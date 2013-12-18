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Harman Kardon'dan 360 derece ses sağlayabilen kablosuz hoparlör: Aura

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,9b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Harman Kardon'dan 360 derece ses sağlayabilen kablosuz hoparlör: Aura
Ses teknolojileri konusunda çalışma gösteren ve birçok farklı hoparlör sistemiyle uzun yıllardır piyasada yer alan firmalardan Harman Kardon, ürün gamına 360 derece ses verebilen yeni kablosuz hoparlör modeli Aura'yı eklediğini duyurdu.
Tasarımsal olarak firmadan daha önce de benzerlerini gördüğümüz şekilde oldukça şık bir şekilde hazırlanan Aura, üzerinde yer alan 6 adet 1.6-inç yüksek ve orta menzil sürücüler ile 4.5-inç subwoofer sayesinde 360 derece çok yönlü ses zevki yaşatabiliyor. Bluetooth, Wi-Fi, DLNA ve AirPlay destekleriyle kablosuz müzik oynatımı noktasında geniş seçenekler ortaya koyabilen Aura, teknik olarak 50 Hz - 20 KHz frekans tepki aralığına ve 93 dB sinyal gürültü oranına sahip. Ürün aynı zamanda üzerinde farklı bilgilendirmeler için LED aydınlatma sistemi taşıyor ve aynı zamanda "Kardon Remote" uygulamasıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Gücünü AC adaptörü ile elektrik üzerinde alan Aura, arka tarafında da Aux ve Optik girişlerini taşıyor.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan kablosuz hoparlör modeli Harman Kardon Aura, 350 Pound fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.pocket-lint.com/news/125933-harman-kardon-aura-wireless-speaker-system-offers-omnidirectional-oomph-and-alien-looks Yorum Yaz
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yabo 5 yıl en beğenilen
Tasarım müthiş
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba,ürünü televizyona bağlamanın bir yolu var mı acaba?Yeni aldım,ses kalitesi çok iyi.Televizyona bağlamayı beceremedim :)
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husobaba 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Merhaba,ürünü televizyona bağlamanın bir yolu var mı acaba?Yeni aldım,ses kalitesi çok iyi.Televizyona bağlamayı beceremedim :)

Televizyon akıllı ise, ve DLNA özellikli Aura modelini aldıysanız Wi-Fi üzerinden paylaşımla bağlayabilirsiniz.

Bu özellikte ne televizyon ne Aura yok diyorsanız (Aura Studio modeli ise) iki ucu dişi olan bir ses aktarım kablosu ile Auranın AUX girişinden televizyonun kulaklık girişine (Bu olması şart :) ) bağlarsanız ses aktarımını sağlarsınız.

Bir kısa bilgi daha, kabloları bağladıktan sonra Auranın AUX moduna geçmesi için OK ile gösterilen tuşuna birkaç defa basarak hiçbir ışık vermeme seçeneğine geçmesini sağlamanız gerekiyor. Yani basıyoruz düğmeye birkaç kez.
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staroftheskies 5 yıl
Her ne kadar kablosuz müzik için dense de elektriğe bağımlıyız gibi.

Ben de Sony RDP-XF300iPN iPod / iPhone / iPad sipariş etmiştim ama aura yı applestore online mağazada görünce iptal ettim.

Kararsızım 2 model arasında
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ApsinteX 5 yıl
Harman/Kardon Markanın adını duymak bile beni heyecanlandırıyor. Gerçkekten hem tasarım hemde ses olarak çok iyi bir firma elimdeki ses sistemi eski olmasına rağmen çok net ve ayrıntılı sesler alabiliyorum ki bunları yeni ses sistemlerinde duyamazken. Bence fiyatını sonuna kadar hak eden ürünler piyasaya sürüyorlar.
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DH Misafiri 5 yıl
Harman Kardon En iyisi bence
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Part Of The Nature 5 yıl
Tasarim muthis olmus. Ulkemizdede boyle urunleri gormek istiyoruz.
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KAZUYA MISHIMA 5 yıl
Masaüstü sistemlerede olurmu acaba ve kac saat şarjı var şarj süreside önemli tabi bahsedilmemiş.
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aycibin 5 yıl KAZUYA MISHIMA
bluetooth'tan bağlanıyor.asıl soru sizin masaüstü bu kabiliyete sahip mi?
mesela tabletler ve akıllı telefonlar destekliyor.sitesinde teknik verilerde saat yazar
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yabo 5 yıl en beğenilen
Tasarım müthiş
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