Harman Kardon'dan 360 derece ses sağlayabilen kablosuz hoparlör: Aura

Ses teknolojileri konusunda çalışma gösteren ve birçok farklı hoparlör sistemiyle uzun yıllardır piyasada yer alan firmalardan Harman Kardon, ürün gamına 360 derece ses verebilen yeni kablosuz hoparlör modeli Aura'yı eklediğini duyurdu.

Tasarımsal olarak firmadan daha önce de benzerlerini gördüğümüz şekilde oldukça şık bir şekilde hazırlanan Aura, üzerinde yer alan 6 adet 1.6-inç yüksek ve orta menzil sürücüler ile 4.5-inç subwoofer sayesinde 360 derece çok yönlü ses zevki yaşatabiliyor. Bluetooth, Wi-Fi, DLNA ve AirPlay destekleriyle kablosuz müzik oynatımı noktasında geniş seçenekler ortaya koyabilen Aura, teknik olarak 50 Hz - 20 KHz frekans tepki aralığına ve 93 dB sinyal gürültü oranına sahip. Ürün aynı zamanda üzerinde farklı bilgilendirmeler için LED aydınlatma sistemi taşıyor ve aynı zamanda "Kardon Remote" uygulamasıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Gücünü AC adaptörü ile elektrik üzerinde alan Aura, arka tarafında da Aux ve Optik girişlerini taşıyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan kablosuz hoparlör modeli Harman Kardon Aura, 350 Pound fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/125933-harman-kardon-aura-wireless-speaker-system-offers-omnidirectional-oomph-and-alien-looks