Hindistan’da kripto para kullanana hapis cezası verilebilir

The Economic Times’a göre “Kripto Paranın Yasaklanması ve Dijital Para Birimi Düzenleme Teklifi 2019” adlı tasarı aynı zamanda, kripto para bulundurma suçundan tutuklanan şahısların kefaletle serbest kalmalarının da önüne geçecek. Gazeteye göre hükümetin teknolojiye karşı aldığı bu adımın arkasında, kripto paranın para aklama ve ticari suçlar için kullanıldığı inancı yatıyor.
Bütün bu adımların rekabete karşı bir yasaklama girişiminin sonucu olduğuna da inananlar yok değil. Zira Hükümetin kendi kripto para birimini kullanmak istediği bir süredir bilinen bir gerçek. Anlaşılan Hindistan Hükümeti kendi dijital para birimi karşısında bir rakip istemiyor.
Hükümet yasa teklifini bir kanun haline getirip getirmeyeceğini ise Hindistan Merkez Bankasından alacağı geribildirim neticesinde kesinleştirecek.
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/draft-law-proposes-10-year-jail-term-for-dealing-in-cryptocurrency/articleshow/69693984.cms Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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