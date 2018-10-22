Otomobillerin gövdesi, batarya olarak kullanılabilir

Elektrikli otomobillerin yaygın hale gelmesi için bu araçların sunduğu menzilin artması şart. Bunun içinse ya batarya teknolojisinin gelişmesini beklemek ya da otomobillerde daha büyük bataryaların kullanılması için ek alanlar yaratmak gerekiyor. İsveç'teki Chalmers Teknik Üniversitesi, bataryanın boyutu artırılırken aracın ağırlığının dengede tutulacağı ilginç bir yöntem geliştirdi. Üniversitedeki araştırmacılara göre karbon fiberden üretilen gövde, elektrikli otomobillerin geleceği olabilir.





Profesör Leif Asp'ın liderlik ettiği ekip, genellikle spor otomobillerde gördüğümüz karbon fiberin, sadece yük taşıyan bir eleman değil; aynı zamanda batarya görevini de üstlenen bir bileşen olabileceğini düşünüyor. Küçük ve zayıf yönelimli kristallere sahip karbon fiberlerin iyi elektrokimyasal özelliklere sahip olduğunu tespit eden ekip, bununla birlikte bu karbon fiber modellerinin yeterli sertliğe sahip olmadığını fark etti. İyi elektrokimyasal özelliklere sahip olmayan karbon fiberler ise neredeyse çelikten iki kat daha sertti.





Ağırlık yüzde 50 oranında azalabilir

Karbon fiberin batarya görevini üstlenebilmesi için elektrokimyasal özelliklerinin yüksek olması gerektiğini belirten Leif Asp, otomobile uygulanacak karbon fiberde sertlikten taviz verilebileceğini düşünüyor. Böylece standart karbon fibere kıyasla daha yumuşak ancak yüksek elektrokimyasal özelliklere sahip bir malzeme üretilebilir. Bu malzemenin otomobillere uygulanmasıyla birlikte karbon fiber gövde; lityum iyon pillerde yer alan elektrotları taşıyarak batarya görevini üstlenebilir ve otomobillere güç verebilir.





Tabi ekip henüz fikrini bir otomobil üzerinde test etmese de Asp'a göre karbon fiber gövdelerin kullanılması, elektrikli otomobillerin ağırlığını yüzde 50 oranında azaltabilir. Ekibe göre karbon fiberin batarya olarak kullanımı havacılık sektöründe de ciddi bir değişime yol açabilir. Elektrikli yolcu uçaklarının üretimi, batarya ağırlığı optimize edilemediği için gecikirken uçakların karbon fiberle kaplanması ve gövdenin batarya rolünü üstlenmesi elektrikli uçak hayalini gerçeğe dönüştürebilir.





Bununla birlikte karbon fiberin şu an için pahalı bir malzeme olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu noktada elektrikli otomobil üreticileri yüksek menzil ile düşük maliyet arasında seçim yapmak zorunda kalabilir. Otomobil üreticileri ile birlikte çalıştıklarını belirten ekip şu anda teknolojiyi uygun fiyatlı bir şekilde ticari kullanıma sunmanın yollarını arıyor.

https://www.engadget.com/2018/10/21/electric-car-carbon-fiber-battery/