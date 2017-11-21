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Helikopter gemisi ve hava savunma fırkateynine yerli savaş idare sistemi geliyor

2 yıl
5,6b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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Ankara'da gerçekleştirilen Deniz Sistemleri Seminerinde HAVELSAN tarafından geliştirilen ve savaş gemilerimize entegre edilen savaş idare sistemi GENESİS ve yeni versiyonu GENESİS ADVENTİ konuştuk.
Helikopter gemisi ve hava savunma fırkateynine yerli savaş idare sistemi geliyor
HAVELSAN, suüstü platformları savaş sistemlerini yerli olarak geliştirirek platform üzerindeki sensör ve silah sistemlerinin tam performans ile çalışmasını sağlıyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve gemilerimizdeki silahların personel tarafından en etkin biçimde kullanılmasını sağlayan GENESİS Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi tamamen tamamen yerli olması sebebiyle dışarıdan müdahaleye maruz kalmıyor.
 
Gemideki tüm sistemlerin birbiriyle uyum içinde çalışmasını da sağlayan GENESİS aynı zamanda gemi personeline savaş durumunda silahları en etkin biçimde nasıl kullanabileceğini de bildiriyor.
GENESİS'in yeni geliştirilen versiyonu olan GENESİS ADVENT'in ise yeni inşa edilmekte olan LHD sınıfı TCG ANADOLU ve TF-2000 hava savunma fırkateynine de entegre edilmesi planlanıyor.
Denizaltıların yazılımlarını da yerli olarak geliştiren HAVELSAN, yurt dışındaki modernizasyon projelerinde de yer alıyor.

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atarlı.ergen 2 yıl en beğenilen K E N
K E N
Helikopter gemisi ile Amerika'yı paramparça edeceğini sananlar sayesinde ülke bu halde zaten. Hülooğ...


onu diyen eleman değişik bir cins, sen daha değişik bir cinssin :) eleman aklı sıra muhalefetlik yapmaya çalışmış aynı senin gibi :) ikiniz forumdaki muhalefetin zeka zeviyesini açıkça göstermişsiniz.
K E NHelikopter gemisi ile Amerika'yı paramparça edeceğini sananlar sayesinde ülke bu halde zaten. Hülooğ...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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atarlı.ergen 2 yıl K E N
K E N

atarlı.ergen

K E N
Helikopter gemisi ile Amerika'yı paramparça edeceğini sananlar sayesinde ülke bu halde zaten. Hülooğ...


onu diyen eleman değişik bir cins, sen daha değişik bir cinssin :) eleman aklı sıra muhalefetlik yapmaya çalışmış aynı senin gibi :) ikiniz forumdaki muhalefetin zeka zeviyesini açıkça göstermişsiniz.

Nick Name + Mesaj uyumu. Yavrum benim =)

