Battle royale türüne boynuzlar damga vuracak

Son dönemin popüler battle royale trendine ilginç fikirler eklenmeye devam ediyor. Tetris 99 oyunundan sonra Ramageddon yapımı da mobil dünyaya adımını attı. Oyunda koç olarak oynuyorsunuz.

Ramageddon neler sunuyor?

Çevrim içi oynanan oyun nispeten küçük bir alanda geçiyor. Piksel tabanlı ortamda yönettiğiniz koç ile diğer koçları boynuzlayarak alanın dışına atmanız gerekiyor. Alanın dışına attıkça alan küçülüyor ve mücadele daha zor hale geliyor. Tek kişi kalınca oyunu kazanıyorsunuz.

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Alanda zaman zaman farklı yiyecekler ve para ortaya çıkıyor. Bunları toplayarak çeşitli güçler alıyor veya bayılma gibi durumlara girebiliyorsunuz. Bu bakımdan dikkatli toplamak gerekiyor. Paraları biriktirerek farklı renkte yüz ve boynuzlar alabiliyorsunuz.

Alandaki cisimler yok edilebiliyor. Ayrıca ortaya çıkan anahtar gibi interaktif cisimler ile zaman zaman alanı değiştirebiliyorsunuz. Oyun henüz deneme aşamasında olduğu için battle royale moduna rakip bulmak zor olabiliyor.

Bu bakımdan oyun iki mod daha var. Yapay zekâ botlarla kendinizi geliştirebildiğiniz bir mod ve belirli bir süre boyunca alanda kalmaya çalıştığınız bir mod da var. Henüz oyun iOS platformuna çıkmadı.



