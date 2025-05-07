AnTuTu açıkladı: Nisan ayının en güçlü Android telefonları

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon performans karşılaştırmalarında en çok başvurulan platformlardan biri olan AnTuTu, Nisan 2025 dönemine ait en yüksek performans sergileyen Android telefonları açıkladı. Listenin hem amiral gemisi hem de orta segment modelleri kapsaması, pazardaki yonga seti rekabetine de ışık tutuyor. Peki, Nisan ayının en güçlü Android telefonları hangileri?

Nisan ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu'nun 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında topladığı verilere göre, amiral gemisi segmentinde zirvede vivo X200 Ultra yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 4 (Elite Edition) işlemcisinden güç alan cihaz, 2.953.489 puan alarak zirvenin yeni sahibi olmuş durumda. Onu vivo X200s (2.911.649 puan) ve vivo X200 Pro Uydu İletişim Sürümü (2.872.738 puan) takip ediyor. İlk üç sıra tamamen MediaTek’in Dimensity 9400 serisiyle donatılmış vivo modellerine ait.

Tam Boyutta Gör Dördüncü sırada iQOO 13 (2.864.744 puan), beşinci sırada ise OPPO Find X8 Ultra Uydu Sürümü (2.820.577 puan) yer alıyor. Listenin geri kalanında OnePlus ve OPPO’nun yeni nesil amiral gemileriyle birlikte iQOO Neo 10 Pro ve OnePlus Ace 5 Pro gibi modeller dikkat çekiyor.

Yonga seti tarafında ise MediaTek Dimensity 9400 serisinin baskınlığı sürüyor. İlk 10’da yer alan telefonlardan 5’i Dimensity 9400/9400+, 4’ü Snapdragon 8 Elite, yalnızca biri ise Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor.

vivo X200 Ultra

vivo X200s

vivo X200 Pro Uydu Sürümü

iQOO 13

OPPO Find X8 Ultra Uydu Sürümü

OPPO Find X8s+

OnePlus 13T

OnePlus Ace 5 Pro

iQOO Neo10 Pro

OnePlus 13

Orta segment Android telefonlar

Orta segment tarafında ise zirve bu kez iQOO Z10 Turbo'ya ait. Dimensity 8400'ün özel sürümü ile donatılan cihaz, 1.800.196 puan ile dikkat çekici bir skor elde etmiş. Onu Redmi Turbo 4 (1.699.698 puan) ve OnePlus Ace 3V (1.418.257 puan) takip ediyor. MediaTek, orta segmentte de üstünlüğünü sürdürüyor. Özellikle Dimensity 8400 ve 8350 yongaları bu listede en çok tercih edilenler arasında. Ancak Snapdragon 7+ Gen 3 kullanan OnePlus Ace 3V ve Redmi Note 12 Turbo gibi modeller, Qualcomm’un da rekabetten tamamen kopmadığını gösteriyor.

iQOO Z10 Turbo

Redmi Turbo 4

OnePlus Ace 3V

OPPO Reno13 Pro

Redmi K70E

OPPO Reno13

Redmi Note 12 Turbo

iQOO Z8

iQOO Neo7 SE

Redmi Note 12T Pro

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AnTuTu açıkladı: Nisan ayının en güçlü Android telefonları