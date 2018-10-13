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Haftaya BİM mağazalarında Galaxy J7 Prime, A101 mağazalarında Galaxy J2F modelleri var

18 Ekim tarihine A101 mağazalarında Samsung Galaxy J2F veya Prime Pro modeli ile 19 Ekim tarihinde BİM mağazalarında Samsung Galaxy J7 Prime modeli satışta olacak.
7 ay
61,4b
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygun fiyata teknolojik ürün arayanların en önemli adreslerinden birisi haline gelen BİM ve A101 mağazalarında haftaya Galaxy akıllı telefon satışı var. 18 Ekim A101 mağazalarında Galaxy J2F, 19 Ekim BİM mağazalarında Galaxy J7 Prime satılacak.

19 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

19 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Galaxy J7 Prime modeli var. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Galaxy J7 Prime modeli 8 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinden güç alıyor. 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 3300mAh batarya mevcut.

Ayrıca Bkz. "Honor MediaPad T5 tanıtıldı"

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Fiyatı ise 1449TL olarak belirlenmiş. Piyasaya göre fiyatın biraz yüksek olduğunu belirtmek gerek.

 

Haftaya BİM mağazalarında Galaxy J7 Prime, A101 mağazalarında Galaxy J2F modelleri var

18 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

18 Ekim A101 mağazalarında Galaxy J2F veya Prime Pro modelini görüyoruz. 5 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan telefona 4 çekirdekli Snapdragon 425 yonga seti güç veriyor. 1.5GB RAM ve 16GB kapasiteye sahip olan telefonda 2600mAh kapasiteli batarya var. Cihazın arka kısmında 8MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Fiyatı ise 1099TL. Yine piyasada daha ucuza aynı modelin bulunabileceğini belirtelim.

55 inçlik Samsung kavisli televizyon ise 4K çözünürlüğe sahip. Tizen tabanlı işletim sistemine sahip olan televizyon 20W ses çıkışı sunuyor. WiFi ve UHD uydu alıcısı olan televizyon 4799TL seviyesinden satılıyor.

Son olarak SanDisk 32GB microSDHC Class 10 hafıza kartları 45TL iken Cruzer 32GB USB bellek ise 35TL seviyesinden bulunabiliyor.


 

Haftaya BİM mağazalarında Galaxy J7 Prime, A101 mağazalarında Galaxy J2F modelleri var
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Bay Robot 7 ay en beğenilen
Maks. 500 edecek j2f nin fiyatına bak...
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12 Angry Men 7 ay
Elde kalan çöpleri satıyorlar.
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emre1393 7 ay
Hindistanda Pakistanda satılan 100 dolarlık çöp telefonlar bile bizim ülkede 1000 liradan satışa çıkıyor. Bu istikrar bi başkaymış harbiden.
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mavizaman 7 ay
al j2ni sok sok gözüne gözüne...
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ThePscho 7 ay
J7 Prime çıktığındda bile bu fiyattan satılmıyordu. Yazık!
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enescooo 7 ay
Bim 19 ekim ürünlerinin tamamı;
m.neoldu.com/...
A101 18 ekim ürünlerinin tamamı;
m.neoldu.com/...
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KoşanBalık 7 ay
Oğlum şu çöpler yerine tizenli modelleri satında alalım
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fhrstw 7 ay KoşanBalık
Tizen zaten bu model hatta 2018 Nu7300 ama fiyatı çok yüksek bide alt segment tvlerden biri nu7500 olsa harika bir fırsat olurdu. Curved zaten pek ilgi çekmeyen 3d gibi bir teknoloji oldu sırf curve diye pahalı satıyorlar özelliğide yok onun yerine üst modeli alınabilir misal olarak.
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Bay Robot 7 ay en beğenilen
Maks. 500 edecek j2f nin fiyatına bak...
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intel7mix 7 ay
Satmayan cihazları getirip teker teker satmaya başlamışlar. 1099 TL cihaz tam çöp.
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emre1393 7 ay
Hindistanda Pakistanda satılan 100 dolarlık çöp telefonlar bile bizim ülkede 1000 liradan satışa çıkıyor. Bu istikrar bi başkaymış harbiden.
1 Yanıt Yanıtla +8
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intel7mix 7 ay emre1393
Rekabet edemeyince napacaklar bizim ülkede satıyorlar. Xiaomi gibi firmalar varken satış yapamıyorlar.
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Justs 7 ay
Telefonları ve fiyatları görünce gözlerim yaşardı.
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12 Angry Men 7 ay
Elde kalan çöpleri satıyorlar.
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Wampire^^ 7 ay
Bu Samsung 55” 4K Televizyon bir ay önce aynı markette 3799 TL değil miydi?
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18 ekim a101, 19 ekim bim ve
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