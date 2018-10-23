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Havayı içme suyuna dönüştüren sistem: WEDEW

Bilimsel çalışmalar için çeşitli yarışmalar düzenleyen XPrize Vakfı, havayı içme suyuna dönüştüren sistemin geliştiricilerine 1.5 milyon dolarlık ödül verdi. WEDEW isimli sistemin detayları:
7 ay
18,4b
1
12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Havayı içme suyuna dönüştüren sistem: WEDEW
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Farklı kategorilerdeki bilimsel çalışmaları teşvik etmek için ciddi ödüller sunan XPrize Vakfı, yaklaşık iki yıl önce içme suyu üretilmesi için bir yarışma başlatmıştı. Yaklaşık 800 milyon insanın su kıtlığı ile karşı karşıya kaldığını belirten vakıf, tuzlu suyu arındırma yöntemlerinin pahalı olduğunu vurgulayarak katılımcıların ucuz ve verimli bir sistem geliştirmesini istemişti. 25 ülkeden katılan yaklaşık 100 takım; günde 2 bin litre su üretebilen, tamamen yenilenebilir enerjiden güç alan ve üretim maliyetinin litre başına iki 0.02 doların altında olduğu bir sistem geliştirmek için çalışmalara başlamıştı.


Biyokütle enerjisinden güç alıyor 

Eylül ayında dört takım yarışmada finale yükselirken yarışmanın kazananı geçtiğimiz günlerde vakıf tarafından duyuruldu. Los Angeles'tan katılan Skysource(Skywater Alliance) takımı havayı suya dönüştüren WEDEW isimli sistem ile yarışmanın kazananı oldu. 1.5 milyon dolarla ödüllendirilen ekip bu parayı WEDEW sistemini geliştirip suya ulaşmanın zor olduğu(veya suyun pahalı olduğu) bölgelerde kullanıma sunmaya çalışacak. Peki WEDEW sistemi nasıl çalışıyor?


Sistemin aslında bulutların yaptığı işi taklit ettiğini söylemek mümkün. Bir çöp konteyneri boyutunda olan cihaz, etraftaki sıcak havayı toplayıp bunu soğutma tankında soğutarak yoğuşma işlemini gerçekleştiriyor. Yoğuşma sonrasında toplanan hava suya dönerken daha sonra bu su çeşitli filtrelerden geçerek içilebilir hale getiriliyor. 


Tabi yukarıdaki çalışma prensibine sahip başka cihazlar da mevcut ancak WEDEW'e ödülü getiren özelliği yüksek verimliliği ve yeşil enerji kullanımı. Biyokütle enerjisiyle çalışan sistem çevredeki odunları, hindistan cevizi kabuklarını ve diğer organik atıkları enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bu sayede organik atıkların karbondioksite dönüşmesine engel olarak karbon salınımı da azaltan sistem, çevrede organik atık bulunmuyorsa güneş panelleri ve yerleşik bir batarya ile da çalışmasını sürdürebiliyor.


WEDEW'in biyokütle(ya da güneş) enerjisi kullanmayan versiyonu halihazırda satışta ancak bu yeni model enerji maliyetini düşürerek özellikle kişi başına düşen gelirin az olduğu bölgelerde işe yarayabilir. Ekibin verdiği bilgilere göre WEDEW ile hava durumuna bağlı olarak günde 113 litre ile bin 135 litre arasında su üretmek mümkün. 


