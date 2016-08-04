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Bu şirket 2017'de Ay'a gidiyor; Hedef: 16 katrilyon dolar değerindeki Ay madenleri

2017'de Ay'a gitmek isteyen Moon Express gereken izni sonunda aldı. Ay'a iniş yapan ilk şirket olmayı başararak Google'ın yarışmasını kazanmayı hedefleyen firma Ay'daki madenlere de göz dikmiş durumda
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
13,7b
1
55
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD'li firma Moon Express Ay'a iniş yapan tarihin ilk özel şirketi olmak istiyor. Ay'a gitmek için gereken izni ABD devletinden nihayet koparmayı başaran Moon Express, 2017 yılı itibariyle derin uzay seyahatine çıkan ilk özel şirket olarak tarihe geçecek.

Google'ın yarışmasını kazanmaya çalışıyorlar

2010 yılında 26 farklı Silikon Vadisi girişimcisi ve mühendis tarafından temelleri atılan Moon Express, aslında Google'ın düzenlediği bir yarışmayı kazanmaya çalışıyor. Google'ın 30 milyon dolarlık bir ödülle 2007 yılında açıkladığı Google Lunar X PRIZE isimli bu yarışmayı sadece 10 yıl içerisinde, yani 2017'nin sonuna kadar Ay'a uzay aracı indirmeyi başaran ilk şirket kazanacak. Bu şirketin ayrıca uzay aracını yüzeyde 500 metre hareket ettirip Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar da göndermesi gerekiyor.

Google Lunar X PRIZE dünyanın her tarafından şirketlerin katılabildiği uluslararası bir yarışma. Başlangıçta 34 farklı aday şirket bulunsa da bugün itibariyle yarışmaya devam eden şirket sayısı 16'ya düştü. Bu 16 şirketin arasından ise yalnızca 2'si (Moon Express ve Team SpaceIL) 2017 yılı için bir roket firmasıyla fırlatma anlaşmasına varabildi. Fırlatma için izin alabilen tek şirketse tahmin edebileceğiniz üzere Moon Express. Yani bir başka deyişle Moon Express şu an için yarışmanın favorisi durumunda.
Ayrıca Bkz. "Mars'a gitmenin maliyeti ne? İşte SpaceX'in harcayacağı para"

Ay'daki 16 katrilyon dolarlık madenin peşindeler (16.000.000.000.000.000$)

Ay inişini 2017'in son aylarında planlayan Moon Express, bu görev için MX-1 isimli hidrojen peroksitten güç alan çok hafif bir uzay aracını hazırlıyor. Şirket, "Uzayın iPhone'u" olarak tanımladığı MX-1 uzay aracıyla birlikte Ay'daki helyum 3 gibi inanılmaz değerli mineralleri ve suları keşfetmek istiyor. Moon Express'in uzun vadedeki planıysa bu değerli madenleri çıkarıp Dünya'ya getirmek.

Popular Science'a konuşan şirket kurucularından Naveen Jain Ay'daki minerallerin şu anki tahminlerle 16 katrilyon dolar değerinde olduğunu belirtiyor. Ay yüzeyindeki kratelerin asteroit çarpmaları sonucunda oluştuğunu hatırlatan Jain,"Asteroitlerin değerli madenlerle dolu olduğunu zaten biliyoruz. Öyleyse neden tek bir asteroit yerine birçok asteroitin hedefi olan Ay'a gitmeyelim?" ifadelerini kullandı.

10 milyon dolardan daha az bir maliyetle Ay'a gitmek

Moon Express'in 3 kurucusundan biri olan Naveen Jain, teknolojinin gelişmesiyle beraber uzay yolculuklarının artık çok daha ucuza yapılabildiğini söylüyor. Geliştirdikleri MX-1 uzay aracının küçük boyutlarına rağmen yüksek fonsiyonellik vaadettiğini söyleyen Jain, NASA'nın önceleri milyarlarca dolar harcayarak hayata geçirdiği görevlerin artık 10 milyon dolardan daha az bir maliyetle gerçekleştirilebildiğini belirtti..

