Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fotoğrafı çekilen ilk kara delikte beklenmedik bir değişiklik yaşandı

    EHT teleskobu M87* karadeliğinin etrafındaki manyetik alanların yön değiştirdiğini ve madde jetinin temelini net bir şekilde görüntüledi. Karadelik fiziğinde çarpıcı yeni bulgular ortaya çıktı.

    Gözlemlenen ilk kara delikte beklenmedik bir değişiklik yaşandı Tam Boyutta Gör
    Astronomlar, insanlık tarihinin ilk kez görüntülediği süper kütleli karadelik M87* için yeni ve çarpıcı görüntüler elde etti. Event Horizon Telescope (EHT) tarafından çekilen bu görüntüler, Dünya’dan yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıktaki karadeliğin etrafındaki manyetik alanların dört yıl içinde yön değiştirdiğini ortaya koydu.

    Messier 87, büyülemeye devam ediyor

    Yeni gözlemler, Messier 87 gökadasının merkezindeki M87* süper kütleli kara deliğin çevresinde oluşan ve neredeyse ışık hızında uzaya fışkıran madde jetinin temelini de net bir şekilde gösteriyor. Jetin, karadeliğin “olay ufku” olarak bilinen parlak halka ile bağlantılı olduğu belirlendi. Bu bulgular, süper kütleli karadeliklerin etrafındaki aşırı koşullarda maddenin davranışını anlamak için bilim insanlarına yeni yollar açıyor.

    M87* karadeliğinin ilk fotoğrafı 10 Nisan 2019’da EHT ekibi tarafından yayımlanmıştı.

    EHT ekibinden Jongho Park, “Polarizasyon modelinin 2017'den 2021'e doğru yönünün değişmesi tamamen beklenmedik bir durumdu. Bu, modellerimizi sorgulamaya itiyor ve olay ufkunun yakınında hala anlamadığımız çok şey olduğunu gösteriyor.” dedi.

    Gözlemler, 2017’de 6,5 milyar Güneş kütlesine sahip karadeliğin etrafında süper ısınmış ve güçlü manyetik alanlarla dolu plazmanın bir yönde aktığını, 2018’de sakinleştiğini, 2021’de ise yönünü tersine çevirerek spiral hareket ettiğini ortaya koydu. Ancak tüm plazma özelliklerinin değişmediği de dikkat çekti.

    Gözlemlenen ilk kara delikte beklenmedik bir değişiklik yaşandı Tam Boyutta Gör
    M87 galaksisinin merkezindeki süper kütleli karadeliğin etrafındaki plazma diskinin simülasyonu, güçlü manyetik alanların maddeyi geri ittiğini ve ışık hızına yakın jetler fırlattığını gösteriyor.

    Halka boyutu yıllar boyunca sabit kaldı ve Einstein’ın genel görelilik kuramının öngördüğü karadelik gölgesi doğrulandı, ancak polarizasyon modeli önemli ölçüde değişti. Bu, olay ufkuna yakın bölgede plazmanın dinamik ve karmaşık olduğunu gösterirken mevcut teorik modellerimizin sınırlarını da zorluyor.

    Kara deliğin etrafı kaotik

    Gözlemlenen ilk kara delikte beklenmedik bir değişiklik yaşandı Tam Boyutta Gör
    Plazmanın değişen polarizasyonu, M87* çevresinde evrimleşen ve türbülanslı bir ortam olduğunu gösteriyor. Bu durum, karadeliğin çevresindeki maddeyi nasıl yuttuğunu da etkileyebilir. Polarizasyonun tersine dönme nedeni henüz net değil ancak plazmanın manyetik yapısı ile dış etkilerin bir kombinasyonunun rol aldığı düşünülüyor.

    Ek olarak yeni görüntüler sayesinde araştırmacılar, M87*’den fışkıran parçacık jetinin temelini EHT ile ilk kez net bir şekilde belirleyebildi. Bu, süper kütleli karadeliklerin galaksileri şekillendirmede nasıl enerji aktardığını anlamak açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    damar yolu açılan kolda ağrı nasıl geçer iran araba fiyatları 2025 based ne demek motor subap arızası maliyeti digisms dolandırıcılığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum