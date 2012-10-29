Heins : BlackBerry 10 işletim sistemini küçümsemeyin





Android ve iOS işletim sisteminin akıllı telefon pazarında hakimiyetini perçinlediği ve Windows Phone 8 ile Microsoft'un rekabete hazırlandığı şu günlerde, Kanadalı RIM de eski günlerine dönme umudunu taşıdığı BlackBerry 10 işletim sistemi için son rötuşlarını yapıyor.





BBC kanalına bir röportaj veren RIM'in patronu Torsten Heins, BlackBerry 10 ile ilgili bilgiler verirken, işletim sisteminin asla küçümsenmemesi gerektiğinin altını çizdi.





Gelecek yılın ilk aylarında BB10 işletim sistemli telefonlarını piyasada göreceğimiz RIM'in patronu, röportaj esnasında Dev Alpha B adlı geliştirici prototipi üzerinde sistemin neler vaad ettiklerini kısaca özetledi.





Günümüz mobil işletim sistemi arayüzlerini andıran karma bir arayüz, kamerada Timeline özelliği, tahmin kapasitesi yüksek dokunmatik klavye, ana ekranda canlı paneller şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilerdi. Heins yeni bazı özellikleri fazla detaya girmeden prototip üzerinde canlı olarak tanıttı.





Diğer mobil işletim sistemlerinin ızgara tasarımlı uygulama menüsü yerleşimi BB10 işletim sisteminde yer almıyor. RIM'in BlackBerry Akışı adını verdiği sistem, farklı uygulamaları tek bir ekrana entegre ediyor. Tahminler tasarımın Windows Phone'a benzeyeceği yönünde.





Heins, BB10 ile gerçek zamanlı çoklu görev özelliğinin sunulacağını belirtiyor. Çalışan uygulamalar arasında geçiş oldukça basitleştiriliyor.





Ana ekranın sağa doğru sürüklenmesiyle sol kısımda ortaya çıkan ve gelen arama, mail, SMS gibi bildirimleri gösteren ekrana BlackBerry Hub adlı bir özellik daha ekleniyor. Bu özellik yine bildirim merkezi olarak işlev görüyor. Cihazdaki pek çok uygulama ve programın bilgilerini takip ederek güncellemeleri size bildiriyor.





RIM'in BlackBerry 10 işletim sisteminin akıllı telefon pazarında treni kaçırmış olabileceği şeklindeki eleştirilere ise Heins, platformun akıllı telefon pazarında oluşturacağı dinamizmi asla küçümsememeleri gerektiğini vurgulayarak cevap veriyor.

http://www.digitaltrends.com/mobile/dont-underestimate-bb10-rim-boss-says-during-demo-of-upcoming-blackberry-os-video/