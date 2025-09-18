Elon Musk: İnsanlık 2055’te Mars’ta yerleşebilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde düzenlenen All-In Summit’te yaptığı konuşmada, Kızıl Gezegen’e kalıcı yerleşimin artık bir hayal olmadığını, önümüzdeki 30 yıl içinde yani 2055’e kadar gerçekleşebileceğini vurguladı.

Musk’a göre bunun için her iki yılda bir gerçekleşen uygun fırlatma pencerelerinde Mars’a gönderilecek yük miktarının katlanarak artması gerekiyor. Çünkü bir Mars kolonisi, sadece yaşam alanlarından ibaret olmayacak, aynı zamanda tarım yapabilecek altyapıya, yakıt üretim sistemlerine ve elektronikten roketlere kadar bir uygarlığın tüm temel bileşenlerine ihtiyaç duyacak.

Neden iki yılda bir diye düşünenler için; Dünya ve Mars, gezegenler arası görevler için sadece 26 ayda bir uygun şekilde hizalanıyor.

Starship ile Mars’a doğru

Tam Boyutta Gör Bu vizyonun merkezinde, SpaceX’in geliştirdiği Starship bulunuyor. Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship, Super Heavy adlı dev bir itici ve “Ship” adı verilen ikinci aşamadan oluşuyor. Her iki bölüm de tamamen yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanıyor. Her iki roket de sıvı oksijen ve sıvı metanla çalışıyor. Bu yakıtlar Mars’ta üretilebileceği için uzun vadeli kolonileşme açısından kritik önem taşıyor.

Starship bugüne kadar 10 kez entegre şekilde uçtu ve son denemede ilk kez yük taşıma görevini başarıyla tamamladı. Musk, sıradaki testin Version 2 tasarımının son uçuşu olacağını, ardından Raptor 3 motorlarıyla donatılmış radikal değişikliklere sahip Version 3’e geçileceğini açıkladı. Bu yeni versiyon, 100 tondan fazla yükü yörüngeye çıkarabilecek kapasiteye sahip olacak.

Isı kalkanlarının önemi büyük

Tam Boyutta Gör Musk, Starship’in geleceği için en kritik konunun ısı kalkanının yeniden kullanılabilir hale getirilmesi olduğunu belirtti. Uzay Mekiği’nin kalkanlarının her uçuş sonrası aylarca onarım gerektirdiğini hatırlatan Musk, “Hiç kimse tam olarak yeniden kullanılabilir bir yörünge ısı kalkanı yapmadı. Uzay Mekiği’nin ısı kalkanı her uçuştan sonra dokuz ay süren onarımdan geçmek zorundaydı.” diyerek zorluğun büyüklüğüne dikkat çekti. Buna rağmen, gelecek yıl hem Super Heavy’nin hem de Ship’in yakalanarak tekrar kullanılabileceğini ve bununla birlikte yüzlerce tonluk yüklerin yörüngeye çıkarılabileceğini öngörüyor.

Musk, Mars hedefinin yalnızca keşif değil, insanlığın geleceği için bir “sigorta” olduğunu ifade ediyor. Ona göre, Dünya’da yaşanabilecek bir felaket durumunda uygarlığın devamı için Mars’ta kendi kendine yetebilen bir koloni kurulması şart.

Musk, Starship Versiyon 3'ün Versiyon 2'nin 121 metrelik yüksekliğine kıyasla yaklaşık 124,4 metre yüksekliğinde olacağını söyledi. Versiyon 3, Mars'a uçabilen aracın ilk versiyonu olacak ve SpaceX, gelecek yıl bu araçla Kızıl Gezegen'e ilk insansız test uçuşlarını başlatmayı umuyor. Ancak Musk, Starship için nihai yüksekliğin 142 metreye ulaşabileceğinin de altını çizdi.

