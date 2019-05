Henry Kissinger: Otonom silahları kontrol altında tutmak imkânsızlaşabilir

ABD’nin eski dışişleri bakanı Henry Kissinger, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada yapay zekâ destekli silahların üretiminde yaşanan gelişmelerin ileride birçok sorunu da beraberinde getirebileceği yorumunda bulundu. Eski bakan, söz konusu silahları üretirken kullanılan teknolojinin kapalı kapılar arkasında geliştirildiğini ifade etmiş. İzlenen bu yöntem sebebiyle Kissinger, yapay zekâ destekli silah takibinin nükleer silah kontrolünden daha zor olduğu görüşünde.

Yapay zekâ destekli silahlanma konusunda ise eski bakan yalnız gözükmüyor. Hatırı sayılır miktarda akademisyen, silah endüstrisi araştırmacısı ve teknoloji dünyasının önde gelenleri, otonom silahların kullanılmasının engellenmesi yönünde düzenlenen bir kampanyaya destek vermiş.

Araştırmacı Paul Scharre’ye göre ise durum sanılandan daha karışık. Scharre, Hiç Kimsenin Ordusu (Army of None) adlı kitabında; otonominin silah sistemlerinin içine onlarca yıldır sızdığından bahsederken, otonom sistemlere bir sınırlandırma getirmenin her zaman kolay olmadığını ve bahse konu teknolojinin silahları daha güvenilir kılabilme ihtimalinden dolayı savunma sanayi için daima cezbedici olduğunu vurguluyor.

Teknoloji devleri de silahlanmanın bir parçası

Mevcut endişelere rağmen ülkeler, otonom silah geliştirme sürecine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz ay ABD başkanı Donald Trump, Amerika’nın yapay zekâya öncelik vermesi konusunda bir talimat vermişti. Google ve Microsoft gibi devlerin de geliştirdikleri teknolojileri silah sistemlerine entegre etme anlaşmaları devam ederken, “Bu konuda acaba geç mi kalınıyor?” endişelerine kulak tıkamak pekte mümkün gözükmüyor.

Hatırlanacağı üzere “Terminator” filmleri de benzer bir gelişme sonrası, insanlığın neredeyse yarısının yok olması senaryosunu konu alıyordu. Skynet benzeri sistemlerinin önüne geçmek için otonom silahlanma konusunda ciddi adımlar atılması gerekebilir. Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın.

