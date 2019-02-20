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Kablosuz şarj özellikli Mi Powerbank duyuruldu

Kablosuz şarj özelliğine sahip Xiaomi Mi 9 modelini yeni bir Powerbank ile tamamlamak istiyorsanız firma duyuruyu yaptı. Kablosuz şarj özellikli Mi Powerbank geliyor.
3 ay
6,1b
1
15
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mi 9 amiral gemi modelinde kablosuz şarj özelliğine yer veren Xiaomi, popüler şarj istasyonu tarafında da bu özelliği es geçmedi. Etkinlikte kablosuz şarj destekli telefonlar için yeni bir Powerbank duyuruldu.

Kablosuz Mi Powerbank özellikleri

Yeni Mi Powerbank modeli 10000mAh kapasiteli ve 10W seviyesinde kablosuz şarj sunabiliyor. Mi 9 modelinin standart adaptörü ise 20W seviyesindeydi yani yarı yarıya bir hız düşmesi söz konusu. Bununla birlikte ilk olması açısından önemli.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Çift yönlü şarj imkânı sunan yeni kablosuz Powerbank için 24$ civarında bir fiyat etiketi söz konusu. Bunun yanında 20W seviyesinde bir araç içi kablosuz şarj aleti mevcut. Mi 9 modeli oturtulduğunda otomatik olarak klipslerini kapatan kablosuz şarj cihazı için 30$ civarında bir bedel isteniyor.


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arekamint 2 ay
xiaomi powerbank ürünleri ile ön plana çıkmıştı zaten. Güzel bir gelişme olmuş
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SEO-Uzmanı 2 ay
baz istasyonları yetmiyordu
birde bu çıktı Aq,
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venom.X 3 ay
Pili bitmeyen telefonların devri gelsin artık.
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scorpion20 3 ay
mi kablosuzda da öne çıkmaya başladı
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kmlfgkc 3 ay
sonunda..
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alemburda34 3 ay
Kablosuz şarj özellikli powerbanklar bence göz boyamaktan başka birşey değil.
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Musty3535123 3 ay
powerbank xiaomi den sorulur. kablolu olanlarında yeni versiyonu gelse alıcam ama daha gelmeyecek sanırım, bim de 20 binlik 129 lira onu alıcam artık.
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0quz28 3 ay Musty3535123
hepsiburada.com/...
bimde ki değil bu ürünü alın bimde ki eski versiyon diye biliyorum hızlı şarj yok o üründe
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renega 2 ay Musty3535123
Ben 20.000'lık xiaomi powerbank kullanıyorum kesinlikle öneririm biraz kalın ve ağır çanta şart ben çantasız gezmem. 4-5 kere telefon yada 1 kere iPad fullüyor. Kaç kere yere düşürdüm hiç belirti yok. Arada cihaz takılıyken şarj etmiyor tuşuna basıp uyandırmak gerekiyor. Kendi kaplosuyla çok hızlı şarj ediyor. İşyerinde yada komşuda şarja bırakıp bir gün sonra alıyorum geri :)
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madmax50 3 ay
İşte son dönemlerin en iyi ürünü. Arabada artık kablo ile uğraşmadan bunun üzerine telefonu koyup şarj ederiz.
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mekan54 3 ay
Yenilikçi olmak iyidir her zaman
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esmerbuyucu 3 ay
Mi9'u gölgeleyecek bir cihaz olmuş. Üstelik 24 dolar 👍🏼
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