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Android uygulamaları Windows 10 ekranına yansıtılabilecek

Android uygulamalarınızı bilgisayarda kullanmak için üçüncü taraf çözümlere ihtiyacınız kalmayabilir. Microsoft uygulama yansıtma teknolojisi ile Android uygulamalarınızı Windows 10’a getiriyor.
7 ay
10,1b
1
8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 üzerinde Android uygulamaları kullanabilmeniz için BlueStacks gibi farklı üçüncü taraf çözümler mevcuttu ancak Microsoft artık yerleşik olarak bu imkânı sunmaya başlıyor.

Önemli adım

Uygulama yansıtma olarak adlandırılan bu yeni çözüm belirli Android uygulamalarıWindows 10 cihazınızın ekranına yansıtmanızı ve buradan erişmenizi sağlıyor. Böylece bilgisayar kullanırken sürekli telefonla meşgul olmaktan kurtuluyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Surface Pro 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Microsoft henüz nasıl bir teknoloji ile uygulamaları yansıtacağını açıklamış değil. Surface etkinliğinde bilgisayarına Snapchat uygulamasını yansıtarak arkadaşı ile mesajlaşan bir kullanıcının kısa videosu yayınlandı. Samsung DeX gibi arayüzü yansıtmaktan ziyade bireysel uygulamaların çalıştırılabildiği görülüyor.

MacOS tarafında da gördüğümüz Mesajlar veya Siri gibi mobil bileşenlerin masaüstüne taşınması, kullanıcıların telefonlarına daha az odaklanarak bilgisayarlar ile daha fazla etkileşime geçmesine neden oluyor. Bu da masaüstü işletim sistemlerinin yararına oluyor. Normalde Your Phone uygulaması Android telefonunuzdaki mesajları kontrol etme ve dosya transferi yapma imkânı sunuyordu. Uygulama aynalama ise daha geniş kapsamlı.

Uygulama aynalama özelliğinin sadece Android platformu için geçerli olduğu tahmin ediliyor zira Microsoft; iOS sürümüne değinmedi. Yeni özelliğin Ekim 2018 güncellemesi ile birlikte Insider programına ekleneceği belirtiliyor.

 

https://www.theverge.com/2018/10/2/17929908/microsoft-app-mirroring-android-windows-10-desktop Yorum Yaz
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Like a Sir 7 ay en beğenilen
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m_carleone82 7 ay
selamlar. windows 10 güncelleştirmesi dağıtılmaya bugün başladı. ama windows update sitesinden isteyen erkenden alabilir.
iki uygulama eklenmiş, "your phone" ve connect"
your phone.. resim galerisi ve mesajları gösteriyor. galeride sürükle bırak mevcut. hatta resimleri direk başka windows uygulumalarına bile sürükleyip bırakabiliyoruz. kopyalayabiliyoruz. mail olarak ataçlayabiliyoruz. hayat kurtarır cinsten..
mesajları denedim. çalışıyor ama ben pek kullanmıyorum. çünkü whatsapp desktop yetiyor.
connect ise, screen mirror.. evet telefon ekranını bilgisayara pencere içinde yansımış görüyorusunuz. evet hafif lag var, ama sanırım bu modem ve wifi ile alakalı...
android için esc, ok tuşları, ve boşluk çubuğu ile kontrol edilebiliyor.. yazı da yazılabiliyor ama,
fare desteği yok.. veya ben bilmiyorum. bilen varsa lütfen yazsın.
yani fare ile, instagramı açıp scroll yapamıyorum... ancak ok tuşları , space, instagram space.. aşşağı tuşu kaydır.. vs ...
şunun 2018 yılında gelmesi çok utanç verici ama umarım, fare desteğini de koyarlar.
masaüstünde çalışırken, telefonu alıp bakmamız gerekmez artık...
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kymelria 7 ay
Lag olacak mı 😃
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kymelria 7 ay
Lag olacak mı 😃
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kymelria 7 ay
Lag olacak mı 😃
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strathmorea 7 ay
Çok önemli bir gelişme. Umarım gelir. 4 senedir bluestack kullanıyorum. 4.sürümle gelen çoğu hata halen düzeltilmedi. Sanırım nasıl olsa bizim gibi emulatörlere muhtaçlar diyip rahat davranıyorlar. Bu özellik Windows'a gelirse bluestack gibi uygulamalar 1 seneye kalmaz nal toplar.
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Like a Sir 7 ay en beğenilen
Kendi arayüzünü yükleterek yapacaksa lütfen yapmasın.
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RaptorFX 7 ay
Bükemediğin bileği öpeceksinin farklı bir yorumu.
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Feyzuli 7 ay
izlenmeyen kalmasın!
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