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Boeing’in otonom savaş uçağı ortaya çıktı

ABD'li havacılık devi Boeing'in çok maksatlı otonom savaş uçağı projesi ortya çıktı. Avustralya'da geliştirilen uçak, piyasaya sürüldüğünde dünya çapındaki alıcıların beğenisine sunulacak.
2 ay
6,5b
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havacılık
Gökhan G.
Editör
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Boeing’in otonom savaş uçağı ortaya çıktı
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ABD’li havacılık devi Boeing Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamayla, otonom savaş uçağı geliştirdiğini duyurdu. Şirketin insansız savaş uçağı için dünya çapında satış yapılacağı da ifade edildi.

Boeing’in; Boeing Hava Gücü Ekip Sistemi olarak lanse ettiği ve Avustralya’da geliştirilen uçak, 11,6 m. uzunluğa ve 3,704 km. menzile sahip. 2020 yılında göreve başlayacağı değerlendirilen uçağın, insanlı bir savaş uçağına göre çok daha düşük bir maliyetle üretileceği ifade ediliyor. Uçağın özellikle erken uyarı ve gözetleme görevleri için insanlı bir savaş uçağına eşlik edecek şekilde görev yapacağı belirtilmiş.

Azami hızı ile ilgili detayların paylaşılmadığı jet, muhtemelen insanlı bir savaş uçağından daha hızlı ve daha uzun mesafelere uçabilecek. İnsan fizyolojisinin sebep verdiği kısıtlamalar olmadan ve çok daha uzun süreler havada kalabilecek uçağın yeni tür görevlere de kapı aralayacağı söyleniyor.

ABD silahlı kuvvetleri ile sürekli dirsek temasında bulunmasına rağmen Boeing’in söz konusu jeti dünya çapında satışa sunma planları yaptığını söyleyen Reuters, ABD Hava Kuvvetleri’nin otonom jeti insanlı savaş jetlerine eşlik edecek şekilde tedarik etmek istediğini belirtmiş. Müşteri taleplerine göre özelleştirilebilen uçak, diğer ülkelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilecek.

Çok maksatlı kullanılabilecek 

Boeing Otonom Sistemler Başkan Yardımcısı Kristin Robertson, esnek bir çözüm maksadıyla tasarlanan uçağın; silah sistemleri, sensörler ve farklı görev yükleriyle kullanabilecek şekilde üretilebileceğini belirtmiş.

Hâlihazırda kullanılan bir jet motorun özelleştirilmiş hali takılacak olan uçak, standart pistlerden kalkış ve iniş yapabilecek. Uçak gemileri aracılığıyla icra edilecek görevlerde de kullanılabilecek uçak, Avustralya’nın uzunca bir süre önce ara verdiği savaş uçağı geliştirme projelerine geri döndüğü anlamına da geliyor.


