Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Honor 7c ve depolama ürünleri var

6 Aralık tarihinde A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında oldukça uygun fiyata Honor 7c akıllı telefon ve WD taşınabilir depolama sürücüsü bulmak mümkün. 7 Aralık BİM marketlerde ise Vestel Venüs V4 akıllı telefonu var.

6 Aralık A101 aktüel ürünler

6 Aralık A101 aktüel ürünler arasında Honor 7c dikkat çekiyor. Modelde 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 450 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 3000mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 1199TL ile oldukça uygun.

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Toshiba’nın 49 inçlik 49L2863DAT model akıllı televizyonu da 2499TL fiyat etiketine sahip. Dahili HD uydu alıcısı olan televizyonda WiFi, tarayıcı ve Netflix uygulamaları ön yüklü olarak geliyor.

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Diğer taraftan depolama çözümleri de dikkat çekiyor. 1TB kapasiteli WD ELements USB 3.0 sürücüsü 279TL ve fiyatı oldukça makul görünüyor. Yine SanDisk marka 32GB microSD kartlar ile 16GB-32GB USB bellekleri de mevcut.

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7 Aralık BİM aktüel ürünler

7 Aralık BİM aktüel ürünler arasında geçen yılın Vestel Venüs V4 akıllı telefon modeli var. 5.5 inç HD ekran, MediaTek işlemci, 3GB RAM, 32GB kapasite ve 5000mAh kapasiteli batarya barındıran telefonun fiyatı 949TL ancak daha düşük fiyata da bulabilmek mümkün.