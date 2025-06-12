Hindistan’da Boeing 787-8 yolcu uçağı düştü: 244 yolcu taşıyordu

Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanından Londra Gatwick Havalimanına gitmek üzere yerel saatle 13.38 havalanan yolcu uçağı 5 dakika sonra irtifa kaybetti ve yerleşim yerine düştü. Uçağın düşüş anı görüntülendi.
Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, Air India firmasının AI171 numaralı seferde 232 yolcu ile 12 mürettebat olmak üzere 244 kişinin bulunduğunu açıklandı. Uçağın düşüş sebebi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
Güvenliğiyle öne çıkan Boeing 787-8 Dreamliner ilk kez ölümlü bir kazaya karıştı. Daha önce bu uçak ile motor arızası ve flap arızası olayları yaşandı fakat herhangi bir ciddi kaza gerçekleşmemişti.
Son zamanlarda yolcu uçaklarında büyük kazalar meydana geliyor. 2024 yılında 9 büyük yolcu uçağı kazası, 2025 yılında ise 5 büyük yolcu uçağı kazası yaşandı. Önceki yıllarla kıyaslandığında son ikisi senedir ciddi bir artış söz konusu.
2024'teki büyük uçak kazaları
- 9 Aralık - Jeju Air Boeing 737‑800 (Muan, Güney Kore): 181 kişi, 179 ölü
- 25 Aralık - Azerbaijan Airlines Embraer 190 (Aktau, Kazakistan): 67 kişi, 38 ölü
- 11 Ağustos - Voepass ATR‑72 (Brezilya): 62 ölü
- 24 Temmuz - Saurya Airlines CRJ‑200 (Nepal): 18 ölü, 1 sağdoğan
- 22 Ağustos - Thai Flying Service Cessna 208B (Tayland): 9 ölü
- 2 Ocak - Tokyo Haneda çarpışması: Yolcu uçağı hasar gördü ama içindekilere zarar gelmedi; sahil koruma uçağındaki 5 kişi öldü.
2025'teki büyük uçak kazaları
- 29 Ocak – Potomac Nehri çarpışması: CRJ‑700 + UH‑60 Black Hawk – 67 ölü
- 29 Ocak – South Sudan’da Beechcraft 1900 charter – 21 kişi, 20 ölü
- 6 Şubat – Alaska, Cessna 208B – 10 ölü
- 17 Mart – Honduras, Jetstream 32 – 18 kişi, 13 ölü
- 12 Haziran – Air India Boeing 787 (Ahmedabad–Londra seferi): Ölü sayısı henüz açıklanmadı.
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.