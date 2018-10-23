Havayı içme suyuna dönüştüren sistem: WEDEW

Biyokütle enerjisinden güç alıyor
Eylül ayında dört takım yarışmada finale yükselirken yarışmanın kazananı geçtiğimiz günlerde vakıf tarafından duyuruldu. Los Angeles'tan katılan Skysource(Skywater Alliance) takımı havayı suya dönüştüren WEDEW isimli sistem ile yarışmanın kazananı oldu. 1.5 milyon dolarla ödüllendirilen ekip bu parayı WEDEW sistemini geliştirip suya ulaşmanın zor olduğu(veya suyun pahalı olduğu) bölgelerde kullanıma sunmaya çalışacak. Peki WEDEW sistemi nasıl çalışıyor?
Sistemin aslında bulutların yaptığı işi taklit ettiğini söylemek mümkün. Bir çöp konteyneri boyutunda olan cihaz, etraftaki sıcak havayı toplayıp bunu soğutma tankında soğutarak yoğuşma işlemini gerçekleştiriyor. Yoğuşma sonrasında toplanan hava suya dönerken daha sonra bu su çeşitli filtrelerden geçerek içilebilir hale getiriliyor.
Tabi yukarıdaki çalışma prensibine sahip başka cihazlar da mevcut ancak WEDEW'e ödülü getiren özelliği yüksek verimliliği ve yeşil enerji kullanımı. Biyokütle enerjisiyle çalışan sistem çevredeki odunları, hindistan cevizi kabuklarını ve diğer organik atıkları enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bu sayede organik atıkların karbondioksite dönüşmesine engel olarak karbon salınımı da azaltan sistem, çevrede organik atık bulunmuyorsa güneş panelleri ve yerleşik bir batarya ile da çalışmasını sürdürebiliyor.
WEDEW'in biyokütle(ya da güneş) enerjisi kullanmayan versiyonu halihazırda satışta ancak bu yeni model enerji maliyetini düşürerek özellikle kişi başına düşen gelirin az olduğu bölgelerde işe yarayabilir. Ekibin verdiği bilgilere göre WEDEW ile hava durumuna bağlı olarak günde 113 litre ile bin 135 litre arasında su üretmek mümkün.
https://www.engadget.com/2018/10/21/water-abundance-xprize-winner/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunun olamayacagi ust uste bircok yerde kanitlandi, yok afrikaya yardim gitmezmis, yok engelleniyormus, neler sacmalamis millet...
Havadan su cekmek cok sacma bir yaklasim, ozellikle de kurak bolgelerde. Yasadiklari yerde su yok ise, uremesinler. Boylece kimse susuz kalmaz.
100litre de 2doların altına maliyet asgari 113litre bravo.
Tabi yukarıdaki çalışma prensibine sahip başka cihazlar da mevcut ancak WEDEW'e ödülü getiren özelliği yüksek verimliliği ve yeşil enerji kullanımı. Biyokütle enerjisiyle çalışan sistem çevredeki odunları, hindistan cevizi kabuklarını ve diğer organik atıkları enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bu sayede organik atıkların karbondioksite dönüşmesine engel olarak karbon salınımı da azaltan sistem, çevrede organik atık bulunmuyorsa güneş panelleri ve yerleşik bir batarya ile da çalışmasını sürdürebiliyor.
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