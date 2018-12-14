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National Geographic 2018 yılı fotoğraf yarışmasından nefes kesen kareler

National Geographic 2018 yılı fotoğraf yarışması sonuçlandı ve en iyi fotoğraflar on binlercesi arasından seçildi.Bu yıl da fotoğraf sanatçıları, nefes kesen fotoğraflar ortaya koydular.
5 ay
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Fotoğraf Makineleri
Gökhan G.
Editör
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National Geographic 2018 yılı fotoğraf yarışması sonuçlandı ve en iyi fotoğraflar on binlercesi arasından seçildi.

Vahşi yaşam, insanlar ve mekânlar olmak üzere 3 ana kategoride düzenlenen yarışmanın büyük ödülü “gerçek dışı” (unreal) isimli fotoğraf karesiyle Jassen Todorov’a gitti. Aynı zamanda mekânlar kategorisinin de birincisi olan fotoğraf, asıl mesleği keman sanatçılığı olan Todorov’a 5.000 dolarlık para ödülünü de beraberinde getirdi. Aşağıda görülen kare, Kaliforniya’nın Mojave çölünde çekilmiş. Resimde görülen araçlar ise VW’nin emisyon skandalı sonrası geri çağırdığı ve sayıları binlerle ifade edilen VW ve Audi markalı arabalar. Fotoğraf sanatçısı, dünyamız için farkındalık yaratmak adına bu tür fotoğraflar çektiğini ifade etmiş.

Vahşi yaşam dalında birincilik ipini göğüsleyen resim ise Pim Volkers’a ait. Sanatçı, “geçitten uçarak geçmek” (flying at the crossing) adlı kareyi Tanzaya’da bulunan Mara nehri bölgesinde yakalamış. Nehri aşmaya çalışan Afrika Antiloplarının görüntüsü sanatçıya göre eski bir yağlı boya tabloyu andırıyor.

İnsanlar dalında birinciliğe layık görülen fotoğraf Mia Collis’in kamerasından çıkmış. “Weekend stüdyosunda, en güzel kıyafetle” (Sunday best, kiliseye giderken giyilen en güzel kıyafet, at weekend studio) adlı eser, Kenya’da bir gecekondu mahallesinde çekilmiş. Fotoğraftaki kişi ise söz konusu stüdyoda 37 yıldır çalışan ancak stüdyonun kepenklerini kalıcı olarak kapatmak zorunda kalmasından dolayı işinden olan David Muyochokera.

Yarışma sonucunda ilk üçe giren sanatçılara sırasıyla; 2,500 dolar, 1,500 dolar ve 750 dolar para ödülü dağıtılmış. Yarışmada sıralamaya giren diğer fotoğraflara galeriden ulaşabilirsiniz.


https://www.nationalgeographic.com/photography/contests/photo-contest-2018/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
gergedanlara çok uzuldum. 3 kuruş para için boynuzlarını kesmişler .
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canakar 5 ay
Adam fotoğraf diyor siz araba diyorsunuz.
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No Way Out 5 ay
Gergedandır o, su aygırı olsa duramazsın...
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asdf_13 5 ay
Güzel içerik.
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Hasan07-36 5 ay
Araçlara yazık ya. Motor gücünü ve emisyon değerlerini düşürüp tekrar satsalar olurdu. En azından ABD'de değilse bile bizim gibi ülkelerde uygun bir fiyatla o araçlar kapış kapış giderdi.
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ceo-tr 5 ay Hasan07-36
malesef hocam aradaki fark. orada adam arabaya normal gündelik hayatta işini gören standart bir eşya gözüyle bakıyor. 2000 - 3000 birim para alıyor en kötü ve bu aracın sıfırını 20 bin e alıyor. 5000 - 10000 alanı saymıyorum bile.
fakat bizde aynı aracı almak için 2000 - 3000 birim alsan 10 sene para biriktirmen lazım. 10 bin bile alsan ordaki 20 binlik araç burda 200 bin. ancak krediyle falan alabilirsin. oda gelir sana en iyi 300 bine.
kısaca adamlar için değersiz satmaya bile uğraşmıyorlar. üzücü bir durum bizim için tabi.
bu arada tanzanyada çekilen harbi tablo gibi bir fotoğraf.
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