https://www.reuters.com/article/australia-airshow-boeing-unmanned/boeing-unveils-unmanned-combat-jet-developed-in-australia-idUSL3N20K01O Yorum Yaz
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fatihburak95 2 ay en beğenilen
Mevcut savaş uçaklarının daha doğrusu Fightherların kökünü kazıyabilirler..
Hava Muharebesinde sınırlayıcı faktör insan, İnsan refleksleri ve kaldırabileceği G kuvveti. Sen savaş uçağı pilotusun kendını sıkarak sınırları zorlayarak 7-8-9 G lik dönüş yapıyorsun, karsındaki robot 10 sn de bir 14 G lik dönüş yapıyor. Bir insanın bunla başa çıkabilmesi imkansız.
Ayrıca çok daha ucuza maledecek uçakları, araştırma kısmı pahalı olsa bile kokpit pilot ve destekleri olmayacak daha hafif yapabilecek vs. 65 kilo pilot kıyafetle 85 kilo. Oksijen tankı zartı zurtu 100 kilo kokpitle belki 300 kilo. fazladan 1 tane bomba ya da daha atak bir uçak yapma şansı çıkıyor ortaya.
Mevcut savaş uçaklarının daha doğrusu Fightherların kökünü kazıyabilirler..Hava Muharebesinde sınırlayıcı faktör insan, İnsan refleksleri ve kaldırabilece...
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darkaura 5 gün
simdiden gelistirilen yapay zeka yazilimlari simulasyonlarda en tecrubeli en iyi pilotlari bile her seferinde yenebiliyorlar ki, bu simulasyonlarda esit sartlarda mucadele var. gercek savasta otonom bir ucagin insan gibi g kisitlamasi olmayacaktir, insanin kaldirabilceginin cok uzerinde sert manevralari gerceklestirebilecektir.
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Bay Robot 2 ay
Yapay zeka eklemeyi unutmuşlar...
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spaydix 2 ay
greenlantern deki siber insansiz ucaklar gibi
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karadon90 2 ay
doğru diyorsun ama dünyada çözülemeyen şifre haklenemeyen kapalı devre iletişim yok geçek savaşta harcanak emekle 3 günde çözülür sisteminiz f 35 verilerini çin çaldı havadaki uçaklar hacklanırse yada kontrolü düşmana geçerse ne olacak????? sorusu kafaları kurcalamasa şu an f 35 hiç ortaya çıkmayacaktı f 35 tamamen otonom uçup bombalıyabiliyor pilot güvenlik ve karar için var dronlar teröristler hariç devlet savaşlarında hiç kulanılmadı dron ele geçirme veya yanlış yönlendirmesitemleri hemen gelişecektir ani bir savaşta o yüzden plot var 2 plotlu uçakların sonu geldi ama hala 1 plota ihtiyaç var bence gerçek savaş seneryolarda gerekmedikçe iki uçak telsiz bile kulanmaz filmlerdeki gibi sohbet etmez dronlar ise her karar öncesi uydu telsizini açacak:)
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AqRaMa 2 ay
Türkiye de önümüzdeki yıllarda tasarımsal olarak çıkaran olabilir, baykar veya anka
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fuckulteli 2 ay
Savunma sanayisi için çok güzel gelişme. Tüm dünyaya ihraç et, sana karşı olası tehditlerde uzaktan müdahale et, durdur. En temiz savunma sistemi.
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serafon 2 ay
İnsan kaybı olmayacağı için ve maliyetler daha düşük olacağı için çatışma riski daha yüksek olacaktır ülkeler arası. Bu da daha büyük kıvılcımlara neden olabilr.
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fatihburak95 2 ay en beğenilen
Mevcut savaş uçaklarının daha doğrusu Fightherların kökünü kazıyabilirler..
Hava Muharebesinde sınırlayıcı faktör insan, İnsan refleksleri ve kaldırabileceği G kuvveti. Sen savaş uçağı pilotusun kendını sıkarak sınırları zorlayarak 7-8-9 G lik dönüş yapıyorsun, karsındaki robot 10 sn de bir 14 G lik dönüş yapıyor. Bir insanın bunla başa çıkabilmesi imkansız.
Ayrıca çok daha ucuza maledecek uçakları, araştırma kısmı pahalı olsa bile kokpit pilot ve destekleri olmayacak daha hafif yapabilecek vs. 65 kilo pilot kıyafetle 85 kilo. Oksijen tankı zartı zurtu 100 kilo kokpitle belki 300 kilo. fazladan 1 tane bomba ya da daha atak bir uçak yapma şansı çıkıyor ortaya.
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terimer 2 ay fatihburak95
Bu teknolojilerin hepsi aslinda birer oyuncak ve sadece Dunya kamuoyunu uyutmak amaciyla ortaya cikartiliyor. Gercek ama gizli olan teknolojiler ise hayal bile edilemeyecek noktada. Ornegin, Lockheed Martin yapimi TR-3B Astra. Bu sadece buz daginin gorunen minicik bir parcasi. Cok yakinda bu teknolojilerin en azindan bazilari ile tanisacagiz. Zira buyuk ifsaat geliyor!
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otonom, boeing ve
4 etiket daha savaş uçağı havacılık Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün
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