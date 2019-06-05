Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni bir kripto borsa dolandırıcılığı daha

Müşterilerine varlıklarını hemen çekmelerini isteyen Coinroom sonrasında kalan paralarla kayıplara karıştı. Yönetim ofisi tamamen boşalmış durumda. Kayıplar ise büyük.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
5,2b
2
10
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Her ne kadar merkeziyetçi olmadığını ve güvenli olduğunu iddia etse de kripto para borsaları tehlike saçıyor. Belli başlı büyük borsaların haricinde yatırım yaptığınız platformun ortadan kaybolma ihtimali yüksek.

Kepenk kapattı

Polonya’nın önemli borsalarından Coinroom bilinmeyen bir sebepten ötürü kepenk kapattı ve pek çok yatırımcının varlıkları borsada kaldı. Borsa yönetiminin ortadan kaybolduğu ve mağdurlara ne olacağı sorusunun boşlukta kaldığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple Design Awards 2019 belli oldu"

Olay aslında Nisan ayına kadar gidiyor. Borsa sözleşme gereği yatırımcılara bir gün içerisinde varlıklarını çekmeleri için uyarı maili göndermiş. Kullanıcıların büyük kısmı mailleri okuyarak işleme geçene kadar çekimler kapatılmış.

Sonrasında borsanın operasyonlarını sona erdirdiği ve elde kalan tüm varlıklarla birlikte ortadan kaybolduğu ifade ediliyor. Bazı yatırımcılar borsanın ofisine kadar gitmiş ancak yönetimden kimseyi bulamamış. Şikayetlere göre 16-17 bin dolara kadar para kaybeden yatırımcılar var.

Polonya savcılarının Coinroom için harekete geçtiği ve borsanın ödeme sistemleri de dahil onaylanmamış aktivitelerini takip altına aldığı ifade ediliyor. Ayrıca diğer mağdurların da tespit edilmesine çalışılıyor.

 

https://cointelegraph.com/news/report-polish-exchange-shuts-down-and-disappears-with-customers-funds Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mesutzgvn 1 gün
Şuanda BTCSWT ile dolandırılanlar var. Çoğu da Türkiye maalesef. Özellikle bu yıl sahte forklar çıkmaya başladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 2 gün
Çevrim içi cüzdanlar her daim hacklenmeye açık. Bitcoin uzmanları, coinlerinizi bırakın harddiskte saklamayı sadece usb flash bellekte veya hafıza kartında saklayın diye zamanında sık sık dile getirdi. Sırf bu işler için uzun ömürlü flash bellekler üretildi. Hatta içindeki veriyi 100 yıl koruduğunu vadeden, suya, darbeye dayanıklı, üzerinde ekranı olan ve erişim için donanımsal şifre dahi konulabilen USB flash bellekler satışa çıktı. Pahalı ürünler tabii ki ama bu tür üst düzey güvenlikli flash bellek kullanmanız şart değil. Coinlerinizi, orta kalite flash bellek veya hafıza kartında saklamanız bile hem harddiskte hem de çevrim içi cüzdanlarda saklamaktan daha güvenli bir yol. Hatta en güvensiz saklama yöntemi çevrim içi cüzdanlar. İçi virüs, trojan dolu harddiskiniz bile çevrim içi cüzdanlardan daha güvenli.

Dikkat etmeniz gereken 3 nokta var, coinlerinizi sakladığınız flash bellek veya hafıza kartını kaybetmemeniz, çaldırmamanız, zarar görmemesini sağlamanız. Her koşulda kontrol sizde oluyor. Çevrim içi cüzdanda saklayıpta elin sunucusuna elin güvenlik yazılımına emanet etmekten çok daha iyidir.

