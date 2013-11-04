Her 10 iCihaz'dan 7'si iOS 7'li

En hızlı yaygınlaşan işletim sistemi olarak tarihe geçen iOS 7'nin kullanım oranı hızla artıyor.

Apple'ın 22 Ekim'deki lansmanda açıkladığı resmi verilere göre iOS 7'nin kullanım oranı 22 Ekim itibariyle %64'e yükselerek tarihin en hızlı kullanılmaya başlanan işletim sistemi olarak tarihe geçmişti. O günden bu yana geçen yaklaşık 2 haftalık süreçte ise iOS 7'nin kullanım oranı, yakaladığı trendi sürdürerek, %71.2'ye yükseldi.

iOS 7'nin %71.2'ye ulaştığı aynı zaman dilimi içerisinde iOS 6 %62, iOS 5 ise %51'lik kullanım oranına ancak ulaşabilmişti.