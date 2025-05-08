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    Honor 400 serisi yapay zekâ destekli kamerasıyla sahneye çıkıyor

    Honor 400 ve 400 Pro, 22 Mayıs’ta tanıtılmaya hazırlanıyor. Güçlü kamera özellikleri ve yüksek hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken cihazlar, orta ve üst segmentte iddialı olabilir.

    Honor 400 serisi yapay zekâ destekli kamerasıyla sahneye çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Honor, yeni akıllı telefon serisi Honor 400 ve 400 Pro'nun 22 Mayıs 2025’te tanıtılacağını duyurdu. Şirketin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı görsellerle doğrulanan lansman tarihi, özellikle “yeni nesil yapay zekâ destekli görüntüleme” vurgusuyla dikkat çekti. Tanıtımın ardından küresel satışların haziran ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

    Honor 400 serisi, daha önce sadece Çin pazarında yer alan 300 serisinin ardından markanın küresel arenadaki iddiasını artırma hamlesi olarak öne çıkıyor. Serinin giriş modeli Honor 400, 6.55 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alan cihaz, 8 GB RAM ve 256 ya da 512 GB depolama seçenekleri sunuyor. Arkada 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 50 MP selfie kamerası yer alıyor. 5.300 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteğiyle donatılan Honor 400’ün yaklaşık 540 dolar seviyesinde fiyatlandırılması bekleniyor.

    Serinin Pro modeli ise daha büyük bir 6.7 inç ekranla geliyor ve gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesi bulunan Honor 400 Pro, kamera tarafında ise oldukça iddialı. 200 MP OIS destekli ana kameraya 50 MP telefoto, 12 MP ultra geniş açı ve derinlik sensörlü 50 MP ön kamera eşlik ediyor. Ayrıca IP68 ve IP69 dayanıklılık sertifikalarına sahip olan cihaz, 100W hızlı şarj destekli 5.300 mAh batarya ile sunuluyor. Pro modelin fiyatı ise yaklaşık 865 dolar civarında olacak.

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