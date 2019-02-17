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Hasbro çocuğunuza Darth Vader eğitimi verecek

Çocuğunuzun Darth Vader ve Luke Skywalker gibi dövüşmesini istiyorsanız Hasbro’nun Star Wars Lightsaber Academy kılıçları bunu yapabilecek teknoloji ile donatıldı.
3 ay
5,2b
1
7
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Star Wars efsanesi başladığı günden bu yana Lightsaber yani ışın kılıcı en popüler oyunca haline gelmişti. Gelişen teknoloji ile birlikte bu oyuncaklar artık bir Jedi gibi dövüşmeyi öğretmeye başladı.

Star Wars Lightsaber Academy özellikleri ve fiyatı

Geçen yıl Lenovo’nun Star Wars: Jedi Challenges kılıç seti zengin gerçeklik teknolojisini kullanarak arkadaşlarınızla gerçek zamanlı kılıç dövüşleri yapmanızı sağlıyordu. Hasbro’nun Lightsaber Academy seti işi biraz daha ileri götürüyor.

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Farklı renklerde ışıkları olan Lightsaber kılıçları Bluetooth üzerinden çalışıyor. Kılıcı akıllı telefon uygulamasına bağladığınızda otomatik olarak uzuyor ve standart boyuna geliyor. Sonrasında Yoda, Rey, Darth Vader, Luke Skywalker veya Kylo Ren karakterlerinden birisini seçerek eğitime başlıyorsunuz.

Uygulama karakterlerin dövüş stillerini size öğretmeye çalışıyor. Çeşitli videolardaki hareketleri taklit ederken sensörler ile takip ediyor ve ilerlemenizi bir grafik haline getiriyor. Eksik olan taraflarınızı bu şekilde geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca yumuşak malzemeden imal edildiği için arkadaşlarınızla da kılıç dövüşleri yapabiliyorsunuz.

Star Wars Lightsaber Academy kılıçları 50$ fiyat etiketine sahip. Eğer bir Jedi olmak istemiyorsanız bağlantı özelliği olmayan kılıçlar 8$. Luke Skywalker ve Darth Vader temalı olanlar ise 20$. Bunlarda QR kod üzerinden bazı içeriklere erişim sağlanıyor. Yeni setler 4 Ekim tarihinde piyasada olacak.

 

https://www.engadget.com/2019/02/15/hasbro-star-was-lightsaber-academy-bluetooth-toy/ Yorum Yaz
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ruzgarnufel 3 ay
Boş işler... bomboş
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Mr. Jingles 3 ay
Master Yoda eğitimi versin niye çocuğu Sith Lord yapıyorlar?
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qoqoCAN 3 ay
eko yapmış yine yapacağını :D
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Xiaomiseverim 3 ay
Teşekkürler muhteşem ötesi bir haber gerçekten Türkiyeden her çocuğun rüyasıdır bu kılıçlar diye tahmin ediyorum çünkü ülkemizde herkes Star Wars izler, bilir. Hatta İngilizce de bilir o yüzden bu kılıçları alabilir. Böyle editörlere ülkenin ihtiyacı var.
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Biyturs_OnSr 3 ay Xiaomiseverim
Bence haber güzel ve yerinde. Alanında ilklerden bir teknolojinin, teknoloji haber sitesinde haberinin yapılmasından normal bir şey yok bence. Nasıl ki teknolojinin sağlık, otomasyon vb. sektöründeki gelişmeleri haber yapılıyorsa oyuncak sektöründeki gelişmelerin de haber yapılması gerekir
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