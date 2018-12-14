National Geographic 2018 yılı fotoğraf yarışmasından nefes kesen kareler

National Geographic 2018 yılı fotoğraf yarışması sonuçlandı ve en iyi fotoğraflar on binlercesi arasından seçildi.

Vahşi yaşam, insanlar ve mekânlar olmak üzere 3 ana kategoride düzenlenen yarışmanın büyük ödülü “gerçek dışı” (unreal) isimli fotoğraf karesiyle Jassen Todorov’a gitti. Aynı zamanda mekânlar kategorisinin de birincisi olan fotoğraf, asıl mesleği keman sanatçılığı olan Todorov’a 5.000 dolarlık para ödülünü de beraberinde getirdi. Aşağıda görülen kare, Kaliforniya’nın Mojave çölünde çekilmiş. Resimde görülen araçlar ise VW’nin emisyon skandalı sonrası geri çağırdığı ve sayıları binlerle ifade edilen VW ve Audi markalı arabalar. Fotoğraf sanatçısı, dünyamız için farkındalık yaratmak adına bu tür fotoğraflar çektiğini ifade etmiş.

Vahşi yaşam dalında birincilik ipini göğüsleyen resim ise Pim Volkers’a ait. Sanatçı, “geçitten uçarak geçmek” (flying at the crossing) adlı kareyi Tanzaya’da bulunan Mara nehri bölgesinde yakalamış. Nehri aşmaya çalışan Afrika Antiloplarının görüntüsü sanatçıya göre eski bir yağlı boya tabloyu andırıyor.

İnsanlar dalında birinciliğe layık görülen fotoğraf Mia Collis’in kamerasından çıkmış. “Weekend stüdyosunda, en güzel kıyafetle” (Sunday best, kiliseye giderken giyilen en güzel kıyafet, at weekend studio) adlı eser, Kenya’da bir gecekondu mahallesinde çekilmiş. Fotoğraftaki kişi ise söz konusu stüdyoda 37 yıldır çalışan ancak stüdyonun kepenklerini kalıcı olarak kapatmak zorunda kalmasından dolayı işinden olan David Muyochokera.

Yarışma sonucunda ilk üçe giren sanatçılara sırasıyla; 2,500 dolar, 1,500 dolar ve 750 dolar para ödülü dağıtılmış. Yarışmada sıralamaya giren diğer fotoğraflara galeriden ulaşabilirsiniz.



https://www.nationalgeographic.com/photography/contests/photo-contest-2018/