Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mars yolculuğu için yeni nükleer roket tasarımı geliştirildi

    Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni nükleer roket konsepti, sıvı uranyumla yakıtı ısıtarak Mars yolculuğunu yarıya indirebilir. Bu sayede Mars seyahati 6 aya düşebilir.

    Mars yolculuğu için yeni nükleer roket tasarımı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Ohio State University mühendisleri, Mars’a yolculuk süresini yarı yarıya azaltabilecek yeni bir nükleer roket konsepti üzerinde çalışıyor. Geliştirilen sistem, sıvı uranyumu roket yakıtını ısıtmak için kullanıyor ve bu sayede daha hızlı ve verimli bir nükleer itki sağlıyor.

    NASA ve özel sektör ortakları Ay ve Mars’ta düzenli insan varlığını tesis etmeyi hedefliyor. Ancak uzay yolculuğunun geleceği, araçları daha hızlı ve uzun mesafelere itebilecek motorların geliştirilmesine bağlı. Bu noktada nükleer termal itki teknolojisi, hem seyahat süresini önemli ölçüde kısaltmayı hem de daha ağır yükleri taşımayı mümkün kılabilecek yeni motor çözümleri arasında ön plana çıkıyor.

    Nükleer itki ile hızlanmış yolculuk

    Nükleer itki, bir nükleer reaktörü kullanarak sıvı yakıtı aşırı sıcaklıklara ısıtıyor. Bu yakıt gaz haline dönüştürülerek nozuldan dışarı atılıyor ve itki oluşturuyor. Yeni geliştirilen motor konsepti olan santrifüj nükleer termal roket (CNTR) ise yakıtı doğrudan sıvı uranyum ile ısıtıyor. Bu yöntem hem klasik kimyasal roketlerden hem de diğer nükleer itki motorlarından daha yüksek verimlilik vaat ediyor.

    Eğer CNTR başarılı olursa gelecekteki uzay araçları daha az yakıtla daha uzun mesafeleri kat edebilecek. Geleneksel kimyasal motorlar belirli miktarda yakıttan yaklaşık 450 saniye itki sağlarken (özgül itici kuvvet/ özgül itiş gücü), nükleer itki motorları yaklaşık 900 saniyeye ulaşabiliyor. CNTR ile bu değer daha da yükselebilir. Araştırmacılara göre bu sayede klasik sistemlerle 1 yıl sürecek Mars yolculuğu 6 aya düşebilir.

    Bununla birlikte CNTR sadece daha hızlı seyahat sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda amonyak, metan, hidrazin veya propan gibi uzayda bulunan yakıtları da kullanabilecek. Bu sayede asteroitler veya diğer gök cisimlerinden yakıt temini mümkün olabilecek. Ancak konsept halen geliştirme aşamasında. Mühendisler, motorun başlatma, durdurma ve çalışma süreçlerinde oluşabilecek istikrarsızlıkları önlemeye çalışıyor ve sıvı uranyum kaybını minimize etmenin yollarını arıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adamın dibi ne demek hemen ishal olmak için muska açılırsa ne olur golf en çok tutulan modeli hangisi beylikdüzünden kadıköye nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum