Bill Gates, tüm parasını hayır işlerine harcama kararı aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı için radikal bir karar aldığını duyurdu. Gates, vakfın 2045 yılına kadar faaliyetlerini sonlandıracağını ve bu süreçte mevcut kaynakların tamamının hayır işlerinde kullanılacağını açıkladı.

“Zengin ölmeyeceğim”

Gates Notes adlı sitesinde çok detaylı bir yazı yazan milyarder, “Öldüğümde insanlar hakkımda pek çok şey söyleyecek ama “zengin öldü” cümlesinin bunlardan biri olmayacağından eminim” dedi.

Toplam serveti yaklaşık 108 milyar dolar olan Gates, bu varlığının %99’unu vakfa bağışlayacağını belirtti. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte Gates Vakfı’nın 200 milyar dolardan fazla harcama yapması bekleniyor.

Vakfın kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayan Gates, aynı zamanda babasının 100. doğum günü olabilecek bu yılı, Microsoft'un 50. ve kendi 70. yaşına yaklaştığı özel bir zaman olarak nitelendirdi. Bu sebeple alınan kararın, yalnızca stratejik değil, aynı zamanda duygusal bir yönü de bulunuyor. Gates’in bu bağışı, ABD tarihindeki en büyük ikinci bağış olarak kayıtlara geçecek. Listenin başında ise yaklaşık 160 milyar dolarlık servetiyle Warren Buffett’ın bağışları yer alıyor.

100 milyar dolardan fazlasını harcadı

Tam Boyutta Gör Vakfın önceki planlamasında, kuruluşun Bill Gates’in ölümünden 20 yıl sonra kapatılması öngörülüyordu. Ancak 69 yaşındaki Gates’in sağlıklı oluşu ve hızla değişen küresel ihtiyaçlar, bu zaman çizelgesinin öne çekilmesinde etkili oldu.

ABD, ticaret görüşmelerinde ülkeleri Starlink konusunda zorluyor 11 sa. önce eklendi

1999 yılında kurulan Gates Vakfı, şimdiye dek 100 milyar dolardan fazla harcama yaptı. Vakfın odak noktaları arasında sağlık hizmetleri, eğitim, küresel kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi temel alanlar yer alıyor. Özellikle sıtma gibi yoksul ülkelerde yaygın olan hastalıklarla mücadelede önemli bir rol üstlenen vakıf, önümüzdeki 20 yılda yıllık ortalama 9 milyar dolarlık harcamayla çalışmalarını sürdürecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Bill Gates, tüm parasını hayır işlerine harcama kararı aldı