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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft çalışanları, şirketin ABD ordusu ile yaptığı HoloLens anlaşmasının iptalini istiyor

ABD ordusunun teknoloji devleri ile yapmış olduğu anlaşmalardan birine itiraz, bu sefer de Microsoft çalışanlarından geldi. 50'den fazla çalışan, HoloLens anlaşmasının iptalini istiyor.
2 ay
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Savunma Sanayi
Gökhan G.
Editör
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Microsoft çalışanları, şirketin ABD ordusu ile yaptığı HoloLens anlaşmasının iptalini istiyor
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50’den fazla Microsoft çalışanı, şirketin ABD ordusu ile yapmış olduğu HoloLens anlaşmasının iptali için firmaya bir mektup gönderdi.

“HoloLens’i iyilik için kullanın, savaşmak için değil” başlıklı mektup; kaskın savaş ortamında kullanılacağını ve bu ortamını simüle edilmiş bir video oyununa benzeteceği için askerleri, savaşın ve insan öldürmenin gerçeklerinden daha da uzaklaştıracağını iddia ediyor.

Kasım ayı içinde Microsoft, ABD ordusu ile Tümleşik Görsel Takviye Sistemi’nin( Integrated Visual Augmentation System – IVAS) geliştrilmesi kapsamında 479 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma dâhilinde şirketin ABD ordusuna 100,000 adet özelleştirilmiş HoloLens tedarik etmesi bekleniyor. Çalışanlar, Microsoft’un IVAS sözleşmesini iptal etmesini ve şirketin ne maksatla olursa olsun silah teknolojileri geliştirmeyi durdurmasını talep ediyor.

Google çalışanları da protesto etmişti 

Kasım ayında Bloomberg, ordunun artırılmış gerçeklik gözlüklerini; düşmanı tespit etme, muhakeme ve düşmandan önce harekete geçme becerilerini geliştirerek öldürücülüğü artırmak için kullanacağını belirtmişti.

Söz konusu türde itirazlar, önemli teknoloji şirketleri içinden sık sık yükselebiliyor. Hatırlanacağı üzere, binlerce Google çalışanı da şirketin Pentagon ile yaptığı “Project Maven” isimli gözetleme İHA’sı projesinden çekilmesini talep etmişti.

Microsoft’a gönderdikleri mektupta ise çalışanlar “Savaş zengini” olmak istemediklerini dile getiriyorlar.


https://futurism.com/microsoft-letter-us-army-hololens Yorum Yaz
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hopeyoung 2 ay en beğenilen
Protestoyu yapan insanlara saygılarımı sunar, teşekkürü borç bilirim. Fakat ABD 1.Dünya savaşında sattığı silahlar sayesinde bugünlere gelebilmiştir.
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hayalalemi 1 ay
Zaten teknolojiler genellikle ordu için geliştirilir. Muhtemelen daha önceden de kullanılıyordur.
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DH Misafiri 2 ay
Yalnız güç yeterli değil. Haklı ve şefkatli olman da gerekiyor.
Yoksa zalim olursun. "Kuvvet haktadır, hak kuvvetde değil."
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deoks 2 ay
Vatan haini ilan edildiler mi acaba?
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hopeyoung 2 ay en beğenilen
Protestoyu yapan insanlara saygılarımı sunar, teşekkürü borç bilirim. Fakat ABD 1.Dünya savaşında sattığı silahlar sayesinde bugünlere gelebilmiştir.
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serafon 2 ay
PR
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emre1393 2 ay
Adamlar haklı, kendi ürettiğin aletle insanlar öldürülecek, bunun vicdani sorumluluğunu almak istemiyorlar.
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Jon SNOW 37 2 ay
He sizin maaslariniz nasil odencek onu da dusunseniz keske
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Biyturs_OnSr 2 ay
Er yada geç AR ve VR teknolojileri askeri alanda kullanılacak, bugün iptal edilse seneye başka bir firma bir çözüm sunar. Kaldı ki muhtemelen yıllardır halihazırda kullanılıyordur zaten.
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sounderland 2 ay
Kullanılmadığına eminmiyiz peki? F35 pilotlarının kullanımı için tasarlanmış kaska (HMDS) göz atmanı tavsiye ederim..
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Patolojik Bulgur 2 ay
Nedense hep iyi insanlar çalışıyor, icat ediyor, hayatımızı kolaylaştırmak için üretiyorlar.
Kötüler bu icatlar ile ne yapıyor; milleti kıskandırmak için yediği yemeği çekip paylaşıyor.
Süper araçları ile masum insanları eziyor.
Gelişmemiş ülkelere demokrasi götürüyor.
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