Hava fotoğrafçılığı, suyun Dünyamızı şekillendirmedeki hünerini gözler önüne serdi

Su.Şekiller.Dünya adlı proje, hikâyelerini fotoğraflar aracılığıyla anlatan tecrübeli sanatçı Milan Radisics’e ait bir çalışma. Suyun Dünyamıza nasıl şekil verdiğini görsel biçimde anlatan çalışma, soyut sanat ve belgesel gerçekliği sınırlarında dolaşıyor.

11 ülkede çekilmiş fotoğrafların derlendiği proje, yedi ana temadan oluşuyor. Dünyanın ve suyun resmedildiği hikâyeler, buzulların erimesi temasıyla başlayıp kuraklık temasıyla son buluyor.

Galeride bulabileceğiniz resimlerin çoğu Avrupa’da çekilmiş. Ancak sanatçı ilerleyen günlerde Afrika, Güney Amerika ve Hindistan’ı da proje kapsamına almayı düşünüyor.

Amaç sadece kendini ifade etmek

Resimler için tercih edilen bölgeyi öncelikle Google Earth üzerinde incelemeye başladığını ifade eden sanatçı, daha sonra ilgili bölgeye gidip fotoğraflar için çalışmalara başladığını belirtiyor. Herhangi bir mesaj kaygısı gütmeden bu projeyi yürüttüğünü vurgulayan Radisics, Su.Şekiller.Dünya projesini sanatçı kimliğinin bir ifadesi ve gazetecilik belgesi olarak görüyor.

Gelin hep birlikte galerideki harika resimlere göz atalım.

https://newatlas.com/water-shapes-earth-milan-radisics-aerial-photography/58023/