Google, İstanbul’daki depremi 30 saniye önceden bildirdi

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Tam Boyutta Gör Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya da tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını aktardı.

İstanbul’da deprem meydana geldi

Saat 12.49'da meydana gelen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'de meydana gelen depremin ardından tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu: "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Android deprem uyarı sistemi devrede

Tam Boyutta Gör Sosyal medyada yapılan kullanıcı paylaşımlarına göre Android’in deprem uyarı sistemi özellikle 6.2 büyüklüğündeki depremi kullanıcılarına 30 saniye önceye kadar erkenden bildirdi. Kullanıcıların aktardığına göre uyarı, deprem üssüne yakınlığa bağlı olarak 10 saniye ile 30 saniyeye arasında değişti.

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Depremler devam ediyor

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.13'te 3,9, 12.49'da 6,2 ve son olarak 12. 51'de 4,4 ve son olarak 13:02’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılar da yaptı: "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

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