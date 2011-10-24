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Her yaşa hitap eden en ucuz robot : Tankbot

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon üzerinden kumanda edilebilen AR.Drone adlı insansız küçük hava aracı son dönemlerin en iyi oyuncaklarından kabul edilirken, büyük projelerin de örnek aldığı bir mihenk taşı haline geldi. Fiyat konusunda oldukça cömert olan AR.Drone'a alternatif bütçe dostu oyuncakları piyasada bulmak da mümkün oluyor.

MyDeskPets adlı firma tarafından piyasaya sürülen Tankbot adlı tank robot her yaştan eğlenceyi seven kişilere hitap ediyor. Tankbot gelişmiş bir optik navigasyon sistemi sunuyor.
Entegre sensörleri yardımıyla manuel kontrolle yolunu kendisi bulabilirken, iOS ve Android cihazlardan da kontrol edilebiliyor. Robot kendinden beklenmeyen bir hızda hareket ediyor, karar verebiliyor. Devrilme durumlarında ise takla atarak paletleri üzerine kalkabiliyor.

Robotun kendine has özel ses efektleri de bulunuyor ve zaman zaman oldukça komik anlar yaşatabiliyor.   

USB üzerinden şarj olabilen robot arka kısmında kablosunu saklayabiliyor. Robotu kontrol etmek için gereken IR adaptörü 3.5mm kulaklık girişine takılıyor. Mesafe ise birkaç metre ile sınırlı. 45 dakikalık şarj ile 15 dakika kullanılabiliyor.

Sadece bir limon büyüklüğünde olan Tankbot 25$ fiyat etiketine sahip ve bu fiyata bulabileceğiniz en fonksiyonel robot. Üç ayrı renkte gelen robot için firma açık kaynak bir SDK kumanda kitini de yayınlamış durumda.

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artcraft35 8 yıl en beğenilen
ulen bizim çocukluğumuzda bir tane araba vardı 1metre kablosu sadece ileri geri yapıyodu şimdiki çocuklar çok şanslı :D
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DH Misafiri 7 yıl
youtube.com/... Güzel de bir reklamı varmış.Üzerinde kamerada bulundursa dört dörtlük bir ürün olurdu.
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a.f.y. 8 yıl
100 yıl sonra bu teknolojinin türkiyeye gelmesini umuyorum.
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Sagelocanda 8 yıl
İnşallah Türkiye'yede gelir .
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DH Misafiri 8 yıl
VALLA HAKLI TÜRKİYEYE ZOR GELİR ZATEN TÜRKİYE BU YÜZDEN GERİ BİR ELEKTRONİK EŞYA YAPILIYOR ANCE 5-10 YIL SPNRA GELİYOR TÜRKİYEYE
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darkaura 8 yıl
hos bir o kadarda bos.
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eloko 8 yıl
ben robota robot demem bana çay getirmiyorsa......
tahtakalede var bunlardan, masa kenarına gelince dönüyor...
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another year 8 yıl darkaura
darkaura
hos bir o kadarda bos.


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sei fuku sha 8 yıl
sitesinde türkiyeden nasıl sipariş edebileceğimiz yazmıyor, bilgisi olan var mı türkiye için.
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artcraft35 8 yıl en beğenilen
ulen bizim çocukluğumuzda bir tane araba vardı 1metre kablosu sadece ileri geri yapıyodu şimdiki çocuklar çok şanslı :D
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DH Misafiri 8 yıl
çok güzel bir şey türkiyeye geldimi acaba ?? alınır valla
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bLind 8 yıl
[DHVideo=http://www.youtube.com/watch?v=R-yuy2iqhFg&feature=related]
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