğunun profilini düşününce , bu tür teknik detaylara kafa yormadan ,sorgulama dan,kampanyalı fiyata cihaz aldığını sanıp,kendine veya ,eş dost çoluk çocuğuna alacaktır.
Donanımhaber de bu haberi okuyup,mobile bölümü takip eden gidipte A101 den bu cihazı bu fiyata almaz zaten.Almamalı.
Bu cihaz alınıp kullanılmaz değil,özellikle bütçeden dolayı (seçme şansı olmayan) çoluk çocuğuna,Anne Baba na vs telefonla 5 işlem den fazlasını yapmayana alırsın paşa paşa kullanırlar.
Sorun bu fiyata yakın daha iyi seçenekler varken, Bu cihaza 1400 TL verilecek olması.


An itibari ile Xiaomi A2 lite modeli ,3gb ram ,32gb depolama, çift kameralı ,snapdrogan 625 Android 8.1 Android OneOcta-core 2.0 GHz Cortex-A53GP A...
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3 Yanıt Yanıtla +38
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Whippoorwill 7 ay
Olay 1400₺ verip Snapdragon 450 almamız zaten. Oysa 115€'luk fiyatı var.
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grafman09 7 ay
O değilde, 1 tl olan kremalı bisküvi 1.5 tl, Çaydan, şekere, herşeye zammı geçirmişler. Apartman kömür alıyoruz, TL satışı yapan yok. Yapanda günlük dolar kurundan fiyat çıkarıyor.. Bitmişiz ağlayanımız yok..
O değilde, 1 tl olan kremalı bisküvi 1.5 tl, Çaydan, şekere, herşeye zammı geçirmişler. Apartman kömür alıyoruz, TL satışı yapan yok. Yapanda günlük dolar kurun...
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balomer 5 ay
bugün 999 tl ye satın aldım bu fiyata iyi sayılabilir amcama aldım a101lerde var düşünen olursa
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sasaell 7 ay
2 ay önce a101 de daha iyi olan Honor 9 lite 1199tl(240$)satıldığını düşününce bu cihaz için 1399tl(230$)çokta uygun değil, alternatif cep telefonlarına bakın derim veya biraz daha koyup daha iyi cihaz alın.
Cihazı alıcaksanız her magazaya bir tane geliyor erken gidin sanki bedava veriyorlar alanın elinde kalıyor yine kapışılacak cihaz
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venom88 7 ay
redmi 5 plus alınır o fiyata..
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Umutcan 7 ay
Şu giriş seviyesi fiyatlandırmaya sahip telefonu 10kattan bile daha fazla fiyata alacağımız için sevinelim hadi.
Elin Avrupalısı da 115tl verir gibi alsın.
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Circassian81 7 ay
Bilmiyorum yanlış mi hesapladim ama 115 euro 805 TL ediyor vergileride ekleyince 1305tl yapıyor bayi karınıda ekleyince 1399tl normal gbii malesef TL çok değer kaybetti ve fahiş vergiler oduyorz
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koreli41 7 ay
Anne telefonu, Sp450 li çihaz neden ucuz bunu anlamadım gsmarena da baktım, parlaklık az, panel ucuz, hızlı şarj yok, kamerası idare eder, dual bant yok, cat 6
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maxmania 7 ay
telefon piyasasından anlamayan da bir zahmet bir bilene sorsun. bu telefona o fiyat çok, bana vergi muhabbeti ile gelmeyin o euro cinsi fiyat perakende satış fiyatı oluyor yani içinde kar ve vergiler var. ona en fazla ekleyeceğin ötv ve trt payı o da 800 tl için en fazla 300 tl eder. anlayacağınız 1100 tl üzeri olan bölüm giren kazığın boyu oluyor.
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minur 7 ay
alibaba da 750 liraydı.
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cinemaker 7 ay
o paraya gider ikinci el note 5 alırım note 5 in yanından geçemez bu telefon
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cronaldo2 7 ay
7ile carpinca 800kusure geliyir bune vergi 600tl mi
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Bloodin 7 ay cronaldo2
Aşağı yukarı öyle evet, 600 değil fakat 500 TL vergi, ülkemizdeki vergi oranı malesef bu, tam olarak %59,3'e geliyor ki düz %60 deyin, hesap merak ederseniz de bu (%10 TRT + %25 ÖTV) * %18 KDV yani %35*%18, bu da %59.3 yapar...
Hesap yaparsak 115*1,6= 184 Euro ki bu da şu anki kurdan (7.0885) 1304 TL ediyor, garanti giderleri ve firma kârını da sayarsak eğer 1400 uygun bile sayılır :) Tabi daha üstteki mesajımda belirttiğim gibi 1470'e Mi A2 Lite varken çok da mantıklı sayılmaz.
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