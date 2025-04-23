Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, İstanbul’daki depremi 30 saniye önceden bildirdi

    23 Nisan tarihinde İstanbul, arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsıldı. Android’in deprem uyarı sistemi ise 6.2 büyüklüğündeki depremi saniyeler öncesinden bildirdi.

    Google, İstanbul’daki depremi 30 saniye önceden bildirdi Tam Boyutta Gör
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya da tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını aktardı.

    İstanbul’da deprem meydana geldi

    Saat 12.49'da meydana gelen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildiği bildirildi.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'de meydana gelen depremin ardından tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu: "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

    Android deprem uyarı sistemi devrede

    Google, İstanbul’daki depremi 30 saniye önceden bildirdi Tam Boyutta Gör
    Sosyal medyada yapılan kullanıcı paylaşımlarına göre Android’in deprem uyarı sistemi özellikle 6.2 büyüklüğündeki depremi kullanıcılarına 30 saniye önceye kadar erkenden bildirdi. Kullanıcıların aktardığına göre uyarı, deprem üssüne yakınlığa bağlı olarak 10 saniye ile 30 saniyeye arasında değişti.

    Depremler devam ediyor

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.13'te 3,9, 12.49'da 6,2 ve son olarak 12. 51'de 4,4 ve son olarak 13:02’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

    AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılar da yaptı: "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Profil resmi
    gladiator08 18 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

    Profil resmi
    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

    Profil resmi
    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

    Profil resmi
    TheJudgé 1 gün önce

    ÇÖP

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Riazor +86 MilesTeg +68 halocanaydin +65 PikaTak +55 Mr. Jingles +50 dJ_bLoW +42 R0llingMan +40 DaRK_KniGHT_ +38 emr12 +37 TheCraxy +36 the flying dutchman +33 DreamSs +29 Vain +27 Stoneiron04 +18 djoguzhan55 +17 MunOG +16 joven +16 ŞAKACI +15 hakikidaredevil +14 mahsur kalan adam +14 Kage. +14 Kseo +14 limitsizce +13 Sarper Yasin Mutlubay +13 yc#1 +12
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    998 Kişi Okuyor (68 Üye, 930 Misafir) 66 Masaüstü 932 Mobil
    Zeen, gonzales35tr, Cupra_R ve 54 üye daha okuyor
    Z
    GENEL İSTATİSTİKLER
    12265 kez okundu.
    42 kişi, toplam 45 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, istanbul ve
    5 etiket daha deprem Teknoloji Haberleri Popüler Bilim Android Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı359b
    TikTok Sayfası2,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    son 20 yılda avrupa"da en çok puan toplayan türk takımı kazı kazan tüyoları pirelli 4 mevsim lastik yorumları mercedes cla neden tutulmuyor trigonometri sıralama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum