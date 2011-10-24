Her yaşa hitap eden en ucuz robot : Tankbot

Akıllı telefon üzerinden kumanda edilebilen AR.Drone adlı insansız küçük hava aracı son dönemlerin en iyi oyuncaklarından kabul edilirken, büyük projelerin de örnek aldığı bir mihenk taşı haline geldi. Fiyat konusunda oldukça cömert olan AR.Drone'a alternatif bütçe dostu oyuncakları piyasada bulmak da mümkün oluyor.





MyDeskPets adlı firma tarafından piyasaya sürülen Tankbot adlı tank robot her yaştan eğlenceyi seven kişilere hitap ediyor. Tankbot gelişmiş bir optik navigasyon sistemi sunuyor.

Entegre sensörleri yardımıyla manuel kontrolle yolunu kendisi bulabilirken, iOS ve Android cihazlardan da kontrol edilebiliyor. Robot kendinden beklenmeyen bir hızda hareket ediyor, karar verebiliyor. Devrilme durumlarında ise takla atarak paletleri üzerine kalkabiliyor.





Robotun kendine has özel ses efektleri de bulunuyor ve zaman zaman oldukça komik anlar yaşatabiliyor.





USB üzerinden şarj olabilen robot arka kısmında kablosunu saklayabiliyor. Robotu kontrol etmek için gereken IR adaptörü 3.5mm kulaklık girişine takılıyor. Mesafe ise birkaç metre ile sınırlı. 45 dakikalık şarj ile 15 dakika kullanılabiliyor.





Sadece bir limon büyüklüğünde olan Tankbot 25$ fiyat etiketine sahip ve bu fiyata bulabileceğiniz en fonksiyonel robot. Üç ayrı renkte gelen robot için firma açık kaynak bir SDK kumanda kitini de yayınlamış durumda.