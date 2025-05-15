Trump'tan Apple CEO'su Tim Cook'a Hindistan uyarısı

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, Apple’ın iPhone üretimini Çin'den Hindistan’a taşıma planlarına sert çıktı. Trump, Apple CEO’su Tim Cook’a hitaben yaptığı açıklamada, Hindistan’da üretimin genişletilmesini istemediğini belirterek, “Hindistan kendi başının çaresine bakabilir” dedi.

Apple, 2026 sonuna kadar ABD pazarına yönelik tüm iPhone montaj süreçlerini Çin’den Hindistan’a taşımayı hedefliyor. Şirketin bu kararı, Trump döneminde Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan —şimdilik 90 günlüğüne durdurulan— yüzde 145’lik gümrük vergilerine karşı bir önlem niteliği taşıyor.

"Seninle bir sorunum var Tim"

Doha’da düzenlenen bir iş etkinliğinde konuşan Trump, Cook ile olan diyaloğunu kamuoyuyla paylaştı: “Ona dedim ki, dostum, sana çok iyi davranıyorum. Sen 500 milyar dolarla geliyorsun ama şimdi Hindistan'ın her yerinde inşaat yaptığını duyuyorum. Hindistan'da inşaat yapmanı istemiyorum.” Trump, Hindistan pazarı için üretim yapmak adına yatırım yapılmasında sorun olmadığını çünkü ülkede yüksek gümrük vergilerinin olduğunu da söyledi.

Trump, görüşme sonrasında Apple’ın ABD’deki üretimini artırma kararı aldığını da belirtti.

Apple, Hindistan’da iPhone üretimine ilk olarak 2017’de başladı. Başlangıçta daha düşük fiyatlı modeller üretilirken, 2023 itibarıyla amiral gemisi cihazların montajına da geçildi. 2024 mali yılında, ülkedeki iPhone üretimi yüzde 60 artarak 22 milyar dolara ulaştı. Üretimin büyük bölümü Foxconn’un ülkedeki tesislerinde gerçekleşiyor. Ayrıca Pegatron ve Tata Electronics de üretime katkı yapıyor.

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Trump, Apple ve benzeri şirketlerin üretimlerini tamamen ABD’ye kaydırmalarını istiyor. Ancak bu, Apple için neredeyse imkânsız bir senaryo. Şu anda ABD'de satılan iPhone'ların yüzde 80’i Çin’de üretiliyor. Bir iPhone’un montajında 187 tedarikçiden gelen 2.700'den fazla parça kullanılıyor ve bu tedarikçilerin yalnızca 30’u Çin dışından. Tüm üretimi ABD’ye taşımak oldukça zor ve maliyetli bir iş. Apple ise Çin’e olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken bir yandan da ABD yönetimiyle dengeli ilişkilerini koruma çabasında.

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Trump'tan Apple CEO'su Tim Cook'a Hindistan uyarısı