Helikopter gemisi ve hava savunma fırkateynine yerli savaş idare sistemi geliyor

Ankara'da gerçekleştirilen Deniz Sistemleri Seminerinde HAVELSAN tarafından geliştirilen ve savaş gemilerimize entegre edilen savaş idare sistemi GENESİS ve yeni versiyonu GENESİS ADVENTİ konuştuk.

HAVELSAN, suüstü platformları savaş sistemlerini yerli olarak geliştirirek platform üzerindeki sensör ve silah sistemlerinin tam performans ile çalışmasını sağlıyor.



HAVELSAN tarafından geliştirilen ve gemilerimizdeki silahların personel tarafından en etkin biçimde kullanılmasını sağlayan GENESİS Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi tamamen tamamen yerli olması sebebiyle dışarıdan müdahaleye maruz kalmıyor.

Gemideki tüm sistemlerin birbiriyle uyum içinde çalışmasını da sağlayan GENESİS aynı zamanda gemi personeline savaş durumunda silahları en etkin biçimde nasıl kullanabileceğini de bildiriyor.

GENESİS'in yeni geliştirilen versiyonu olan GENESİS ADVENT'in ise yeni inşa edilmekte olan LHD sınıfı TCG ANADOLU ve TF-2000 hava savunma fırkateynine de entegre edilmesi planlanıyor.

Denizaltıların yazılımlarını da yerli olarak geliştiren HAVELSAN, yurt dışındaki modernizasyon projelerinde de yer alıyor.