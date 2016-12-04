Hindistanlı "bir grup insan" 2017'de Ay'a uzay aracı indirmeye hazırlanıyor

Google'ın 2007 yılında açıkladığı Lunar X Prize yarışmasında yer alan Hindistanlı bir grup mühendis, 2017 yılı içerisinde Ay'a uzay aracı indireceklerini açıkladı. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) ile bir fırlatma anlaşmasına varan yarışmacı takım 20 milyon dolarlık ödülü kazanmaya kararlı.

"Sıradan insanlar olağanüstü bir hayal için birleştiler"

Lunar X PRIZE yarışmasına 2010 yılında katılan TeamIndus yaklaşık 5 yıldır proje üzerinde çalışıyor. Ay'a gönderecekleri gözlem aracının geliştirilmesinde artık son aşamalara kadar gelen ekip son olarak Hindistan'ın uzay ajansı ISRO'yla da anlaşmaya vardı ve böylece kalkış için de bir tarih belirlenmiş oldu. Buna göre ekibin Ay'daki değerli madenleri keşfedecek olan gözlem aracı 17 Aralık 2017 tarihinde Hindistan üretimi PSLV roketiyle beraber kalkışa geçecek.

Ayrıca Bkz.

"Bu şirket 2017'de Ay'a gidiyor; Hedef: 16 katrilyon dolar değerindeki Ay madenleri"

TeamIndus'un yarışmayı kazanmak için ne yapması gerekiyor?

http://www.space.com/34894-indian-google-lunar-x-prize-teamindus-launch-contract.html

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Google Lunar X PRIZE yarışmasındaki tek hindistanlı ekip olan TeamIndus, çoğunluğu mühendislerden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup. Girişimci Rahul Narayan'ın liderlik ettiği bu ilginç ekibin büyük bir kısmını üniversitelerinden yeni mezun olmuş genç beyinler oluşturuyor. "Sıradan insanların olağanüstü bir hayal için birleşmesi" sonucunda neler yapabileceklerini göstermek istediklerini belirten TeamIndus'un en büyük hedefiyse bir imkansızı başarıp Ay'a ulaşan ilk Hindistanlı şirket olmak.Google'ın, uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında açıkladığı Lunar X PRIZE ödülü, dünyanın her tarafından şirketlerin katılabildiği uluslararası bir yarışma. Google tarafından belirlenen kurallara göre sadece 10 yıl içerisinde, yani 2017'nin sonuna kadar Ay'a uzay aracı indirmeyi başaran ilk şirket 20 milyon dolarlık bir ödülün sahibi olacak. Bu şirketin ayrıca uzay aracını yüzeyde 500 metre hareket ettirip Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar da göndermesi gerekiyor.Lunar X PRIZE yarışmasında başlangınçta 34 farklı aday şirket bulunsa da bugün itibariyle yarışmaya devam eden şirket sayısı 16'ya düştü. Bu 16 şirketin arasından ise yalnızca 4'ü (Moon Express, Team SpaceIL, Synergy Moon ve Team Indus) 2017 yılı için bir roket firmasıyla fırlatma anlaşmasına varabildi. Yarışmaya devam etmek isteyen diğer 12 firmanınsa bu ayın sonuna kadar Google'a roket anlaşmalarını onaylatmaları gerekiyor.Tüm ekiplerin kıyayısa bir mücadele içerisinde olduğu bu ilginç yarışmayı kimin kazanacağını kestirmek şu an için çok zor. Kalkış tarihini biraz geç bir güne ayarlayan TeamIndus bu anlamda Moon Express veya SpaceIL'e oranla biraz geride kalıyor; ancak ekibin seçtiği güvenilir roket(PSLV) ve güvenilir partneri de(ISRO) unutmamak gerek. Bakalım Ay'a iniş yapmayı başaran ilk özel şirket kim olacak.