Her türlü ortamda toplu şarj işlemi için,"Life-Spot"





Günümüzde akıllı cihazların sayısı ciddi oranda artmış durumda ve bu cihazların en büyük problemlerinden bir tanesi pillerinin uzun süre dayanmaması. Bu nedenle insanlar gittikleri her türlü ortamda şarj cihazları ya da priz aramaktalar, ancak çoğu zaman yoğunluktan dolayı bulamamaktadırlar. Bu amaçla geliştirilmiş bir ürün olan Life-Spot, çok fazla cihazın bir arada şarj edilmesi üretilmiş.

Kickstarter üzerinde Judith ve Aaron Altheim tarafından başlatılan bir proje olan Life-Spot, ev ya da ticari kullanım amaçlı geliştirilmiş bir şarj merkezi. Üzerinde 8 adet Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Sony, Apple vb. firmaların cep telefonları ile uyumlu şarj kablosu ve bu telefonların şarj sırasında durmasını sağlanan yuvalar yer alan cihaz, duvara da monte edilebiliyor. 11.75x6.25x6.25" ve 1kg ağrılığa sahip olan Life-Spot, farklı markalar için en iyi çözümlerden birini sunuyor.

Life-Spot, Kickstarter üzerinde başlanırken konan 50,000$ hedefin bitimine 32 gün kala 41 bağış ile 3,400$'lık kısmı toplanmış durumda. Başarıya ulaşırsa 199$ fiyat etiketli ile satılacak olan proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/651803572/life-spot-multi-cellphone-charger-and-beyond?ref=recently_launched

http://www.kickstarter.com/projects/651803572/life-spot-multi-cellphone-charger-and-beyond?ref=recently_launched