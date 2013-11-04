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Her 10 iCihaz'dan 7'si iOS 7'li

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Her 10 iCihaz'dan 7'si iOS 7'li

En hızlı yaygınlaşan işletim sistemi olarak tarihe geçen iOS 7'nin kullanım oranı hızla artıyor.

Apple'ın 22 Ekim'deki lansmanda açıkladığı resmi verilere göre iOS 7'nin kullanım oranı 22 Ekim itibariyle %64'e yükselerek tarihin en hızlı kullanılmaya başlanan işletim sistemi olarak tarihe geçmişti. O günden bu yana geçen yaklaşık 2 haftalık süreçte ise iOS 7'nin kullanım oranı, yakaladığı trendi sürdürerek, %71.2'ye yükseldi.

iOS 7'nin %71.2'ye ulaştığı aynı zaman dilimi içerisinde iOS 6 %62, iOS 5 ise %51'lik kullanım oranına ancak ulaşabilmişti.


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General. 5 yıl en beğenilen
İos 7 den İos 6 ya dönüş olsa en hızlı vazgeçilen sürüm olur buda başka bir gerçek
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Elitforce 5 yıl
Çok mu ilginç geldi iCihaz yazılması
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modifci 5 yıl
O değil de iCihaz ne yahu
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Fear of the Dark 5 yıl
aycihat
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Nokia Specialist 5 yıl
Yalnız şimdi dikkatimi çekti

icihaz ne ya
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hukuksever 5 yıl
İpad minimde ios 7 ile herşey yolunda o başta kötüydü gençler ios 7 gayet güzel
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Crimson 5 yıl
downgrade olayı olsa icihaz micihaz kalmazdı diz atardı millet iOS7ye, millet meraktan geçti şimdi kurtulamıyor istese de
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aboxzux 5 yıl
ipad 3üm hala ios 6da mis gibi jailbreak de var maceraya gerek yok
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a.f.y. 5 yıl
Allahtan o geçiş yapmayan gruptayım.

Özellikle 4 serisi cihazı olanlar sakın.
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matmuhendisi 5 yıl
Androidi güncelleme konusunda savunmak istemiyorum ama her 10 android cihazdan 5 i jb kullanmakta
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mamilan 5 yıl
O 10 cihazdan 3'ünde bnde varım 5.1.1 :D
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General. 5 yıl en beğenilen
İos 7 den İos 6 ya dönüş olsa en hızlı vazgeçilen sürüm olur buda başka bir gerçek
1 Yanıt Yanıtla +19
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JoeyBane 5 yıl General.
web101

İos 7 den İos 6 ya dönüş olsa en hızlı vazgeçilen sürüm olur buda başka bir gerçek

Başlarda aynı fikirdeydim. Alışma meselesi. Stabilite kaybı olsa da ios 7 güzel.
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oktayakgoz 5 yıl
Donanım haber i alkışlıyorum. Büyük haber konusunda üstlerine yok. Başka hiç bir yerde bulunmayacak haberler
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