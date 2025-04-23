Google, İstanbul’daki depremi 30 saniye önceden bildirdi

İstanbul’da deprem meydana geldi
Saat 12.49'da meydana gelen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'de meydana gelen depremin ardından tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu: "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Android deprem uyarı sistemi devrede
Depremler devam ediyor
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.13'te 3,9, 12.49'da 6,2 ve son olarak 12. 51'de 4,4 ve son olarak 13:02’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılar da yaptı: "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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