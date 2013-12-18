Harman Kardon'dan 360 derece ses sağlayabilen kablosuz hoparlör: Aura

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Ses teknolojileri konusunda çalışma gösteren ve birçok farklı hoparlör sistemiyle uzun yıllardır piyasada yer alan firmalardan Harman Kardon, ürün gamına 360 derece ses verebilen yeni kablosuz hoparlör modeli Aura'yı eklediğini duyurdu.
Tasarımsal olarak firmadan daha önce de benzerlerini gördüğümüz şekilde oldukça şık bir şekilde hazırlanan Aura, üzerinde yer alan 6 adet 1.6-inç yüksek ve orta menzil sürücüler ile 4.5-inç subwoofer sayesinde 360 derece çok yönlü ses zevki yaşatabiliyor. Bluetooth, Wi-Fi, DLNA ve AirPlay destekleriyle kablosuz müzik oynatımı noktasında geniş seçenekler ortaya koyabilen Aura, teknik olarak 50 Hz - 20 KHz frekans tepki aralığına ve 93 dB sinyal gürültü oranına sahip. Ürün aynı zamanda üzerinde farklı bilgilendirmeler için LED aydınlatma sistemi taşıyor ve aynı zamanda "Kardon Remote" uygulamasıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Gücünü AC adaptörü ile elektrik üzerinde alan Aura, arka tarafında da Aux ve Optik girişlerini taşıyor.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan kablosuz hoparlör modeli Harman Kardon Aura, 350 Pound fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.pocket-lint.com/news/125933-harman-kardon-aura-wireless-speaker-system-offers-omnidirectional-oomph-and-alien-looks Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Televizyon akıllı ise, ve DLNA özellikli Aura modelini aldıysanız Wi-Fi üzerinden paylaşımla bağlayabilirsiniz.
Bu özellikte ne televizyon ne Aura yok diyorsanız (Aura Studio modeli ise) iki ucu dişi olan bir ses aktarım kablosu ile Auranın AUX girişinden televizyonun kulaklık girişine (Bu olması şart :) ) bağlarsanız ses aktarımını sağlarsınız.
Bir kısa bilgi daha, kabloları bağladıktan sonra Auranın AUX moduna geçmesi için OK ile gösterilen tuşuna birkaç defa basarak hiçbir ışık vermeme seçeneğine geçmesini sağlamanız gerekiyor. Yani basıyoruz düğmeye birkaç kez.
Ben de Sony RDP-XF300iPN iPod / iPhone / iPad sipariş etmiştim ama aura yı applestore online mağazada görünce iptal ettim.
Kararsızım 2 model arasında
mesela tabletler ve akıllı telefonlar destekliyor.sitesinde teknik verilerde saat yazar
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