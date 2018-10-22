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Otomobillerin gövdesi, batarya olarak kullanılabilir

Elektrikli otomobillerin daha yüksek menziller sunabilmesi için daha büyük bataryalara ihtiyacı var. Bu ihtiyaç otomobillerin gövdesinin karbon fiberden üretilmesi ile giderilebilir.
7 ay
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elektrikli otomobillerin yaygın hale gelmesi için bu araçların sunduğu menzilin artması şart. Bunun içinse ya batarya teknolojisinin gelişmesini beklemek ya da otomobillerde daha büyük bataryaların kullanılması için ek alanlar yaratmak gerekiyor. İsveç'teki Chalmers Teknik Üniversitesi, bataryanın boyutu artırılırken aracın ağırlığının dengede tutulacağı ilginç bir yöntem geliştirdi. Üniversitedeki araştırmacılara göre karbon fiberden üretilen gövde, elektrikli otomobillerin geleceği olabilir.

Otomobillerin gövdesi, batarya olarak kullanılabilir


 

Profesör Leif Asp'ın liderlik ettiği ekip, genellikle spor otomobillerde gördüğümüz karbon fiberin, sadece yük taşıyan bir eleman değil; aynı zamanda batarya görevini de üstlenen bir bileşen olabileceğini düşünüyor. Küçük ve zayıf yönelimli kristallere sahip karbon fiberlerin iyi elektrokimyasal özelliklere sahip olduğunu tespit eden ekip, bununla birlikte bu karbon fiber modellerinin yeterli sertliğe sahip olmadığını fark etti. İyi elektrokimyasal özelliklere sahip olmayan karbon fiberler ise neredeyse çelikten iki kat daha sertti. 


Ağırlık yüzde 50 oranında azalabilir 

Karbon fiberin batarya görevini üstlenebilmesi için elektrokimyasal özelliklerinin yüksek olması gerektiğini belirten Leif Asp, otomobile uygulanacak karbon fiberde sertlikten taviz verilebileceğini düşünüyor. Böylece standart karbon fibere kıyasla daha yumuşak ancak yüksek elektrokimyasal özelliklere sahip bir malzeme üretilebilir. Bu malzemenin otomobillere uygulanmasıyla birlikte karbon fiber gövde; lityum iyon pillerde yer alan elektrotları taşıyarak batarya görevini üstlenebilir ve otomobillere güç verebilir.


Tabi ekip henüz fikrini bir otomobil üzerinde test etmese de Asp'a göre karbon fiber gövdelerin kullanılması, elektrikli otomobillerin ağırlığını yüzde 50 oranında azaltabilir. Ekibe göre karbon fiberin batarya olarak kullanımı havacılık sektöründe de ciddi bir değişime yol açabilir. Elektrikli yolcu uçaklarının üretimi, batarya ağırlığı optimize edilemediği için gecikirken uçakların karbon fiberle kaplanması ve gövdenin batarya rolünü üstlenmesi elektrikli uçak hayalini gerçeğe dönüştürebilir.


Bununla birlikte karbon fiberin şu an için pahalı bir malzeme olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu noktada elektrikli otomobil üreticileri yüksek menzil ile düşük maliyet arasında seçim yapmak zorunda kalabilir. Otomobil üreticileri ile birlikte çalıştıklarını belirten ekip şu anda teknolojiyi uygun fiyatlı bir şekilde ticari kullanıma sunmanın yollarını arıyor. 


https://www.engadget.com/2018/10/21/electric-car-carbon-fiber-battery/ Yorum Yaz
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antigravity74100 7 ay en beğenilen kayra39
Bu fikri oluşturmuş insanların yanma sorununu düşünmemeleri imkansız. Bu konuda da çalışmalar yapılacağına inanıyorum.
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Çağdaş 7 ay
Kıvrılabilen pil teknoloji geliştiriliyordu, sanırım öncüsü samsung idi
.
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salamander19 7 ay
ondan sonra en ufak bir kazada araç alev alsın. karbonfiber de anında yanan bir malzeme. eyvah ki ne eyvah. üretim maliyetlerinden bahsetmiyorum bile.
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Puantum 7 ay
İşte her ne olursa olsun herşeyin en iyisini bilen Türk insanı
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DoctorEconomy 7 ay
Bataryanın yanmasını önleyebilecek bir teknoloji olursa neden olmasın 2 sene önce telefon tamircisine ekran Filmi çektirmek için girdiğimde tablet tamiri yapan elemanı neştere benzer aleti bataryaya kaçırınca bir anda parlayıp alev almıştı saniyelik olay yani
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ouzqan 7 ay
Teoride güzel ama pratikte mümkün olmayan bir proje bence.
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Sönmeyen Arıza Lambası. 7 ay
Kaportacı Hasan Usta bunu beğenmedi.
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celilsaygin 7 ay
Bataryalar büyük sorun gerçekten. Patlamayan, uzun ömürlü ve çabuk şarz olabilen yeni nesil bataryalar şart.
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infom@n 7 ay
Bizim DH'ın bilim insanları yine süper fikirler üretmiş.
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nightdrive 7 ay
bu fikir eminim ki çok daha önce sadece benim aklıma gelmemiştir.uygulaması ve dezavantajları çok olan bir yöntem olabilir ancak aşılması çokta zor değil.
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faniseyler 7 ay
Kaportayı bataryadan yap tamam ama batarya ölünce kaportayı mı değiştirecen.
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EnderGelişenOsasunaAtağı 7 ay faniseyler
gelecekteki ilanları şimdiden görebiliyorum
"şarj kablosunu prizde unutmaktan dolayı 2 parça değişeni vardır"
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karoser, Otomobil ve
7 etiket daha elektrikli otomobil batarya karbon fiber Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur Popüler
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