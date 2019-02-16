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Battle royale türüne boynuzlar damga vuracak

Ramageddon oyunu boynuzlarınızı kullanarak rakiplerinizi alandan attığınız ve hayatta kaldığınız bir mücadele sunuyor. Henüz deneme aşamasındaki oyun potansiyel vadediyor.
3 ay
9,8b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin popüler battle royale trendine ilginç fikirler eklenmeye devam ediyor. Tetris 99 oyunundan sonra Ramageddon yapımı da mobil dünyaya adımını attı. Oyunda koç olarak oynuyorsunuz.

Ramageddon neler sunuyor?

Çevrim içi oynanan oyun nispeten küçük bir alanda geçiyor. Piksel tabanlı ortamda yönettiğiniz koç ile diğer koçları boynuzlayarak alanın dışına atmanız gerekiyor. Alanın dışına attıkça alan küçülüyor ve mücadele daha zor hale geliyor. Tek kişi kalınca oyunu kazanıyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Tetris de battle royale ligine katıldı"

Alanda zaman zaman farklı yiyecekler ve para ortaya çıkıyor. Bunları toplayarak çeşitli güçler alıyor veya bayılma gibi durumlara girebiliyorsunuz. Bu bakımdan dikkatli toplamak gerekiyor. Paraları biriktirerek farklı renkte yüz ve boynuzlar alabiliyorsunuz.

Alandaki cisimler yok edilebiliyor. Ayrıca ortaya çıkan anahtar gibi interaktif cisimler ile zaman zaman alanı değiştirebiliyorsunuz. Oyun henüz deneme aşamasında olduğu için battle royale moduna rakip bulmak zor olabiliyor.

Bu bakımdan oyun iki mod daha var. Yapay zekâ botlarla kendinizi geliştirebildiğiniz bir mod ve belirli bir süre boyunca alanda kalmaya çalıştığınız bir mod da var. Henüz oyun iOS platformuna çıkmadı.


 

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matador_mirkhan 3 ay en beğenilen renega
Konuyu apple a bağlayabilmek büyük başarı...
1 Yanıt Yanıtla +7
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renega 3 ay
ios çıksa 12 ister ben 10.2 jailbreak kullanıyorum bu yüzden apple almak hata
1 Yanıt Yanıtla +1
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matador_mirkhan 3 ay renega
Konuyu apple a bağlayabilmek büyük başarı...
Yanıtla +7
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