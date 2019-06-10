Hindistan’da kripto para kullanana hapis cezası verilebilir

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Hindistan hükümetinin yasalaştırmayı düşündüğü bir tasarı, ülkedeki kripto para kullanıcılarını hedef almaya hazırlanıyor. Eğer yasa tasarısı kanunlaşırsa ülkede kripto para ticareti yapan, madencilik yapan ve kripto para bulunduran her kimse 10 yıl hapis cezası alacak.

The Economic Times’a göre “Kripto Paranın Yasaklanması ve Dijital Para Birimi Düzenleme Teklifi 2019” adlı tasarı aynı zamanda, kripto para bulundurma suçundan tutuklanan şahısların kefaletle serbest kalmalarının da önüne geçecek. Gazeteye göre hükümetin teknolojiye karşı aldığı bu adımın arkasında, kripto paranın para aklama ve ticari suçlar için kullanıldığı inancı yatıyor.

Bütün bu adımların rekabete karşı bir yasaklama girişiminin sonucu olduğuna da inananlar yok değil. Zira Hükümetin kendi kripto para birimini kullanmak istediği bir süredir bilinen bir gerçek. Anlaşılan Hindistan Hükümeti kendi dijital para birimi karşısında bir rakip istemiyor.

Hükümet yasa teklifini bir kanun haline getirip getirmeyeceğini ise Hindistan Merkez Bankasından alacağı geribildirim neticesinde kesinleştirecek.

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/draft-law-proposes-10-year-jail-term-for-dealing-in-cryptocurrency/articleshow/69693984.cms