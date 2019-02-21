Hizmet sektörü için çözüm üreten teknoloji girişimlerine yönelik ödül programı başlatıldı

Metro ile Amerikalı perakende şirketi Target hizmet sektöründe faydalı olabilecek teknoloji girişimlerine yatırım desteği sağlamak amacıyla türünün tek örneği Global Retail Accelerator Yarışması’nı hayata geçiriyor.

Metro Target Accelerator nedir?

Metro’nun dünya genelinde çalıştığı iki milyondan fazla restoran, otel ve işletme mutfaklarına köprü olan Metro Target Accelerator’a katılmak isteyen girişimciler, 24 Şubat 2019 Pazar gününe kadar başvuruda bulunabiliyor.

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24 Şubat Pazar günü tamamlanacak başvuruların ardından tüm dünyadan 10 proje seçilecek. Metro Target Accelerator’da kazanan 10 girişimci, Berlin ve Minneapolis’te 14 hafta sürecek bir eğitim programında fikirlerini Metro, Target ve Techstars’ın eşsiz kaynaklarıyla geliştirme ve 120 bin dolara kadar yatırım desteği alma imkânı bulacak.

Yarışma kapsamında lojistikten gıda teknolojisine, finansal teknoloji çözümlerinden mobil çözümlere kadar her türlü teknoloji ile otel, restoran, kafe ve işletme mutfaklarına katma değer sağlayacak çözümler değerlendirilecek. Yarışmaya başvurmak isteyen girişimciler, projelerini İngilizce olmak kaydıyla https://metro-target-accelerator.com/ web sitesi üzerinden gönderebilecek.

Ödeme, sipariş, pazarlama, yönetim ve teknoloji çözümleri geliştiren girişimcilerin yanı sıra veri yönetimiyle fark yaratan proje sahiplerinin de katılabileceği yarışmada, projenin hayata geçirilmiş olması koşulu aranmıyor.