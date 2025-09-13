Yıldızlararası abartı: NASA, “yabancı medeniyetten gelmiş nesne” iddiasını reddetti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör NASA, Harvard Üniversitesi’nden bir astronomun, Güneş Sistemi dışından gelen bir cismin uzak bir medeniyetin eseri olabileceği yönündeki iddiasını çürüttü. Astronom Avi Loeb, Temmuz ayında yayımladığı bir makalede önümüzdeki ay Mars’a yakın geçiş yapacak 3I/Atlas adlı cismin yapay bir nesne olabileceğini öne sürmüştü.

“Hedefi Dünya olabilir”

Harvard Üniversitesi Galileo Projesi’nin başında bulunan Loeb, Dünya dışı zeka izlerini araştırıyor. Loeb, 3I/Atlas’ın gözlemlerinde geleneksel kuyruklu yıldızlarda görülen gaz ve toz kuyruklarının bulunmadığını ve cismin alışılmadık bir yörüngede hareket ettiğini belirterek bunun “aktif zekaya sahip teknolojik bir yapı” olabileceğini savundu.

Loeb, blog yazısında, cismin ilerleyen tarihlerde Güneş’in arkasında gizlendiği sırada Dünya’ya “kötü niyetli bir yaklaşım” yapma olasılığını dahi dile getirdi: “Bu hipotez doğru çıkarsa, sonuçları insanlık için potansiyel olarak korkunç olabilir ve savunma önlemlerinin alınmasını gerektirebilir, ancak bunlar beyhude kalabilir.”

NASA iddiaları reddediyor

Tam Boyutta Gör Ancak NASA uzmanları bu iddialara temkinli yaklaşıyor. Uzay ajansı, 3I/Atlas’ı hem yerden hem de uzay teleskoplarıyla yakından inceliyor ve cismin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurguluyor.

NASA’nın Güneş Sistemi küçük cisimler baş bilim insanı Tom Statler, cismin davranışlarının bilinen kuyruklu yıldızlarla büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirtti. Statler, yaptığı açıklamada “Güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlardan biraz farklı bazı ilginç özellikleri var ancak bir kuyruklu yıldız gibi davranıyor. Dolayısıyla kanıtlar bu nesnenin doğal bir cisim olduğunu gösteriyor. Bu bir kuyruklu yıldız.” dedi.

Hubble Uzay Teleskobu görüntülerine göre 3I/Atlas 5,6 kilometre genişliğinde ve saatte 209 bin kilometre hızla hareket ediyor. Bu da onu Güneş Sistemi’ni ziyaret eden en hızlı cisim haline getiriyor.

3I/Atlas, önümüzdeki aylarda gezegenlerin konumları nedeniyle Dünya’ya yaklaşık 274 milyon kilometreden daha yakın geçmeyecek. Ancak Mars, Jüpiter ve Venüs’e yakın geçişler yapacak. Bilim insanları, yıldızlararası kuyruklu yıldızların keşfinin Güneş Sistemi dışındaki gezegen sistemlerinin doğasına doğrudan bakış imkânı sunduğunu belirtiyor.

Bu arada 3I/Atlas, sistemimize giren ilk yıldızlararası nesne değil. Zaten başındaki 3 takısı da ona işaret ediyor. Daha önce 2017 yılında ‘Oumuamua (1I/ʻOumuamua) ve 2019 yılında da 2I/Borisov adında iki yıldızlararası cisim daha keşfedilmişti.

