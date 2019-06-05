Yeni bir kripto borsa dolandırıcılığı daha

Her ne kadar merkeziyetçi olmadığını ve güvenli olduğunu iddia etse de kripto para borsaları tehlike saçıyor. Belli başlı büyük borsaların haricinde yatırım yaptığınız platformun ortadan kaybolma ihtimali yüksek.

Kepenk kapattı

Polonya’nın önemli borsalarından Coinroom bilinmeyen bir sebepten ötürü kepenk kapattı ve pek çok yatırımcının varlıkları borsada kaldı. Borsa yönetiminin ortadan kaybolduğu ve mağdurlara ne olacağı sorusunun boşlukta kaldığı ifade ediliyor.

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Olay aslında Nisan ayına kadar gidiyor. Borsa sözleşme gereği yatırımcılara bir gün içerisinde varlıklarını çekmeleri için uyarı maili göndermiş. Kullanıcıların büyük kısmı mailleri okuyarak işleme geçene kadar çekimler kapatılmış.

Sonrasında borsanın operasyonlarını sona erdirdiği ve elde kalan tüm varlıklarla birlikte ortadan kaybolduğu ifade ediliyor. Bazı yatırımcılar borsanın ofisine kadar gitmiş ancak yönetimden kimseyi bulamamış. Şikayetlere göre 16-17 bin dolara kadar para kaybeden yatırımcılar var.

Polonya savcılarının Coinroom için harekete geçtiği ve borsanın ödeme sistemleri de dahil onaylanmamış aktivitelerini takip altına aldığı ifade ediliyor. Ayrıca diğer mağdurların da tespit edilmesine çalışılıyor.