Şirketin maliyet konusundaki en büyük stratejik hamlesiyse Rocket Labs isimli Yeni Zelanda'lı bir roket firmasıyla anlaşmak olmuş. Uzay araştırmalarındaki fırlatma maliyetlerini çok ucuza indirmek adına lityum polimer baterilerle çalışan dünyanın ilk roketi Electron'u geliştiren şirket, yepyeni bir itki sistemi geliştirerek fırlatma ücretini 4.9 milyon dolara indirmiş. Rocket Labs'ın belirlediği bu fiyat SpaceX'in fırlatma maliyetlerine oranla tam 22 kat daha ucuz.

Rocket Labs aslında Electron isimli bu roketi henüz test etmiş de değil. "Bu durum Moon Express'in Ay planları için bir problem oluşturabilir mi?" şeklinde gelen bir soruya Naveen Jain, "SpaceX'in Falcon Heavy roketi de henüz hiç test edilmedi ancak şimdiden özel uzay sektöründeki birçok insan Falcon Heavy'yi kullanmak için planları yapmış durumda. Buna da aynı gözle bakıyorum. Rocket Labs'a güvenimiz tam; ancak bir problem ortaya çıksa dahi alternatif planlarımız da hazır. SpaceX, Blue Origin gibi şirketlerin veya Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkelerin roketlerini de kullanabiliriz." şeklinde konuştu.

"Daha önce kimsenin yüzmediği sularda yüzüyoruz."

Federal Havacılık Kurulu'na 8 Nisan tarihinde başvuru yapan Moon Express'in izni o tarihten yaklaşık 4 ay sonra çıktı. Şirketin kurucu ortaklarından CEO Bob Richards bu gecikme hakkında,"daha önce hiç sorulmayan sorular sorduk bu da işlem süresini artırdı." ifadelerini kullanırken devlet içerisinde bu duruma karşı çıkan hiç kimsenin olmadığını da sözlerine ekledi. Richards son olarak,"Daha önce kimsenin yüzmediği sularda yüzüyoruz." ifadelerine yer verdi.
 

http://www.popsci.com/how-first-private-landing-on-moon-could-move-humanity-forward Yorum Yaz
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Sanat Günesi 3 yıl en beğenilen
Biz daha kıçımızın dibindeki madenleri çıkartacak teknolojiyi üretemiyorken, adamlar uzayda maden aramaya başlamış bile. Ay'ı sömürse ne olur arkadaş onu anlamadım ben, neden karşı çıkıyorsunuz ? Dünyadaki madenler sınırsız değil, adamlarda dünya dışında arıyorlar ki ileride buldukları dolaylı yoldan bizede lazım olacak. Oturdukları yerden boş boş eleştirenler ne yapıyor peki ?

