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Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Honor 7c ve depolama ürünleri var

Yeni bir akıllı telefon veya harici depolama ürünü almayı düşünüyorsanız 6 Aralık A101 aktüel ürünlere göz atmanızda fayda var. Fiyatlar piyasaya göre oldukça uygun.
5 ay
21,5b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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6 Aralık tarihinde A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında oldukça uygun fiyata Honor 7c akıllı telefon ve WD taşınabilir depolama sürücüsü bulmak mümkün. 7 Aralık BİM marketlerde ise Vestel Venüs V4 akıllı telefonu var.

6 Aralık A101 aktüel ürünler

6 Aralık A101 aktüel ürünler arasında Honor 7c dikkat çekiyor. Modelde 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 450 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 3000mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 1199TL ile oldukça uygun.

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Toshiba’nın 49 inçlik 49L2863DAT model akıllı televizyonu da 2499TL fiyat etiketine sahip. Dahili HD uydu alıcısı olan televizyonda WiFi, tarayıcı ve Netflix uygulamaları ön yüklü olarak geliyor.

 

Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Honor 7c ve depolama ürünleri var
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Diğer taraftan depolama çözümleri de dikkat çekiyor. 1TB kapasiteli WD ELements USB 3.0 sürücüsü 279TL ve fiyatı oldukça makul görünüyor. Yine SanDisk marka 32GB microSD kartlar ile 16GB-32GB USB bellekleri de mevcut.

 

Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Honor 7c ve depolama ürünleri var
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7 Aralık BİM aktüel ürünler

7 Aralık BİM aktüel ürünler arasında geçen yılın Vestel Venüs V4 akıllı telefon modeli var. 5.5 inç HD ekran, MediaTek işlemci, 3GB RAM, 32GB kapasite ve 5000mAh kapasiteli batarya barındıran telefonun fiyatı 949TL ancak daha düşük fiyata da bulabilmek mümkün.

 

Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Honor 7c ve depolama ürünleri var
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deniz_sea 5 ay en beğenilen
Kasım değildir o, Kasım olsa alamazdın, Aralıktır o Aralık....
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Turkforce 5 ay
Sandiskin usb çöplüğünü sata sata bitiremediler. Nasıl bir stok varsa artık.
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Free0991 5 ay
Yine 5 para etmez ürünlerle doldurmuşlar 🤢🤮
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ALBAY 5 ay
Sandiskten mail geldi sabah.
Dönüş cihazınızın garanti doğruladık ve değiştirilmesi için tahmini gönderileceği tarihi 12/07/2018 olacaktır. Ürün gönderildikten sonra takip bilgileri ile haberdar edilecektir.
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E_Aydin35 5 ay
Mıcro SD fıyatı rekabetcı, ama keske SSD'de satsalarmıs.. :)
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kırmızı panda 5 ay
Honor 7c için 1200 bile fazla aslında.
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OverClocK1ng 5 ay
Şu 35 liralık 32 GB USB Bellek yazma hızı bildiğin çöp. Çöp bile bundan iyi yazar...
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Turkforce 5 ay
Sandiskin usb çöplüğünü sata sata bitiremediler. Nasıl bir stok varsa artık.
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Free0991 5 ay
Yine 5 para etmez ürünlerle doldurmuşlar 🤢🤮
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eP_362 5 ay
Snapdragon 450 ve 1199 TL. Oldu.
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dere.beyi 5 ay
2 tb hdd 3 sene önce 209 TL ye almıştım vatan dan ahh ahh :(
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12 Angry Men 5 ay
Haftalık bim ve a101 reklamı.
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deniz_sea 5 ay en beğenilen
Kasım değildir o, Kasım olsa alamazdın, Aralıktır o Aralık....
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