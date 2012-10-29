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Heins : BlackBerry 10 işletim sistemini küçümsemeyin

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android ve iOS işletim sisteminin akıllı telefon pazarında hakimiyetini perçinlediği ve Windows Phone 8 ile Microsoft'un rekabete hazırlandığı şu günlerde, Kanadalı RIM de eski günlerine dönme umudunu taşıdığı BlackBerry 10 işletim sistemi için son rötuşlarını yapıyor.

BBC kanalına bir röportaj veren RIM'in patronu Torsten Heins, BlackBerry 10 ile ilgili bilgiler verirken, işletim sisteminin asla küçümsenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek yılın ilk aylarında BB10 işletim sistemli telefonlarını piyasada göreceğimiz RIM'in patronu, röportaj esnasında Dev Alpha B adlı geliştirici prototipi üzerinde sistemin neler vaad ettiklerini kısaca özetledi. 

Günümüz mobil işletim sistemi arayüzlerini andıran karma bir arayüz, kamerada Timeline özelliği, tahmin kapasitesi yüksek dokunmatik klavye, ana ekranda canlı paneller şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilerdi. Heins yeni bazı özellikleri fazla detaya girmeden prototip üzerinde canlı olarak tanıttı.

Diğer mobil işletim sistemlerinin ızgara tasarımlı uygulama menüsü yerleşimi BB10 işletim sisteminde yer almıyor. RIM'in BlackBerry Akışı adını verdiği sistem, farklı uygulamaları tek bir ekrana entegre ediyor. Tahminler tasarımın Windows Phone'a benzeyeceği yönünde.

Heins, BB10 ile gerçek zamanlı çoklu görev özelliğinin sunulacağını belirtiyor. Çalışan uygulamalar arasında geçiş oldukça basitleştiriliyor.

Ana ekranın sağa doğru sürüklenmesiyle sol kısımda ortaya çıkan ve gelen arama, mail, SMS gibi bildirimleri gösteren ekrana BlackBerry Hub adlı bir özellik daha ekleniyor. Bu özellik yine bildirim merkezi olarak işlev görüyor. Cihazdaki pek çok uygulama ve programın bilgilerini takip ederek güncellemeleri size bildiriyor.

RIM'in BlackBerry 10 işletim sisteminin akıllı telefon pazarında treni kaçırmış olabileceği şeklindeki eleştirilere ise Heins, platformun akıllı telefon pazarında oluşturacağı dinamizmi asla küçümsememeleri gerektiğini vurgulayarak cevap veriyor. 

http://www.digitaltrends.com/mobile/dont-underestimate-bb10-rim-boss-says-during-demo-of-upcoming-blackberry-os-video/ Yorum Yaz
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YasinKsmG 7 yıl en beğenilen
Bencede tren çoktan kaçtı Android ile IOS başını aldı gitti BB10 yine bb severler tarafından kullanılır.
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Zuko 7 yıl
Playbook gerçekten güzeldi ama tutmadı.
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olağan_şüpheli 7 yıl
küçümseler yine iyi ,iplemiyolar bile


insanlar geniş ekranlar ve her alanda gelişmiş özellikler istiyorlar..RIM burda tıkandı..klavyeli modeller bir süre sonra gelişen ekran çözünürlükleri ve uygulamalar karsısında ezilmeye başlandı heleki fiyat politikası resmen çelme taktı kendi kendilerine.... umarım toparlanırlar...herseyden önce rekabet bize yarar satın almasak bile..
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depeche35 7 yıl
Hiç bir zaman beğenmediğim, Obamanın pompaladığı ve başarısını ona borçlu, trend olmuş özenti bir telefondan başka birşey değil...
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BarGoS 7 yıl
cank1981
Win Phone nu kopyaladık demiyorda :D KArma sistem yapmışlar :)

kullandığı işletim sistemi zaten şuan halihazırda playbook ta var.playbook ta wp dan önce vardı piyasada
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selcuk20 7 yıl
RIM kesinlikle çok geriden geliyor. Eğer piyasada yer edinebilmek istiyorsa Windows 8 tabletlerden önce ürünlerini piyasaya sürmesi gerekirdi. Tüm rakipleri ondan önce piyasanın kaymağını yedikten sonra çıkaracağı ürünlere çok az kişi rağbet edecektir. Sona kalan dona kalır diye güzel bir sözümüz var. Sonu HP gibi olmazsa iyi.
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daedlus 7 yıl
adam nokia gibi iddialı değil :D
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SystemApps 7 yıl
furkantasdemir
Adamlarda farkindalar kucumsendiklerinin

güzel tespit :)
ama black berry bence kendi çizgisinde devam etmeli.Rekabet değil farklı bir segment yaratmalı.Onun dışında rekabet etmeye kalkarsa çok fazla şansı yok.
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savinelli 7 yıl
Oldu :@
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Amedra 7 yıl
İş, adamların "küçümsemeyin" diye yorum yapmasına geliyorsa bu firmada ciddi sorunlar var demektir.
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cank1981 7 yıl
Win Phone nu kopyaladık demiyorda :D KArma sistem yapmışlar :)
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iismailcu 7 yıl
telefonlar agır olabilir o zaman
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furkantasdemir 7 yıl
Adamlarda farkindalar kucumsendiklerinin
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