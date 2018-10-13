Haftaya BİM mağazalarında Galaxy J7 Prime, A101 mağazalarında Galaxy J2F modelleri var

Uygun fiyata teknolojik ürün arayanların en önemli adreslerinden birisi haline gelen BİM ve A101 mağazalarında haftaya Galaxy akıllı telefon satışı var. 18 Ekim A101 mağazalarında Galaxy J2F, 19 Ekim BİM mağazalarında Galaxy J7 Prime satılacak.

19 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

19 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Galaxy J7 Prime modeli var. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Galaxy J7 Prime modeli 8 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinden güç alıyor. 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 3300mAh batarya mevcut.

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Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Fiyatı ise 1449TL olarak belirlenmiş. Piyasaya göre fiyatın biraz yüksek olduğunu belirtmek gerek.

18 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

18 Ekim A101 mağazalarında Galaxy J2F veya Prime Pro modelini görüyoruz. 5 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan telefona 4 çekirdekli Snapdragon 425 yonga seti güç veriyor. 1.5GB RAM ve 16GB kapasiteye sahip olan telefonda 2600mAh kapasiteli batarya var. Cihazın arka kısmında 8MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Fiyatı ise 1099TL. Yine piyasada daha ucuza aynı modelin bulunabileceğini belirtelim.

55 inçlik Samsung kavisli televizyon ise 4K çözünürlüğe sahip. Tizen tabanlı işletim sistemine sahip olan televizyon 20W ses çıkışı sunuyor. WiFi ve UHD uydu alıcısı olan televizyon 4799TL seviyesinden satılıyor.

Son olarak SanDisk 32GB microSDHC Class 10 hafıza kartları 45TL iken Cruzer 32GB USB bellek ise 35TL seviyesinden bulunabiliyor.