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Her türlü ortamda toplu şarj işlemi için,"Life-Spot"

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Her türlü ortamda toplu şarj işlemi için,
Günümüzde akıllı cihazların sayısı ciddi oranda artmış durumda ve bu cihazların en büyük problemlerinden bir tanesi pillerinin uzun süre dayanmaması. Bu nedenle insanlar gittikleri her türlü ortamda şarj cihazları ya da priz aramaktalar, ancak çoğu zaman yoğunluktan dolayı bulamamaktadırlar. Bu amaçla geliştirilmiş bir ürün olan Life-Spot, çok fazla cihazın bir arada şarj edilmesi üretilmiş.
Kickstarter üzerinde Judith ve Aaron Altheim tarafından başlatılan bir proje olan Life-Spot, ev ya da ticari kullanım amaçlı geliştirilmiş bir şarj merkezi. Üzerinde 8 adet Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Sony, Apple vb. firmaların cep telefonları ile uyumlu şarj kablosu ve bu telefonların şarj sırasında durmasını sağlanan yuvalar yer alan cihaz, duvara da monte edilebiliyor. 11.75x6.25x6.25" ve 1kg ağrılığa sahip olan Life-Spot, farklı markalar için en iyi çözümlerden birini sunuyor.
Life-Spot, Kickstarter üzerinde başlanırken konan 50,000$ hedefin bitimine 32 gün kala 41 bağış ile 3,400$'lık kısmı toplanmış durumda. Başarıya ulaşırsa 199$ fiyat etiketli ile satılacak olan proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/651803572/life-spot-multi-cellphone-charger-and-beyond?ref=recently_launched
 
Her türlü ortamda toplu şarj işlemi için,
Her türlü ortamda toplu şarj işlemi için,

http://www.kickstarter.com/projects/651803572/life-spot-multi-cellphone-charger-and-beyond?ref=recently_launched Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Ben hırsız olsaydım bu projeye çok büyük bağış yapardım ;)
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ssbrutality 6 yıl
Parada Saklıyormu Bu?
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urqun 6 yıl



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achellias 6 yıl
Tükürükten pil(enerji) üretilen bir devirde bu urunlerin cikmasi cok sacma gereksiz..
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spencermila 6 yıl
bu tarz ürünler cıkacagına bataryalarda bir artış olsa güzel olurdu telefonlar yogun kullanımda birgün gitmiyor bile...
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med_cezir91 6 yıl
Çok saçma ve çirkin bir ürün olduğunu söylemek istiyorum teknoloji adına üzerinde hiç bir şey yok.
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OKANATLI 6 yıl
Şimdi açıkçası ben bunda bi yenilik göremedim. Yani şarj sayısını bi yerden çoğaltmaktan başka bir fonksiyonu var da ben mi göremedim acep?
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enaz3posta 6 yıl
batarya teknolojisi kolay kolay gelişmez bu tarz cozumlerin artmasi guzel olur
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memoseler 6 yıl
Bu tür cihazların çıkmasına üzülüyorum. Çünkü teknoloji ihtiyaç doğrultusunda gelişir. Bu cihazların batarya teknolojisinin gelişmesinde ki en büyük engel olduğunu düşünüyorum.
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