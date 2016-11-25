Hindistan nakitsiz bir topluluk olma yolunda mı?

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8 Kasım akşamı Başbakan Nerandra Modi’nin 500 ve 1000 Rupi banknotların yolsuzlukla mücadele kapsamında yasaklanacağını duyurması üzerine insanlar Hindistan’daki para akışını %86’sını oluşturan bu iki banknotu elden çıkarmak için ATM önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu veya hiç ihtiyaçları olmasa bile bu paralardan kurtulmak için dükkanlara akın etmişti.

O akşamı yol kenarında bir sebze satıcısı olan Vishal Gupta ‘’20 Dakika içerisinde bütün sebzeleri sattım. Daha önce böyle bir şey görmemiştim’’ diye aktarıyordu. Ancak ertesi gün ve takip eden 4 gün Vishal Gupta gibi küçük esnaflar insanların ödeme yapmak için para değişiminden kaçınması nedeniyle iş yapamadı ve sebzelerin bozulmasıyla birlikte büyük zarara uğradı.

Ardından bu tip küçük satıcılar bir mobil cüzdan uygulaması olan ve insanlara akıllı telefonları üzerinde para yükleme, transferinde bulunma imkanı tanıyan Hindistan’ın en büyük mobil ödeme uygulamasını yani Paytm isimli uygulamayı kullanmaya başladı. Böylelikle hiç değilse uygulama üzerinden para aktarımı yapmak isteyen müşterilere ulaşıp hayatlarını sürdürebiliyorlardı.

Şu an 85.000 tüccarın bulunduğu ve Çinli e-ticaret devi Alibaba tarafından desteklenen platform, 2017 yılında kullanıcı sayısını 5 milyona çıkarmayı hedefliyor. BBC’ye verdiği demeçte yeni para duyurusundan sonra ciddi bir sıçrayış gerçekleştirdiklerini söyleyen Paytm Başkan Yardımcısı Kiran Vasireddy daha geniş alanlara yayılabilmek için küçük şehirlerde ve kasabalarda ofisler açmaya başladıklarını da aktardı.

Yalnızca Paytm değil Mobikwik, FreeCharge gibi uygulamalar ve bankaların çevrimiçi hizmetleri ve mobil uygulamaları da para yasağının ardından halk tarafından ciddi ilgi gördü. İnsanlar dijital ödeme sistemlerini kullanılması için teşvik edilmeye başlandı. Tabi bütün bu beklentilerin arkasında iyimserliği destekleyen en önemli unsur ise Hindistan’ın akıllı telefon pazarında Çin’den sonra 2. sırada bulunması. Şu an ülkede 450 milyondan fazla internet kullanıcısı var ve bu sayının 2020’ye kadar 700 milyona ulaşması bekleniyor.

Mobil ve çevrimiçi ödemelerdeki bu hızlı artışa rağmen 1.25 milyar nüfuslu bir ülke için kullanıcı sayısı hâlâ çok az. Ayrıca Hindistan nüfusunun yarısından fazlası mobil kapsamanın hala problemli olduğu kırsal bölgelerde yaşıyor. Dahası ülkedeki 24 milyon kredi kartı kullanıcısına karşın 650 milyon hesap kartı kullanıcısı olduğunu, bu insanların kartlarını alışverişlerde değil de sadece ATM’lerden para çekmek için kullandıklarını da eklememiz gerekir. Bütün bunlar da göz önünde bulundurulduğunda Hindistan’ın nakitsiz bir topluluk olması için önünde daha çok yol olduğunu söylemek yanlış olmaz.

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38048051