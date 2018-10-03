Android uygulamaları Windows 10 ekranına yansıtılabilecek

Windows 10 üzerinde Android uygulamaları kullanabilmeniz için BlueStacks gibi farklı üçüncü taraf çözümler mevcuttu ancak Microsoft artık yerleşik olarak bu imkânı sunmaya başlıyor.

Önemli adım

Uygulama yansıtma olarak adlandırılan bu yeni çözüm belirli Android uygulamalarını Windows 10 cihazınızın ekranına yansıtmanızı ve buradan erişmenizi sağlıyor. Böylece bilgisayar kullanırken sürekli telefonla meşgul olmaktan kurtuluyorsunuz.

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Microsoft henüz nasıl bir teknoloji ile uygulamaları yansıtacağını açıklamış değil. Surface etkinliğinde bilgisayarına Snapchat uygulamasını yansıtarak arkadaşı ile mesajlaşan bir kullanıcının kısa videosu yayınlandı. Samsung DeX gibi arayüzü yansıtmaktan ziyade bireysel uygulamaların çalıştırılabildiği görülüyor.

MacOS tarafında da gördüğümüz Mesajlar veya Siri gibi mobil bileşenlerin masaüstüne taşınması, kullanıcıların telefonlarına daha az odaklanarak bilgisayarlar ile daha fazla etkileşime geçmesine neden oluyor. Bu da masaüstü işletim sistemlerinin yararına oluyor. Normalde Your Phone uygulaması Android telefonunuzdaki mesajları kontrol etme ve dosya transferi yapma imkânı sunuyordu. Uygulama aynalama ise daha geniş kapsamlı.

Uygulama aynalama özelliğinin sadece Android platformu için geçerli olduğu tahmin ediliyor zira Microsoft; iOS sürümüne değinmedi. Yeni özelliğin Ekim 2018 güncellemesi ile birlikte Insider programına ekleneceği belirtiliyor.