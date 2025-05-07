AnTuTu açıkladı: Nisan ayının en güçlü Android telefonları

Nisan ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu'nun 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında topladığı verilere göre, amiral gemisi segmentinde zirvede vivo X200 Ultra yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 4 (Elite Edition) işlemcisinden güç alan cihaz, 2.953.489 puan alarak zirvenin yeni sahibi olmuş durumda. Onu vivo X200s (2.911.649 puan) ve vivo X200 Pro Uydu İletişim Sürümü (2.872.738 puan) takip ediyor. İlk üç sıra tamamen MediaTek’in Dimensity 9400 serisiyle donatılmış vivo modellerine ait.
Yonga seti tarafında ise MediaTek Dimensity 9400 serisinin baskınlığı sürüyor. İlk 10’da yer alan telefonlardan 5’i Dimensity 9400/9400+, 4’ü Snapdragon 8 Elite, yalnızca biri ise Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor.
- vivo X200 Ultra
- vivo X200s
- vivo X200 Pro Uydu Sürümü
- iQOO 13
- OPPO Find X8 Ultra Uydu Sürümü
- OPPO Find X8s+
- OnePlus 13T
- OnePlus Ace 5 Pro
- iQOO Neo10 Pro
- OnePlus 13
Orta segment Android telefonlar
Orta segment tarafında ise zirve bu kez iQOO Z10 Turbo'ya ait. Dimensity 8400'ün özel sürümü ile donatılan cihaz, 1.800.196 puan ile dikkat çekici bir skor elde etmiş. Onu Redmi Turbo 4 (1.699.698 puan) ve OnePlus Ace 3V (1.418.257 puan) takip ediyor. MediaTek, orta segmentte de üstünlüğünü sürdürüyor. Özellikle Dimensity 8400 ve 8350 yongaları bu listede en çok tercih edilenler arasında. Ancak Snapdragon 7+ Gen 3 kullanan OnePlus Ace 3V ve Redmi Note 12 Turbo gibi modeller, Qualcomm’un da rekabetten tamamen kopmadığını gösteriyor.
- iQOO Z10 Turbo
- Redmi Turbo 4
- OnePlus Ace 3V
- OPPO Reno13 Pro
- Redmi K70E
- OPPO Reno13
- Redmi Note 12 Turbo
- iQOO Z8
- iQOO Neo7 SE
- Redmi Note 12T Pro
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