Edit: İmla
Biz daha kıçımızın dibindeki madenleri çıkartacak teknolojiyi üretemiyorken, adamlar uzayda maden aramaya başlamış bile. Ay'ı sömürse ne olur arkadaş onu anlam...
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gcb1903 3 yıl
Heh tam oldu. Sömürün bi orası kalmıştı. Bozun dengesini her yerin. İnsanların önüne yem de atarsınız " geri dönüşümlü roket " diye. İki de rüzgar gülü ile bir güneş tarlası kurarsınız kitleler sizi insanlığı düşünen hayır kurumu olarak görmeye devam eder.
Heh tam oldu. Sömürün bi orası kalmıştı. Bozun dengesini her yerin. İnsanların önüne yem de atarsınız " geri dönüşümlü roket " diye. İki de rüzgar gülü ile bir ...
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Lews Therin Telamon 3 yıl
Klasik sömürme muhabbeti. Yav bırakın sömürsünler canlı yok bişey yok kimseye zararı yok. Dünyanın kaynakları bitince mağaralara mı döneceğiz?
1 Yanıt Yanıtla +22
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Merkur 3 ay
diken.com.tr/...
Özel sektör destekli bir ekip ilk kez Ay'a gidiyor - Diken
Levent Gültekin
2 dakika
İsrailli biliminsanlarından oluşan bir ekibin bu hafta Ay’a yapacağı yolculuk tarihteki ilk özel sektör destekli uzay yolculuğu olacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İbranicede ‘doğuş’ ve ‘başlangıç’ anlamlarına gelen Beresheet adlı uzay aracı, cuma günü Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.
The Guardian’da yer alan habere göre Ay’ın yüzeyinden veri toplayacak uzay aracı ve biliminsanları ekibi, kar amacı gütmeyen SpaceIL tarafından finanse ediliyor. Öte yandan İsrail’in devlete ait hava-uzay şirketi Aerospace Industries de (IAI) ortaklığın bir parçası.
İsrail Ay’a ulaşan dördüncü ülke olacak
“Sonsuza dek ayın yüzeyinde kalacak” denen Beresheet 100 milyon dolara mal olacak. Şimdiye kadar Ay’a ulaşabilen Rusya, ABD ve Çin yüz milyonlarca dolar harcadı. Görev tamamlanırsa İsrail Ay’a ulaşan dördüncü ülke olacak.
Bozuk para büyüklüğünde bir dizi dijital dosya içeren ‘zaman kapsülü’ de Ay’a Beresheet ile gidecek. Habere göre bu zaman kapsülünde kutsal kitap, çocukların çizdiği resimler, İsrail’in ulusal marşı ve bayrağı ve Yahudi soykırımından kurtulanların hatıraları da var.
2011’de temali atılan SpaceIL, Google Lunar XPrize ödülünü kazanmak amacıyla kurulmuştu. Bu ödül özel sektör desteğiyle Ay’a gidecek ve yeryüzüne görüntüler gönderecek bir ekibe 30 milyon dolar destek sağlayacaktı. Yarışmayı kazanamasa da SpaceIL çalışmalarını sürdürdü ve Güney Afrika doğumlu İsrailli milyarder Morris Kahn ekibi desteklemeye karar verdi.
Ekibe İsrailli fon yöneticisi Miriam Adelson ve casino sahibi de toplam 24 milyon dolar bağış yaptı.
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The Ace of Spades 2 yıl
Helyum 3 diğer Helyum izotopları aksine reaksiyon eğilimindedir ;
D + 3He → 4He (3,7 MeV) + p (14,7 MeV)
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likeablex 2 yıl
Adamlar Ay da keşfedilmedik yer bırakmadı. Biz ise yüzeye bakmakla yetiniyoruz. :) youtube.com/...
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ErTuFx 3 yıl
Radyasyonlu madenleri dünyaya getirip islemek Dünyanin dengesini bozar
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Onvious 3 yıl
Yav hangi lafa ile somurge diyorsunuz? Adamlar neyi somuruyor? Ay daki kayalari mi ? Millet gider mersine biz gideriz tersine
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20likcivi 3 yıl
Birleşmiş milletler anlaşmasına göre her ülke aya gidebilir.Yani ilk giden kazanır dostlar bu böyledir. Avel avel bakıcağına yap sende git?
Bu arada ben özel şirketlerin gitmesini destekliyorum. Sonuç olarak bu madenler dünya ekonomisine girecek. Pahalı madenler ucuzlayacak belki başka çok yeni teknolojilerin gelişmesini sağlayacak.
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umut_baris 3 yıl 20likcivi
20likcivi

Birleşmiş milletler anlaşmasına göre her ülke aya gidebilir.Yani ilk giden kazanır dostlar bu böyledir. Avel avel bakıcağına yap sende git?

Bu arada ben özel şirketlerin gitmesini destekliyorum. Sonuç olarak bu madenler dünya ekonomisine girecek. Pahalı madenler ucuzlayacak belki başka çok yeni teknolojilerin gelişmesini sağlayacak.

Uzaya gitmek amfi devresi yapmak kadar kolaydı zaten.

Avel avel bakmakmış. Sen kendine bak önce.
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DH Misafiri 3 yıl
Ay'a bakanlar artık kulevinç izleceyecek işe bak bizim ise ülke olarak hedefimiz tokinin ayda düşük gelirlilere konut yapması olur sanırım:)))
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Umutcan 3 yıl
Ülkemizdeki madenlerimizi bile İngiliz ve ABD firmaları çıkarıyor.
İlk adımda onlardan kurtulsak yeterli ülkemiz açısından.
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kadirirdem 3 yıl
Güle Güle...
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edi_büdü 3 yıl
adamlar maden için aya gitmeye bile ugraşıyor. türkiye ile niye ugraşmasın.
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