Bu şirket 2017'de Ay'a gidiyor; Hedef: 16 katrilyon dolar değerindeki Ay madenleri

ABD'li firma Moon Express Ay'a iniş yapan tarihin ilk özel şirketi olmak istiyor. Ay'a gitmek için gereken izni ABD devletinden nihayet koparmayı başaran Moon Express, 2017 yılı itibariyle derin uzay seyahatine çıkan ilk özel şirket olarak tarihe geçecek.

Google'ın yarışmasını kazanmaya çalışıyorlar 2010 yılında 26 farklı Silikon Vadisi girişimcisi ve mühendis tarafından temelleri atılan Moon Express, aslında Google'ın düzenlediği bir yarışmayı kazanmaya çalışıyor. Google'ın 30 milyon dolarlık bir ödülle 2007 yılında açıkladığı Google Lunar X PRIZE isimli bu yarışmayı sadece 10 yıl içerisinde, yani 2017'nin sonuna kadar Ay'a uzay aracı indirmeyi başaran ilk şirket kazanacak. Bu şirketin ayrıca uzay aracını yüzeyde 500 metre hareket ettirip Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar da göndermesi gerekiyor.



Google Lunar X PRIZE dünyanın her tarafından şirketlerin katılabildiği uluslararası bir yarışma. Başlangıçta 34 farklı aday şirket bulunsa da bugün itibariyle yarışmaya devam eden şirket sayısı 16'ya düştü. Bu 16 şirketin arasından ise yalnızca 2'si (Moon Express ve Team SpaceIL) 2017 yılı için bir roket firmasıyla fırlatma anlaşmasına varabildi. Fırlatma için izin alabilen tek şirketse tahmin edebileceğiniz üzere Moon Express. Yani bir başka deyişle Moon Express şu an için yarışmanın favorisi durumunda.

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Tam Boyutta Gör 10 milyon dolardan daha az bir maliyetle Ay'a gitmek Moon Express'in 3 kurucusundan biri olan Naveen Jain, teknolojinin gelişmesiyle beraber uzay yolculuklarının artık çok daha ucuza yapılabildiğini söylüyor. Geliştirdikleri MX-1 uzay aracının küçük boyutlarına rağmen yüksek fonsiyonellik vaadettiğini söyleyen Jain, NASA'nın önceleri milyarlarca dolar harcayarak hayata geçirdiği görevlerin artık 10 milyon dolardan daha az bir maliyetle gerçekleştirilebildiğini belirtti..



Şirketin maliyet konusundaki en büyük stratejik hamlesiyse Rocket Labs isimli Yeni Zelanda'lı bir roket firmasıyla anlaşmak olmuş. Uzay araştırmalarındaki fırlatma maliyetlerini çok ucuza indirmek adına lityum polimer baterilerle çalışan dünyanın ilk roketi Electron'u geliştiren şirket, yepyeni bir itki sistemi geliştirerek fırlatma ücretini 4.9 milyon dolara indirmiş. Rocket Labs'ın belirlediği bu fiyat SpaceX'in fırlatma maliyetlerine oranla tam 22 kat daha ucuz.



Rocket Labs aslında Electron isimli bu roketi henüz test etmiş de değil. "Bu durum Moon Express'in Ay planları için bir problem oluşturabilir mi?" şeklinde gelen bir soruya Naveen Jain, "SpaceX'in

"Daha önce kimsenin yüzmediği sularda yüzüyoruz." Federal Havacılık Kurulu'na 8 Nisan tarihinde başvuru yapan Moon Express'in izni o tarihten yaklaşık 4 ay sonra çıktı. Şirketin kurucu ortaklarından CEO Bob Richards bu gecikme hakkında,"daha önce hiç sorulmayan sorular sorduk bu da işlem süresini artırdı." ifadelerini kullanırken devlet içerisinde bu duruma karşı çıkan hiç kimsenin olmadığını da sözlerine ekledi. Richards son olarak,"Daha önce kimsenin yüzmediği sularda yüzüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Moon Express'in 3 kurucusundan biri olan Naveen Jain, teknolojinin gelişmesiyle beraber uzay yolculuklarının artık çok daha ucuza yapılabildiğini söylüyor. Geliştirdikleri MX-1 uzay aracının küçük boyutlarına rağmen yüksek fonsiyonellik vaadettiğini söyleyen Jain, NASA'nın önceleri milyarlarca dolar harcayarak hayata geçirdiği görevlerin artık 10 milyon dolardan daha az bir maliyetle gerçekleştirilebildiğini belirtti..Şirketin maliyet konusundaki en büyük stratejik hamlesiyse Rocket Labs isimli Yeni Zelanda'lı bir roket firmasıyla anlaşmak olmuş. Uzay araştırmalarındaki fırlatma maliyetlerini çok ucuza indirmek adına lityum polimer baterilerle çalışan dünyanın ilk roketi Electron'u geliştiren şirket, yepyeni bir itki sistemi geliştirerek fırlatma ücretini 4.9 milyon dolara indirmiş. Rocket Labs'ın belirlediği bu fiyat SpaceX'in fırlatma maliyetlerine oranla tam 22 kat daha ucuz.Rocket Labs aslında Electron isimli bu roketi henüz test etmiş de değil. "Bu durum Moon Express'in Ay planları için bir problem oluşturabilir mi?" şeklinde gelen bir soruya Naveen Jain, "SpaceX'in Falcon Heavy roketi de henüz hiç test edilmedi ancak şimdiden özel uzay sektöründeki birçok insan Falcon Heavy'yi kullanmak için planları yapmış durumda. Buna da aynı gözle bakıyorum. Rocket Labs'a güvenimiz tam; ancak bir problem ortaya çıksa dahi alternatif planlarımız da hazır. SpaceX, Blue Origin gibi şirketlerin veya Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkelerin roketlerini de kullanabiliriz." şeklinde konuştu.Federal Havacılık Kurulu'na 8 Nisan tarihinde başvuru yapan Moon Express'in izni o tarihten yaklaşık 4 ay sonra çıktı. Şirketin kurucu ortaklarından CEO Bob Richards bu gecikme hakkında,"daha önce hiç sorulmayan sorular sorduk bu da işlem süresini artırdı." ifadelerini kullanırken devlet içerisinde bu duruma karşı çıkan hiç kimsenin olmadığını da sözlerine ekledi. Richards son olarak,"Daha önce kimsenin yüzmediği sularda yüzüyoruz." ifadelerine yer verdi.

http://www.popsci.com/how-first-private-landing-on-moon-could-move-humanity-forward

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Ay inişini 2017'in son aylarında planlayan Moon Express, bu görev için MX-1 isimli hidrojen peroksitten güç alan çok hafif bir uzay aracını hazırlıyor. Şirket, "Uzayın iPhone'u" olarak tanımladığı MX-1 uzay aracıyla birlikte Ay'daki helyum 3 gibi inanılmaz değerli mineralleri ve suları keşfetmek istiyor. Moon Express'in uzun vadedeki planıysa bu değerli madenleri çıkarıp Dünya'ya getirmek.Popular Science'a konuşan şirket kurucularından Naveen Jain Ay'daki minerallerin şu anki tahminlerle 16 katrilyon dolar değerinde olduğunu belirtiyor. Ay yüzeyindeki kratelerin asteroit çarpmaları sonucunda oluştuğunu hatırlatan Jain,"Asteroitlerin değerli madenlerle dolu olduğunu zaten biliyoruz. Öyleyse neden tek bir asteroit yerine birçok asteroitin hedefi olan Ay'a gitmeyelim?" ifadelerini kullandı.