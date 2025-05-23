Sadece 6 dakikada yüzde 80 şarj olan sodyum-iyon batarya

6 dakikada %80 Şarj, 3.000’den fazla döngü
Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bilimsel araştırmalar merkezi JNCASR bünyesinde çalışan bir araştırma ekibi, sadece 6 dakikada %80 oranında şarj olabilen yeni nesil bir sodyum-iyon batarya geliştirdi. Bu batarya, 3.000'in üzerinde şarj-deşarj döngüsüne dayanabiliyor. Bu, sodyum-iyon bataryalar için bugüne dek kaydedilen en yüksek performanslardan biri olarak kayıtlara geçti.
Ekip, bu yüksek performansı sağlayabilmek için özel bir anot malzemesi tasarladı. Araştırmacılar, sodyum-iyon bataryalarda iyonların güvenli, hızlı ve verimli şekilde hareket edebilmesi için nanoyapıya sahip (çok küçük parçacıklar), karbonla kaplanmış (iletkenliği artırmak için) ve alüminyum katkılı (dayanıklılığı artırmak için) yeni anot malzemesinin büyük bir performans artışı sağladığını ortaya koydu.
Lityuma alternatif
Ayrıca sodyum-iyon bataryalar, lityum-iyon muadillerinde görülen yangın riski ve hızlı kapasite kaybı gibi sorunları minimize ediyor. Yüksek sıcaklıklarda da performansı kaybı yaşanmıyor.
Geliştirilen bu batarya, elektrikli araçlardan güneş ve rüzgar enerjisi santrallerine, insansız hava araçlarından elektriğe erişimi olmayan kırsal bölgelere kadar çok çeşitli alanlarda kullanılabilecek potansiyele sahip. Hintli araştırmacılar ortaya şimdilik akademik bir bulgu koysa da sodyum iyon bataryalar özelinde küresel şirketler de çalışıyor. Örneğin Çinli CATL firması, 500 km menzil sunan ‘Naxtra’ adlı sodyum-iyon bataryasını tanıttı. Japonya’da ise 5.000’e yakın şarj döngüsüne ulaşabilen sodyum bazlı güç bankaları geliştirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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