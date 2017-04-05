Haliç’e tarihi proje: Unkapanı köprüsü yıkılacak, su altı tüneli yapılacak





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç’e yapılacak “sualtı tüneli” için projelendirme çalışmalarında sona çok yaklaştı. Haliç’in görünüşünde ciddi değişikliklere yol açacak proje Beyoğlu’ndan sorumlu 2. No’lu Koruma Kurulu ve Fatih’ten sorumlu 4 No’lu koruma kurulu tarafından görüşmeye alındı.

Haliç Su Altı Karayolu Tüneli, yerin 80 metre derinliğine çakılacak tahmini 44 kazık üzerine inşa edilecek. 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş şeklinde olacak olan 900 metre uzunluğundaki tünelin bağlantı yollarında da ciddi değişikliklere sebep olması bekleniyor. Sokullu Mehmet Paşa Cami ile Haliç Tersanesi arasından Şişhane’ye uzanan yol da tünel ile birlikte kuzeye kaydırılacak ancak asıl büyük olay ise Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ile ilgili.

Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) Yıkılacak

Herkesin Unkapanı Köprüsü olarak bildiği, yeni adı ise Atatürk Köprüsü olan, tarih yarımadayı Beyoğlu’na bağlayan köprü ise yapılacak tünelin ardından işlevselliğini yitireceği için yıkılacak. Bununla ilgili olarak kurulların vereceği kararlar ise bilinmezliğini koruyor. Projenin özellikle tarihi yapıları daha fazla ön plana çıkaracak şekilde çevre düzenlemeleri ile destekleneceği de belirtiliyor.

İkinci Mahmut zamanında yapılan ilk Unkapanı Köprüsü, geçiş için ücret talep edilmemesinden dolayı halk tarafından Hayratiye Köprüsü olarak da isimlendiriliyordu. Sonrasında Osmanlı döneminde bir kez, Cumhuriyet döneminde de bir kez olmak üzere 3 kez yeniden yapılan köprü için her yenilemede misyon devam ettirilmiş ve geçiş ücretsiz yapılmıştı. Yapılacak tünelin de bu misyonu devam ettirip, ücretsiz olup olmayacağı büyük merak konusu. Su altı tünelinin 2018 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Güncelleme: Projenin tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacağı daha önceki açıklamalarda belirtilmiş. Buradan hareketle köprünün ücretsiz olarak hizmete sunulacağını öngörmek mümkün. Umarız bu beklenti gerçek olur.