gerçek yaşım küçük olabilir ama zeka yaşımın sizden büyük olduğu aşikar
K E Natarlı.ergenK E NHelikopter gemisi ile Amerika'yı paramparça edeceğini sanan...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Denorath 2 yıl
Yok arkadaş sen bu kadar sene oku, yazı yazmayı öğren, sonra gel forumda saçmalıklarını karala. Bu nesil nasıl oldu da böyle aşağılık kompleksinde yetişti anlamak mümkün değil. Sizin kafanıza göre amerikanın 50 yaşında gemilerini mandaları olarak alıp kullanmak daha müstehaktır herhalde. Teknolojiyi üretiyoruz, arge yapıyoruz, kimsenin uzaktan kumandayla müdahale edemeyeceği bir ortam oluşturuyoruz yok neymiş makarna saman... At gözlüklerinizi çıkarın biraz bugün ürettiğimizi yarın satacağız. Bunun sanayini oluşturacağız, buradan elde edilen bilgiyle başka şeyler yapacağız. Ama yok nerdee o düşünce yapısı.. Siz gidin starbuck's da kahve içip kaptan amerika seyredin amma velakin buralara gelip de yağvelerinizi sıralamayın.. Bitmediniz gitti yahu..
Yok arkadaş sen bu kadar sene oku, yazı yazmayı öğren, sonra gel forumda saçmalıklarını karala. Bu nesil nasıl oldu da böyle aşağılık kompleksinde yetişti anlam...
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hanox 2 yıl
Bu daha başlangıç yakında daha ne muhteşem haberler duyacagız ver mehteri ağa....
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DH Misafiri 2 yıl
Üretilen ürünleri ve yapılan çalışmaları aşağılayanları anlamak mümkün değil.Bu insanlar ne ara bu kadar aşağılık psikolojine girdiler bilemiyorum.
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Tensi 2 yıl
Ingiltere, Brezilya'ya helikopter gemisi satmaya calisiyordu. Brezilya vazgecerse Turkiye'nin talip oldugu yazilmisti. Onami hazirlik yapiyorlar acaba?
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Sortenner 2 yıl
O değilde yazılım firması windows Xp kullanıyor videonun girişinde ilginç gerçekten
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Sean john 2 yıl
Herkes siyaset yapmış ortada siyasi haber olmamasına rağmen.
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Denorath 2 yıl
Yok arkadaş sen bu kadar sene oku, yazı yazmayı öğren, sonra gel forumda saçmalıklarını karala. Bu nesil nasıl oldu da böyle aşağılık kompleksinde yetişti anlamak mümkün değil. Sizin kafanıza göre amerikanın 50 yaşında gemilerini mandaları olarak alıp kullanmak daha müstehaktır herhalde. Teknolojiyi üretiyoruz, arge yapıyoruz, kimsenin uzaktan kumandayla müdahale edemeyeceği bir ortam oluşturuyoruz yok neymiş makarna saman... At gözlüklerinizi çıkarın biraz bugün ürettiğimizi yarın satacağız. Bunun sanayini oluşturacağız, buradan elde edilen bilgiyle başka şeyler yapacağız. Ama yok nerdee o düşünce yapısı.. Siz gidin starbuck's da kahve içip kaptan amerika seyredin amma velakin buralara gelip de yağvelerinizi sıralamayın.. Bitmediniz gitti yahu..
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K E N 2 yıl
Helikopter gemisi ile Amerika'yı paramparça edeceğini sananlar sayesinde ülke bu halde zaten. Hülooğ...
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atarlı.ergen 2 yıl K E N
K E N
Helikopter gemisi ile Amerika'yı paramparça edeceğini sananlar sayesinde ülke bu halde zaten. Hülooğ...


onu diyen eleman değişik bir cins, sen daha değişik bir cinssin :) eleman aklı sıra muhalefetlik yapmaya çalışmış aynı senin gibi :) ikiniz forumdaki muhalefetin zeka zeviyesini açıkça göstermişsiniz.
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erturkcan2 2 yıl
Ülkemiz kritik dönemlerden geçtiği gibi kritik bir bölgede bulunuyor var olmamız ve nasıl yaşayacağımız savunma sanayi ürünlerine ve çalışmalarına bağlı bunlar güzel gelişmeler.
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StaatSanWalt 2 yıl
Şu tarz haberlerinizi gördükçe Amerika'yı falan paramparça ederiz diye zannediyorum, sonra bir bakıyorum ki hala samani, eti dışarıdan alan yerli diye çin malı telefonu satan, dolar karşısında parası tuvalet kağıdı olan ülkede olduğumu anlıyorum, bence siz de bu kadar zorlamayın ve anlayın :)
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netstat 2 yıl StaatSanWalt
StaatSanWalt
Şu tarz haberlerinizi gördükçe Amerika'yı falan paramparça ederiz diye zannediyorum, sonra bir bakıyorum ki hala samani, eti dışarıdan alan yerli diye çin malı telefonu satan, dolar karşısında parası tuvalet kağıdı olan ülkede olduğumu anlıyorum, bence siz de bu kadar zorlamayın ve anlayın :)

dolar 4 liraya yaklaştı ve %100 yerli telefon üretemedik diye o zaman bütün işi gücü bırakalım mı? kafan gerçekten böyle mi çalışıyor yoksa yaşın max 15 filan mı? amerika'yı paramparça ederiz diye zannediyormuş allahım ya
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