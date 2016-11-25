Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hindistan nakitsiz bir topluluk olma yolunda mı?

8 Kasım gecesi Hindistan'daki para akışının %86 sını oluşturan 500 ve 1000 Rupinin yasaklanmasının ardından nakit ödeme yapmaktan kaçınan insanlar mobil uygulamalara ciddi ilgi göstermeye başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hindistan nakitsiz bir topluluk olma yolunda mı?
Tam Boyutta Gör
 

8 Kasım akşamı Başbakan Nerandra Modi’nin 500 ve 1000 Rupi banknotların yolsuzlukla mücadele kapsamında yasaklanacağını duyurması üzerine insanlar Hindistan’daki para akışını %86’sını oluşturan bu iki banknotu elden çıkarmak için ATM önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu veya hiç ihtiyaçları olmasa bile bu paralardan kurtulmak için dükkanlara akın etmişti.
O akşamı yol kenarında bir sebze satıcısı olan Vishal Gupta ‘’20 Dakika içerisinde bütün sebzeleri sattım. Daha önce böyle bir şey görmemiştim’’ diye aktarıyordu. Ancak ertesi gün ve takip eden 4 gün Vishal Gupta gibi küçük esnaflar insanların ödeme yapmak için para değişiminden kaçınması nedeniyle iş yapamadı ve sebzelerin bozulmasıyla birlikte büyük zarara uğradı.

Ardından bu tip küçük satıcılar bir mobil cüzdan uygulaması olan ve insanlara akıllı telefonları üzerinde para yükleme, transferinde bulunma imkanı tanıyan Hindistan’ın en büyük mobil ödeme uygulamasını yani Paytm isimli uygulamayı kullanmaya başladı. Böylelikle hiç değilse uygulama üzerinden para aktarımı yapmak isteyen müşterilere ulaşıp hayatlarını sürdürebiliyorlardı.

Hindistan nakitsiz bir topluluk olma yolunda mı?
 

Şu an 85.000 tüccarın bulunduğu ve Çinli e-ticaret devi Alibaba tarafından desteklenen platform, 2017 yılında kullanıcı sayısını 5 milyona çıkarmayı hedefliyor. BBC’ye verdiği demeçte yeni para duyurusundan sonra ciddi bir sıçrayış gerçekleştirdiklerini söyleyen Paytm Başkan Yardımcısı Kiran Vasireddy daha geniş alanlara yayılabilmek için küçük şehirlerde ve kasabalarda ofisler açmaya başladıklarını da aktardı.

Yalnızca Paytm değil Mobikwik, FreeCharge gibi uygulamalar ve bankaların çevrimiçi hizmetleri ve mobil uygulamaları da para yasağının ardından halk tarafından ciddi ilgi gördü. İnsanlar dijital ödeme sistemlerini kullanılması için teşvik edilmeye başlandı. Tabi bütün bu beklentilerin arkasında iyimserliği destekleyen en önemli unsur ise Hindistan’ın akıllı telefon pazarında Çin’den sonra 2. sırada bulunması. Şu an ülkede 450 milyondan fazla internet kullanıcısı var ve bu sayının 2020’ye kadar 700 milyona ulaşması bekleniyor.

Mobil ve çevrimiçi ödemelerdeki bu hızlı artışa rağmen 1.25 milyar nüfuslu bir ülke için kullanıcı sayısı hâlâ çok az. Ayrıca Hindistan nüfusunun yarısından fazlası mobil kapsamanın hala problemli olduğu kırsal bölgelerde yaşıyor. Dahası ülkedeki 24 milyon kredi kartı kullanıcısına karşın 650 milyon hesap kartı kullanıcısı olduğunu, bu insanların kartlarını alışverişlerde değil de sadece ATM’lerden para çekmek için kullandıklarını da eklememiz gerekir. Bütün bunlar da göz önünde bulundurulduğunda Hindistan’ın nakitsiz bir topluluk olması için önünde daha çok yol olduğunu söylemek yanlış olmaz.


http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38048051 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Taklitçi karşıtı 3 yıl en beğenilen
Aklıma rockefeller'ların çip takma projesi geliyor bu tarz haberleri görünce
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 3 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

1.25 milyar insan nasıl doyuyor be kardeşim. Biz 70 milyona yetemiyoruz, halkımızın %60'ı sefil.

onların da %99 u sefil. aramızdaki fark bu
FlyingUnderpants1.25 milyar insan nasıl doyuyor be kardeşim. Biz 70 milyona yetemiyoruz, halkımızın %60'ı sefil.onların...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Captain_Ivy 3 yıl
Neredeeeeeen nereye..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 3 yıl
Zannediyorlar ki para dijital olunca kurtulacaklar cehalet mutluluktur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 3 yıl
hindistan da akıllı telefon kullanan hatta cep telefonu kullanım oranı ne kadar ki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Taklitçi karşıtı 3 yıl en beğenilen
Aklıma rockefeller'ların çip takma projesi geliyor bu tarz haberleri görünce
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Distrowatch 3 yıl Taklitçi karşıtı
Taklitçi karşıtı

