Microsoft çalışanları, şirketin ABD ordusu ile yaptığı HoloLens anlaşmasının iptalini istiyor

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50’den fazla Microsoft çalışanı, şirketin ABD ordusu ile yapmış olduğu HoloLens anlaşmasının iptali için firmaya bir mektup gönderdi.

“HoloLens’i iyilik için kullanın, savaşmak için değil” başlıklı mektup; kaskın savaş ortamında kullanılacağını ve bu ortamını simüle edilmiş bir video oyununa benzeteceği için askerleri, savaşın ve insan öldürmenin gerçeklerinden daha da uzaklaştıracağını iddia ediyor.

Kasım ayı içinde Microsoft, ABD ordusu ile Tümleşik Görsel Takviye Sistemi’nin( Integrated Visual Augmentation System – IVAS) geliştrilmesi kapsamında 479 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma dâhilinde şirketin ABD ordusuna 100,000 adet özelleştirilmiş HoloLens tedarik etmesi bekleniyor. Çalışanlar, Microsoft’un IVAS sözleşmesini iptal etmesini ve şirketin ne maksatla olursa olsun silah teknolojileri geliştirmeyi durdurmasını talep ediyor.

Google çalışanları da protesto etmişti

Kasım ayında Bloomberg, ordunun artırılmış gerçeklik gözlüklerini; düşmanı tespit etme, muhakeme ve düşmandan önce harekete geçme becerilerini geliştirerek öldürücülüğü artırmak için kullanacağını belirtmişti.

Söz konusu türde itirazlar, önemli teknoloji şirketleri içinden sık sık yükselebiliyor. Hatırlanacağı üzere, binlerce Google çalışanı da şirketin Pentagon ile yaptığı “Project Maven” isimli gözetleme İHA’sı projesinden çekilmesini talep etmişti.

Microsoft’a gönderdikleri mektupta ise çalışanlar “Savaş zengini” olmak istemediklerini dile getiriyorlar.

https://futurism.com/microsoft-letter-us-army-hololens