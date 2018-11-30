YouTube Hikayeler özelliği en az 10 bin abonesi olan hesaplara dağıtılıyor

Sosyal medya platformlarında son dönemin popüler özelliği Hikayeler şimdi YouTube üzerinde de kendisine yer buldu. Bu özellik herkesin hikayesini paylaşmasından ziyade popüler isimlerin aboneleri ile etkileşime girmesini hedefliyor.

YouTube Hikayeler başlıyor

Yapılan açıklamaya göre abone sayısı 10 bin ve üzeri olan içerik üreticilerine Hikayeler özelliği dağıtıma başladı. Android uygulamasında kamera ikonundan iOS uygulamasında ise Hikâye Oluştur menüsünden hikâye oluşturabileceksiniz.

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Hikayeler özelliği video içeriklerin yanına metin, müzik, filtreler ve YouTube etiketleri eklemenizi sağlıyor. Takipçiler içeriği beğenebiliyor ve yorum yapabiliyor. Üretici yorumu ön izleme olarak görüp cevap verebiliyor. Standart yorum araçları Hikayeler özelliğinde de mevcut.

Oluşturulan Hikayeler 7 gün boyunca yani daha uzun bir süre görülebiliyor. Takipçiler Abonelikler sekmesinden veya Home sekmesi Sonraki listesinden bu Hikayeleri takip edebiliyor.