Çevrim içi coin cüzdanları bankalar gibi hak iddia edebileceğiniz kurumlar olsa amenna ama maalesef coinleriniz uçup gittiğinde hiç bir hak iddia edemiyorsunuz. Ya bu yatırım türüne hiç girmeyin ya da girecekseniz coinlerinizi usb flash bellek veya hafıza kartında saklayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 2 gün
Bankalar bu işe el atmamakla büyük hata ediyorlar çok büyük paralar dönecek ilerde ve çoğunluk kullanıcı nasıl güvenli birşekilde saklayacağını dahi bilmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 3 gün
Sanal paranın en büyük açığı bu borsalar anlaşılan. Hacklenen var kaybettik diyen var kapattık diyen var para duruyor ama ulaşamıyoruz diyen var kendi paranı kendin muhafaza edeceksin mis gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Periah 3 gün
Bu haberin blokchain il ne alakası var. Borsadaki adam parayla kaçmış. Blokchainden çalınan birşey yok. Coininizi alıp kendi cüzdanınızda tutacaksınız borsada coin bırakmak başkasına coinlerini emanet etmek demektir. Kendi cebinde tutmak varken neden başkasına emanet edesiniz ki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Survivalist 3 gün
Fiziksel Wallet harici yalan
Al bak "kepenk kapattık, aaa hacklendi" vs vs muhabbetine gidiyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 gün
Bitcoin -sözde- cok güvenli. itibar etmeyiniz bu tür haberlere.
Adi üstünde Blockchain - güya - kimse kiramaz dolandiramaz :P
3 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekşi turunç 3 gün mementopolis
Netice itibarıyla blockchain dedikleri bir bilgisayar programıdır.Bu dolandırıcılık işlerinden ayrı olarak kaç arka kapı olduğunu ancak programı yazanlar bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 gün mementopolis
Blockchain ile bir alakası yok olayın. Adamlar borsayı kapatıp, kaçmışlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Lanaya- 3 gün mementopolis
Blockchain i kirmamislar ki zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5247 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, coinroom ve
4 etiket daha kripto para Bilim ve Teknoloji Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün Xbox temalı kozmetik ürünleri geliyor 2 gün Microsoft’tan Ethereum akıllı sözleşmelerini doğrulayacak araç 2 gün Avrupa Birliği kendi işlemcisine çok yakın 2 gün Microsoft Excel Stocks ile artık anlık hisse fiyatları Excel dosyanızda 2 gün Samsung Galaxy Xcover 4S göründü 2 gün Netflix uygulamasına akış sekmesi geliyor 2 gün Google Haritalar navigasyon ekranına hız göstergesi ekliyor 2 gün Amazon’un hibrit teslimat drone’u 2 gün Xiaomi ekran altı kamera teknolojisi hakkında daha fazla bilgi paylaştı 2 gün Tek kablo ile hepsine hükmedin | Thunderbolt artık işlemciye entegre 3 gün Çin, 'denizden uzaya' roket fırlattı: İşte o anlar 3 gün Hollanda V biçiminde uçak tasarlıyor 3 gün Brad Pitt’in rol aldığı Ad Astra adlı bilim kurgu filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 gün Windows 10'a oyuncular için "değişken yenileme hızı" ayarı geliyor 3 gün Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine kavuşuyor 3 gün Çin, zihin okuyabilen çipi tanıttı 3 gün Geleceğin bilgisayarı | Çift ekran ve göz takibi 3 gün IKEA oyunculara özel aksesuarlar üretecek 3 gün Samsung Galaxy Jean2 ve Galaxy Wide4 tanıtıldı 3 gün Watch Dogs Legion, yeni oyun mekaniği ile çok iddialı geliyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni bir kripto borsa dolandırıcılığı daha Sonraki Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition duyuruldu 3 gün Skype ekran paylaşım özelliği başladı 3 gün AMD’den Apple özel çift birimli Radeon Vega II ekran kartı 3 gün macOS Catalina ile Dashboard tarih oluyor 3 gün Netflix'ten bayrama özel 'Black Mirror' videosu 3 gün Google Stadia’nın oyunları ve fiyatlandırması yarın açıklanacak 3 gün Yapay zeka ile yüz değiştirme | Cüneyt Özdemir nasıl oldum? 3 gün Huawei’ye göre telefon üretimi hâlâ tam kapasitede devam ediyor 3 gün Mi Band 4’ün tanıtım tarihi açıklandı 4 gün Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini başlattı 4 gün Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olmaya çok yakın 4 gün Apple Design Awards 2019 belli oldu 4 gün Yeni cihaz kar yağışından yararlanarak elektrik üretiyor 4 gün STM'nin siber saldırılara karşı koyduğu Siber Füzyon Merkezi ve siber güvenlik hakkında bilinmesi gerekenler 4 gün Tam kablosuz kulaklık trendine The Rock da katıldı 4 gün Google Chrome, rakipleriyle arasındaki farkı açıyor 4 gün MacOS Catalina ile gelen yenilikler neler? 4 gün Karanlık enerji gök adalar arasındaki kozmik boşlukta saklı olabilir 4 gün Youtube, küçük yaştaki kullanıcıların canlı yayın yapmasını yasakladı 4 gün Honor 20 ilk satış gününde 50.000'den fazla sattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim