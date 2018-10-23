Havayı içme suyuna dönüştüren sistem: WEDEW

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Farklı kategorilerdeki bilimsel çalışmaları teşvik etmek için ciddi ödüller sunan XPrize Vakfı, yaklaşık iki yıl önce içme suyu üretilmesi için bir yarışma başlatmıştı. Yaklaşık 800 milyon insanın su kıtlığı ile karşı karşıya kaldığını belirten vakıf, tuzlu suyu arındırma yöntemlerinin pahalı olduğunu vurgulayarak katılımcıların ucuz ve verimli bir sistem geliştirmesini istemişti. 25 ülkeden katılan yaklaşık 100 takım; günde 2 bin litre su üretebilen, tamamen yenilenebilir enerjiden güç alan ve üretim maliyetinin litre başına iki 0.02 doların altında olduğu bir sistem geliştirmek için çalışmalara başlamıştı.





Biyokütle enerjisinden güç alıyor

Eylül ayında dört takım yarışmada finale yükselirken yarışmanın kazananı geçtiğimiz günlerde vakıf tarafından duyuruldu. Los Angeles'tan katılan Skysource(Skywater Alliance) takımı havayı suya dönüştüren WEDEW isimli sistem ile yarışmanın kazananı oldu. 1.5 milyon dolarla ödüllendirilen ekip bu parayı WEDEW sistemini geliştirip suya ulaşmanın zor olduğu(veya suyun pahalı olduğu) bölgelerde kullanıma sunmaya çalışacak. Peki WEDEW sistemi nasıl çalışıyor?





Sistemin aslında bulutların yaptığı işi taklit ettiğini söylemek mümkün. Bir çöp konteyneri boyutunda olan cihaz, etraftaki sıcak havayı toplayıp bunu soğutma tankında soğutarak yoğuşma işlemini gerçekleştiriyor. Yoğuşma sonrasında toplanan hava suya dönerken daha sonra bu su çeşitli filtrelerden geçerek içilebilir hale getiriliyor.





Tabi yukarıdaki çalışma prensibine sahip başka cihazlar da mevcut ancak WEDEW'e ödülü getiren özelliği yüksek verimliliği ve yeşil enerji kullanımı. Biyokütle enerjisiyle çalışan sistem çevredeki odunları, hindistan cevizi kabuklarını ve diğer organik atıkları enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bu sayede organik atıkların karbondioksite dönüşmesine engel olarak karbon salınımı da azaltan sistem, çevrede organik atık bulunmuyorsa güneş panelleri ve yerleşik bir batarya ile da çalışmasını sürdürebiliyor.





WEDEW'in biyokütle(ya da güneş) enerjisi kullanmayan versiyonu halihazırda satışta ancak bu yeni model enerji maliyetini düşürerek özellikle kişi başına düşen gelirin az olduğu bölgelerde işe yarayabilir. Ekibin verdiği bilgilere göre WEDEW ile hava durumuna bağlı olarak günde 113 litre ile bin 135 litre arasında su üretmek mümkün.

https://www.engadget.com/2018/10/21/water-abundance-xprize-winner/