Boeing’in otonom savaş uçağı ortaya çıktı

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ABD’li havacılık devi Boeing Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamayla, otonom savaş uçağı geliştirdiğini duyurdu. Şirketin insansız savaş uçağı için dünya çapında satış yapılacağı da ifade edildi.

Boeing’in; Boeing Hava Gücü Ekip Sistemi olarak lanse ettiği ve Avustralya’da geliştirilen uçak, 11,6 m. uzunluğa ve 3,704 km. menzile sahip. 2020 yılında göreve başlayacağı değerlendirilen uçağın, insanlı bir savaş uçağına göre çok daha düşük bir maliyetle üretileceği ifade ediliyor. Uçağın özellikle erken uyarı ve gözetleme görevleri için insanlı bir savaş uçağına eşlik edecek şekilde görev yapacağı belirtilmiş.

Azami hızı ile ilgili detayların paylaşılmadığı jet, muhtemelen insanlı bir savaş uçağından daha hızlı ve daha uzun mesafelere uçabilecek. İnsan fizyolojisinin sebep verdiği kısıtlamalar olmadan ve çok daha uzun süreler havada kalabilecek uçağın yeni tür görevlere de kapı aralayacağı söyleniyor.

ABD silahlı kuvvetleri ile sürekli dirsek temasında bulunmasına rağmen Boeing’in söz konusu jeti dünya çapında satışa sunma planları yaptığını söyleyen Reuters, ABD Hava Kuvvetleri’nin otonom jeti insanlı savaş jetlerine eşlik edecek şekilde tedarik etmek istediğini belirtmiş. Müşteri taleplerine göre özelleştirilebilen uçak, diğer ülkelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilecek.

Çok maksatlı kullanılabilecek

Boeing Otonom Sistemler Başkan Yardımcısı Kristin Robertson, esnek bir çözüm maksadıyla tasarlanan uçağın; silah sistemleri, sensörler ve farklı görev yükleriyle kullanabilecek şekilde üretilebileceğini belirtmiş.

Hâlihazırda kullanılan bir jet motorun özelleştirilmiş hali takılacak olan uçak, standart pistlerden kalkış ve iniş yapabilecek. Uçak gemileri aracılığıyla icra edilecek görevlerde de kullanılabilecek uçak, Avustralya’nın uzunca bir süre önce ara verdiği savaş uçağı geliştirme projelerine geri döndüğü anlamına da geliyor.

https://www.reuters.com/article/australia-airshow-boeing-unmanned/boeing-unveils-unmanned-combat-jet-developed-in-australia-idUSL3N20K01O