Elon Musk: İnsanlık 2055’te Mars’ta yerleşebilir

Musk’a göre bunun için her iki yılda bir gerçekleşen uygun fırlatma pencerelerinde Mars’a gönderilecek yük miktarının katlanarak artması gerekiyor. Çünkü bir Mars kolonisi, sadece yaşam alanlarından ibaret olmayacak, aynı zamanda tarım yapabilecek altyapıya, yakıt üretim sistemlerine ve elektronikten roketlere kadar bir uygarlığın tüm temel bileşenlerine ihtiyaç duyacak.
Neden iki yılda bir diye düşünenler için; Dünya ve Mars, gezegenler arası görevler için sadece 26 ayda bir uygun şekilde hizalanıyor.
Starship ile Mars’a doğru
Starship bugüne kadar 10 kez entegre şekilde uçtu ve son denemede ilk kez yük taşıma görevini başarıyla tamamladı. Musk, sıradaki testin Version 2 tasarımının son uçuşu olacağını, ardından Raptor 3 motorlarıyla donatılmış radikal değişikliklere sahip Version 3’e geçileceğini açıkladı. Bu yeni versiyon, 100 tondan fazla yükü yörüngeye çıkarabilecek kapasiteye sahip olacak.
Isı kalkanlarının önemi büyük
Musk, Mars hedefinin yalnızca keşif değil, insanlığın geleceği için bir “sigorta” olduğunu ifade ediyor. Ona göre, Dünya’da yaşanabilecek bir felaket durumunda uygarlığın devamı için Mars’ta kendi kendine yetebilen bir koloni kurulması şart.
Musk, Starship Versiyon 3'ün Versiyon 2'nin 121 metrelik yüksekliğine kıyasla yaklaşık 124,4 metre yüksekliğinde olacağını söyledi. Versiyon 3, Mars'a uçabilen aracın ilk versiyonu olacak ve SpaceX, gelecek yıl bu araçla Kızıl Gezegen'e ilk insansız test uçuşlarını başlatmayı umuyor. Ancak Musk, Starship için nihai yüksekliğin 142 metreye ulaşabileceğinin de altını çizdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.