https://www.engadget.com/2018/10/21/water-abundance-xprize-winner/ Yorum Yaz
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Wise17 7 ay en beğenilen
Güzel bir sistem. Üretim kapasitesi gayet tutarlı, maliyet iyi, masraflar minimum. Ama tabi daha iyide olabilir. Enerji gereksiniminin çeşitliliği ise harika.
Güzel bir sistem. Üretim kapasitesi gayet tutarlı, maliyet iyi, masraflar minimum. Ama tabi daha iyide olabilir. Enerji gereksiniminin çeşitliliği ise harika. ...
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pspoor 6 ay
Hala daha bunun mumkun oldugunu zannedenlerin olmasi insanligin buyuk bir aptalligin icinde oldugunun kanitidir, utanmadan bir de begenmisler yorumlari...
Bunun olamayacagi ust uste bircok yerde kanitlandi, yok afrikaya yardim gitmezmis, yok engelleniyormus, neler sacmalamis millet...
Havadan su cekmek cok sacma bir yaklasim, ozellikle de kurak bolgelerde. Yasadiklari yerde su yok ise, uremesinler. Boylece kimse susuz kalmaz.
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crazywinner3 6 ay
Daha önce onlarca kez denendi aynı şey. Önceki projeler gibi çalışan bir prototipinin bile yapılmayacağına garanti verebilirim. Havadaki nemden su elde etmek için çok büyük enerji gerekiyor. Günde bin litre su üretmesi imkansız. Ürettiğini hayal etsek bile su içilebilir olmuyor onlarca filtreden geçmesi gerekiyor. Her yıl aynı b*ktan proje nasıl bağış alıyor anlamış değilim.
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mavizaman 6 ay
akla bak sen... iyi akıl etmişler valla.
100litre de 2doların altına maliyet asgari 113litre bravo.
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fhrstw 7 ay
Elektiriklisi vardı ama düşük gelirli ülkeler ve bölgeler için harika bir çalışma gerçekten yapanları bulup sarılasım geldi. Umarım söyledikleri gibi gerçekten erişebilir olur.
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trn 7 ay
Frank Herbert'in hayalindeki "nem yakalayıcı" lara daha çok var anlaşılan. Fremenlerin özel elbiseleri ayrı bir kulvardaydı ama çölde nem yakalayıcıları vardı adamların onlar bile akla muhteşem geliyor. İleri de o tip şeylere çoğu ülkede -maalesef bizde bile- ihtiyaç olacak.
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Phantom II 7 ay
Yalniz bu sistem yillardir cölde yasayanlar tarafindan kullaniliyor.Bunlar biraz daha verimli hale getirmisler.Yeni birsey degil yani.
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Whisper 6 ay Phantom II
haberi okumamışsın belliki;
Tabi yukarıdaki çalışma prensibine sahip başka cihazlar da mevcut ancak WEDEW'e ödülü getiren özelliği yüksek verimliliği ve yeşil enerji kullanımı. Biyokütle enerjisiyle çalışan sistem çevredeki odunları, hindistan cevizi kabuklarını ve diğer organik atıkları enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bu sayede organik atıkların karbondioksite dönüşmesine engel olarak karbon salınımı da azaltan sistem, çevrede organik atık bulunmuyorsa güneş panelleri ve yerleşik bir batarya ile da çalışmasını sürdürebiliyor.
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Wise17 7 ay en beğenilen
Güzel bir sistem. Üretim kapasitesi gayet tutarlı, maliyet iyi, masraflar minimum. Ama tabi daha iyide olabilir. Enerji gereksiniminin çeşitliliği ise harika.
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deniz_sea 7 ay
ne yaparsanız yapın yaptığınız ülkelerin baskıcı tavırları yüzünden afrika gibi içme suyuna muhtaç yerlere ulaşmayacaktır bu cihazlar, en azından yakın gelecekte, ben böyle düşünüyorum, diğer yandan cihaz teknoloji ve çevre duyarlılığı açısından güzel olmuş.
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TheKingOfİnfinity 7 ay
Bunun aynısını Ecoblue adında bir firma yapıyor. Ev tipi olarak tabiki şuanda stokta yok ama buyrun linki amazon.com/...
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smart1978 7 ay TheKingOfİnfinity
Aklima hemen geldi yazacaktim paylasmissiniz. Fakat bu haberdeki sistem epey sofistike olmus . Bence hak etmisler ...
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Bay Robot 7 ay TheKingOfİnfinity
Harcadığı elektriğe değmez, çevreciliği kalmamış...
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