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Haliç’e tarihi proje: Unkapanı köprüsü yıkılacak, su altı tüneli yapılacak

İstanbul’da deniz seviyesinin 8,5 metre altına yapılacak yeni köprü konusunda detaylar belli olmaya başladı. Proje sonucunda yıkılacak Unkapanı köprüsü ve diğer detaylar yazımızda.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç’e yapılacak “sualtı tüneli” için projelendirme çalışmalarında sona çok yaklaştı. Haliç’in görünüşünde ciddi değişikliklere yol açacak proje Beyoğlu’ndan sorumlu 2. No’lu Koruma Kurulu ve Fatih’ten sorumlu 4 No’lu koruma kurulu tarafından görüşmeye alındı.

Haliç Su Altı Karayolu Tüneli, yerin 80 metre derinliğine çakılacak tahmini 44 kazık üzerine inşa edilecek. 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş şeklinde olacak olan 900 metre uzunluğundaki tünelin bağlantı yollarında da ciddi değişikliklere sebep olması bekleniyor. Sokullu Mehmet Paşa Cami ile Haliç Tersanesi arasından Şişhane’ye uzanan yol da tünel ile birlikte kuzeye kaydırılacak ancak asıl büyük olay ise Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ile ilgili. 

Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) Yıkılacak

Herkesin Unkapanı Köprüsü olarak bildiği, yeni adı ise Atatürk Köprüsü olan, tarih yarımadayı Beyoğlu’na bağlayan köprü ise yapılacak tünelin ardından işlevselliğini yitireceği için yıkılacak. Bununla ilgili olarak kurulların vereceği kararlar ise bilinmezliğini koruyor. Projenin özellikle tarihi yapıları daha fazla ön plana çıkaracak şekilde çevre düzenlemeleri ile destekleneceği de belirtiliyor.

İkinci Mahmut zamanında yapılan ilk Unkapanı Köprüsü, geçiş için ücret talep edilmemesinden dolayı halk tarafından Hayratiye Köprüsü olarak da isimlendiriliyordu. Sonrasında Osmanlı döneminde bir kez, Cumhuriyet döneminde de bir kez olmak üzere 3 kez yeniden yapılan köprü için her yenilemede misyon devam ettirilmiş ve geçiş ücretsiz yapılmıştı. Yapılacak tünelin de bu misyonu devam ettirip, ücretsiz olup olmayacağı büyük merak konusu. Su altı tünelinin 2018 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Güncelleme: Projenin tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacağı daha önceki açıklamalarda belirtilmiş. Buradan hareketle köprünün ücretsiz olarak hizmete sunulacağını öngörmek mümkün. Umarız bu beklenti gerçek olur.

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uyumak istemeyen adam 2 yıl en beğenilen
ücretsiz köprüyü yıkıp 100 lira pardon 25 dolar geçiş ücretini geçirsinler de halk mutlu olsun
ne de olsa deveye diken
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ilgazarda 2 yıl
Garanti geçiş ile bir tarafımıza girecek başka bir peşkeş projesi hayırlı olsun.
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DH Specialist 2 yıl
yine istanbul, yine yol, yine beton
3 Yanıt Yanıtla +112
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ShaNexxx 8 ay
Biri açıklarsa sevinirim.
Suyun altından, üstünden, içinden, dışından vs. geçiyor deniliyor. Peki neden hiç bir görsellik yok? Teknik olarak mümkün mü bilmiyorum, hani bir kısmını şov amaçlı cam benzeri bir şeylen yapsalar, ekranlar kullanılarak bile yedirilir. Sürekli kuru beton. Yerin altında mıyım suyun altında mı? Bu farkı göremedikten sonra isterse uzayda olsun.
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Merkur 8 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 2 yıl
Yine AKP tarafından tarihe bir saldırı var. Bunlar İstanbul'un özellikleri. Bu belediyenin hiç bir şeye saygısı yok.
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DH Misafiri 2 yıl
osmanlıda da ücretliymiş zaten bu köprü biz osmanlı torunuyuz dedelerimiz para öderken bize ödememek yakışır mı ücretsiz olsun diyenler dedelerini tanımayanlar tarihine sahip çıkmayanlar bu insanlara prim vermeyeceğiz !!!!(ironidir lütfen ciddi anlamayınız )
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kobe_ceza 2 yıl
Bu proje gerçekten gereksiz bence , umarım bunu yapmazlar .
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ahnksqualt 2 yıl
forumda yazılanları gördükçe siyasi parti gençlik kollarının sahte hesap ile birbirlerine savaş açtığını düşünmekteyim.
Bir bitmediniz!
Bırakın da şuraya konu hakkında detaylı bilgi sahibi olan biri yazı yazsın terimsel şeyler öğrenelim.
Oturmuş evinde almış önüne klavyeyi bilmediği ne varsa yazıyor. Yok şöyleydi yok böyleydi.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
ürettikleri hiç bir şey yok. tek yaptıkları aha köprü yaptım diyip devleti, dolayısıyla vatandaşı sömürmek. Ulan senden köprü filan istemiyoruz. cebimizdeki paramızı çalma yeter.
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elephone 2 yıl
Paralı olmasından veya olmamasından daha önemlisi Unkapanı köprüsü tarihi bir köprü ve yurt dışından gelen turistlerin ziyaret programlarında olan bir yer. Bu köprüyü yıkmak hem tarihi hem turist ziyaretlerini olumsuz etkileyecek. Belediye umarım bu kararı tekrar düşünüp aklı selim hareket eder.
1 Yanıt Yanıtla +1
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trakyAli-1986 2 yıl elephone
elephone
Paralı olmasından veya olmamasından daha önemlisi Unkapanı köprüsü tarihi bir köprü ve yurt dışından gelen turistlerin ziyaret programlarında olan bir yer. Bu köprüyü yıkmak hem tarihi hem turist ziyaretlerini olumsuz etkileyecek. Belediye umarım bu kararı tekrar düşünüp aklı selim hareket eder.

Adamlar Osmanlıcilik muhbabeti yapıp eskiyi darmaduman etmesi ne kadar samimiyetten uzak olduklarıni gösteriyor .
1 Yanıt Yanıtla +4
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Fasist Diktator 2 yıl
Her zamanki gibi yine karşı çıkan cehape lilier bitince yine ilk kullananlar olacak
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trakyAli-1986 2 yıl Fasist Diktator
Fasist Diktator
Her zamanki gibi yine karşı çıkan cehape lilier bitince yine ilk kullananlar olacak


Boş kafalı altına tünel yapsın ustundekini yikmasin diyoruz. Boş laf etmekte bir numarasiniz.
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Last Troll Bender 2 yıl Fasist Diktator
Fasist Diktator
Her zamanki gibi yine karşı çıkan cehape lilier bitince yine ilk kullananlar olacak


Sen de bedavayken üstünde selfi çekip paralı olunca etrafından dolaşırsın.
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Habidin 2 yıl
önceden bedava park ettiğimiz evlerimizin önlerini İSPARK yaptılar şimdi bedava geçtiğimiz köprüyü yıkıp ücretli yol yapacaklar
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