Aklıma rockefeller'ların çip takma projesi geliyor bu tarz haberleri görünce

Para ile yapılan her değişklikte benim aklıma bu herifler geliyor zaten. TL'nin simgesinin "Double Cross" olması gibi. :D Rothschild,Soros,Rockafeller. Bu herifler 3. Dünya Savaş'ını ne zaman başlatacaklar diye bekliyoruz.Umarım hepsi toplantı yaparken bir bomba düşer üstlerine tüm dünya da kurtulur bunlardan.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 3 yıl
1.25 milyar insan nasıl doyuyor be kardeşim. Biz 70 milyona yetemiyoruz, halkımızın %60'ı sefil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 3 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

1.25 milyar insan nasıl doyuyor be kardeşim. Biz 70 milyona yetemiyoruz, halkımızın %60'ı sefil.

onların da %99 u sefil. aramızdaki fark bu
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 3 yıl
BiTaksi gibi uygulamalarda kullanılan basit ödeme yöntemleri, telefonlardaki parmak izi ve ödeme sırasında çıkacak eşleşme kodu ile birleştirilirse her yerde kullanılabilir. Basılı paraya gerek kalmaz zaten yakında, kullanılırsa değerli maden kullanılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Pakistan, Türkiye’den ve Çin’den savaş gemisi alacak 3 yıl Yeni BMW 5 Serisi için M Performance ekipmanları duyuruldu 3 yıl Trump, NASA'nın iklim araştırmalarını sonlandırmayı planlıyor 3 yıl Thermaltake'ten E-ATX Kasa 3 yıl AMD’nin Zen mimarisinin yeni mühendislik örnekleri sızdırıldı 3 yıl Xiaomi: 10 milyar telefon satsak da kar etmiyoruz 3 yıl Kara Cuma ve Şükran Günü alışverişlerinde mobil ödeme rekoru 3 yıl Keskin bir çizgiyle ayrılan adaletsiz yaşam koşulları drone ile görüntülendi 3 yıl Android 7.1 güncellemesi Nexuslara geliyor 3 yıl HTC Vive kaskı 140 bin barajını geçti 3 yıl Apple 2017'de iPad serisine 10.5 inçlik model ekleyebilir 3 yıl Türk geliştiricilerden kaykay oyunu denemesi 3 yıl Microsoft en iyi akıllı telefonu geliştirme çabasında 3 yıl 2si1 "Yenilenebilir" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl NASA'dan SpaceX'e tam 112 milyon dolar değerinde kontrat 3 yıl Huawei CEO'su CES 2017'de mobil teknolojilerin geleceği hakkında konuşacak 3 yıl Amazon Souq'u almak için masada 3 yıl AppStore’da ve Google Play Store’da oyunlarda büyük indirim 3 yıl Yeni MacBook Pro’lar özellikle yük altında hata veriyor 3 yıl Facebook Çin pazarına girmek için sansüre boyun eğdi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hindistan nakitsiz bir topluluk olma yolunda mı? Sonraki Mercedes-AMG GT R: Zorlu yarış pistlerinden şehre indi 3 yıl AMD’den 4 oyun hediyeli özel kampanya 3 yıl i3-7350K’nın performans testleri sızdırıldı 3 yıl Sanal dünyadaki hesaplarınızı tek tıkla silin 3 yıl HTC 10 bugün itibariyle Android 7.0 Nougat güncellemesi almaya başladı 3 yıl Google Pixel XL kutu açılışı ilk izlenim videosu 3 yıl Samsung PC pazarından emekli oluyor 3 yıl Microsoft CEO’su Satya Nadella, iPad Pro ile alay etti 3 yıl ÖTV düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? 3 yıl Çin Merkez Bankası'ndan fiziksel parayı ortadan kaldıracak çalışma 3 yıl Samsung Galaxy S8'e 256GB depolama ve butonsuz parmak izi sensörü 3 yıl FIFA 17′nin tam sürümünü ücretsiz indirin 3 yıl Cortana dijital asistan Xiaomi Android telefonlarda ön yüklü gelecek 3 yıl Otomobilde ÖTV oranları belli oldu! 3 yıl FBI dünya çapında 8000 bilgisayarı hackledi 3 yıl Samsung esnek ekranlar için yeni bir patent aldı 3 yıl Apollo'nun yazılım mühendisine büyük onur 3 yıl Snapdragon 830 sürpriz yapabilir 3 yıl Nokia'nın amiral gemisi detaylanıyor 3 yıl Xiaomi Mi Mix ön inceleme "Geleceğin telefonu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim