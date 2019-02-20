Kablosuz şarj özellikli Mi Powerbank duyuruldu

Mi 9 amiral gemi modelinde kablosuz şarj özelliğine yer veren Xiaomi, popüler şarj istasyonu tarafında da bu özelliği es geçmedi. Etkinlikte kablosuz şarj destekli telefonlar için yeni bir Powerbank duyuruldu.

Kablosuz Mi Powerbank özellikleri

Yeni Mi Powerbank modeli 10000mAh kapasiteli ve 10W seviyesinde kablosuz şarj sunabiliyor. Mi 9 modelinin standart adaptörü ise 20W seviyesindeydi yani yarı yarıya bir hız düşmesi söz konusu. Bununla birlikte ilk olması açısından önemli.

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Çift yönlü şarj imkânı sunan yeni kablosuz Powerbank için 24$ civarında bir fiyat etiketi söz konusu. Bunun yanında 20W seviyesinde bir araç içi kablosuz şarj aleti mevcut. Mi 9 modeli oturtulduğunda otomatik olarak klipslerini kapatan kablosuz şarj cihazı için 30$ civarında bir bedel isteniyor.