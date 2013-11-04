Her 10 iCihaz'dan 7'si iOS 7'li

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En hızlı yaygınlaşan işletim sistemi olarak tarihe geçen iOS 7'nin kullanım oranı hızla artıyor.
Apple'ın 22 Ekim'deki lansmanda açıkladığı resmi verilere göre iOS 7'nin kullanım oranı 22 Ekim itibariyle %64'e yükselerek tarihin en hızlı kullanılmaya başlanan işletim sistemi olarak tarihe geçmişti. O günden bu yana geçen yaklaşık 2 haftalık süreçte ise iOS 7'nin kullanım oranı, yakaladığı trendi sürdürerek, %71.2'ye yükseldi.
iOS 7'nin %71.2'ye ulaştığı aynı zaman dilimi içerisinde iOS 6 %62, iOS 5 ise %51'lik kullanım oranına ancak ulaşabilmişti.
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icihaz ne ya
Özellikle 4 serisi cihazı olanlar sakın.
Başlarda aynı fikirdeydim. Alışma meselesi. Stabilite kaybı olsa da ios 7 güzel.
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